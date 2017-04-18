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Теги: Великобритания (1570) Луценко (6781) Порошенко (12723)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко представит проекты военно-технического характера в ходе визита в Великобританию, - Ирина Луценко

Представитель Президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявляет, что Президент Петр Порошенко намерен представить проекты военно-технического характера в ходе официального визита в Великобританию 18-19 апреля.

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«Рошен» в Липецке закроют 24 апреля

24 апреля станет последним рабочим днем на липецком заводе «Рошен». В этот день, как сообщил GOROD48 гендиректор ОАО «ЛКФ «Рошен» Олег Казаков, работу потеряют 500 человек.

- В день увольнения высвобождаемые сотрудники получат все причитающиеся им по Трудовому кодексу РФ выплаты и выходные пособия. Для этого в бюджете предприятия предусмотрены десятки миллионов рублей, - сказал гендиректор липецкой фабрики, собственником которой является президент Украины Петр Порошенко.

По словам Олега Казакова, в мае с предприятия будут уволены еще порядка сотни человек, работников бухгалтерии, юристы и техперсонал, который законсервирует очистные сооружения кондитерской фабрики и технологическое оборудование. В июне на трех промплощадках липецкого «Рошена» останутся работать не более 40 человек персонала, 30 из которых - охранники.

Напомним, что производственные мощности липецкого «Рошена», здания и земельные участки в настоящее время находятся под арестом, что не позволяет Петру Порошенко продать кондитерскую фабрику. Российские активы президента Украины арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного СК РФ по факту якобы мошеннического хищения 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость при строительстве третьей производственной площадки ОАО «ЛКФ «Рошен» в селе Косыревка.

Из пресс-релиза СК РФ следует, что в 2012-2013 годах липецкая кондитерская фабрика и ее подрядчик, нижегородское ООО Научно-Производственная Фирма «Металлимпресс», направили в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей. При этом стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными ООО НПФ «Металлимпресс», была явно завышена. Эти поддельные документы в дальнейшем послужили основанием для перечисления на расчетный счет ОАО «ЛКФ «Рошен» более 180 млн. рублей в качестве незаконного возмещения НДС. Таким образом, подытоживает СК РФ, федеральному бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере.

http://gorod48.ru/news/436824/

Порошенко представит проекты военно-технического характера в ходе визита в Великобританию, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 3814
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Неужто победили кровавого вальцмана? То-то радости теперь у рабочих будет!
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Не, ну мало Барыга платил в бюджет рашки, ещё будет платить, а как же свое добро , оно свое. а Украина, не единственная страна, есть ещё например Испания. и самое главное вилла там есть.
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в липецке закроет, в калуге и владике откроет, делов то, оборудование уже перевозят на новые фабрики)))
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сцылки есть про танбофф и халугу?шо там хотя бы зарегено шото?
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набери в поисковике фабрики порошенки в рашке.
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да ща...ты утверждаешь-ты и аргументируй...иначе стандартное тро-ло-ло
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у Порошенко в России и Крыму работает около 46 компаний
«Рошен» построила для себя запасной аэродром и теперь выпускает продукцию под торговой маркой «Мерлетто»
и это только вершинка айсберга))
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ну и где сцылки?я ж тебе сказал-фантазии рускавагаварящих не учитываются
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зачем мне вас убеждать , если вам лень пару клавиш нажать, без труда не выловишь и рыбку из пруда . кушайте пережованные рошенки и дальше.
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да слейся уже культурно...бо стрелочников хватает...
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во...и чо теперь гэбня постить будет? .кризис жанра оголится во всей бесстыдности.
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Та там, мабуть, більше буде, як 180 мільйонів; барига по дріб'язку не працює. Він москалів взув на декілька сотен мільйонів рублів, не інакше!
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Только меня эта говорящая голова раздражает?
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в каждой 3.14 кухарка каторая во всем разбирается.
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С каким умным лицом она доказывала полезность абонплаты за газ, и с точно таким же её вредность. Флюгер, он и есть флюгер, как и Хренпрокурор.
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Это было бы прекрасно если бы хоть 25%-30% детей были возле ее уровня . НО сейчас в 5-6 классах не умеют пользоваться линейкой и транспортиром в 8-9 классах не знают таблицу умножения ,про элементарное деление столбиком дети не имеют понятия .....
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Порошенко представит проекты военно-технического характера в ходе визита в Великобританию.
ТОЧНО ??? А не сортимент конхфеток ?И даже не будет клянчить - купите, ну купите же их у меня !
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армейский шоколад будут бадяжить у нас для армии великобритании?
один хрен получится арамейский...
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Хам сменил хама - вот и вся революция.Как не прискорбно это признать и та сотня смертей была напрасна ,палачи за три года не наказаны и уже не будут!
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У меня смутные сомнения -- стоит ли верить её словам ? От слова -- " вообще " .
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??¿???¡!!
Агааа....Дошло- камандующий ... росшеном та ще 115 підприємств...
А оно исчо и ваєнний...майор як ХРЯЧИЛО1.0???
Нюнюню...)))))
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Нюю...Перетримав літеру...Ващето почти по испански знаки ?¿ і !¡
)))
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І труться бортами, аж стогне земля Від зависті, підлості й зла. Хтось недоплив, бо йому помогли Набрати повні трюми води, Постати героями тої війни. Дуже стати хотіли вони
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это что "баба яга "уже в прессекретарях шоколадного ?
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проэкты можно и по мылу скинуть. безотлагательней не куда.
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Главное чтоб трезвый было, праздники все же... опять стыда не оберемся
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Поїхав до англійців щось продавати? Зовсім барига здурів; і ніхто падлюку не пришиє! От же ж гівнюка обрали на президента!! Тьфу, падлюка яка!
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По-перше Януки ніколи не був олігархом - він був, є і залишиться злодієм , не знаю чи в законі чи ні.
По - друге робота президента представляти Україну, вети зовнішню політику, з чим він доволі успішно справляється. Це звісно не подобається москалям і їх облизам. Та пішли ви.......... у 3.14
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А какая разница между Олигархом и вором? Я серьезно. Если сможете убедить (в чем есть серьезные сомнения) - милости просим. Не сможете - не начинайте.
Сразу скажу: Олигарх - ВОР.
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)))))))))))))))))))))))))))))))))) Поставьте ей клизьму с патефонными иголками иначе "Проня Прокоповна" нас будт веселить до смерти))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко представит проекты военно-технического характера в ходе визита в Великобританию, - Ирина Луценко
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