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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (18542) освобождение (78) СБУ (13989) суд (20632) терроризм (20138) уголовная ответственность (390) Донбасс (14147) Донецкая область (4006)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам. ВИДЕО

Славянский горрайонный суд Донецкой области освободил от уголовной ответственности бывшего пособника террористов "ДНР".

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то же небось на блок посту стоял? никого не трогал...и был одурманен пропагандой))))
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Ура-Патріоти, ті самі що не шкодуючи пальців захищають Україну в інтернеті, розумію ваше справедливе обурення.
А тепер згадайте що робить щур коли його заженуть в куток. І подумайте про те що цими несправедливо м'якими вироками Україна зберегла життя котрогось із своїх синів. Не таких Героїв як Ви, але вони теж воюють за неї. На передовій.
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Это верно. Но можно посмотреть на ситуацию с другой стороны.
Некий человек воевал против украинских солдат. Пытал пленных, убивал. Заместо справедливого наказания, которое рано или поздно его приперло бы к стенке, он получает прощение всех грехов, становится полноправным гражданином Украины и спокойно переступает через трупы безнаказанным.
Это тоже как бы не правильно.
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И ГОЛОСОВТЬ будет зп рошен или оппоблок
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Рошен-не найгірший варіант.А от жоппоблок давно пора пустити під ніж.
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Неправильно, але то є правильнішим, ніж валити там всіх до останнього. Без амністії вони не будуть здаватись.
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Никто не говорит о том, чтобы валить всех до последнего.
Пусть сдаются в плен - и никто не станет их убивать. Женевская конвенция запрещает.
Это вполне гуманно.
Ведь ни в одной другой стране мира террористов не отпускают гулять на улицу свободно.
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Таких, що вбивали не відпускають по амністії. хіба за велике бабло.
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А кто ж узнает, убийца перед ними или нет. Там ведь не коллегия экстрасенсов заседает.

Только если есть реальные доказательства совершения таких преступлений, сам же преступник не сознается. А их собрать ну крайне сложно.
А значит, вероятность того, что под амнистию попадут убийцы крайне велика.
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Проводятся перевірки, чим саме займався обдроченець.
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Они на подконтрольной территории не могут толком проверить, а что говорить за оккупированную.
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Общєнациіанальная таска расєйскава пагаловья

"Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам - Цензор.НЕТ 3938
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Невероятное исполнение украинскими детьми гимна Украины. Шестилетки спели рок-версию гимна так, что на глаза наворачиваются слезы.
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орден мамы тэрэзы с закруткой на спине и двойные субсидии сепару не забыли вручить?
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Гыг,а те трое беркутят,шо на масковию намедни сдунули...они,случаем,не в МВД Фэйсбука Рюкзаковича Авакяна служили , не?
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хороший совет от ныныны...воспользуйся видать испытывал на себе.
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Ні - на соєвих випробовували ... Вони дуже верещали
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Опять песни про блокпост. Между прочим участие в незаконньіх формированиях - преступление.
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А потім таке амністоване чмо переїде до Дніпра чи Харкова і влаштується викладачем початкової військової підготовки у школу.
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а тех, у кого руки в крови украинских воинов, тоже ждут дома?....конечно ждут....
неубедительный ролик какой то....и со звуком прокол....
неинтересно смотреть, нету огонька и звучит монотонно...
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Как всегда - сепаров оправдывают и отпускают, паириотов - судят и в тюрьмы. Кто же тогда убивает наших пацанов, если почти все обслуживают блок-посты и занимаются хозяйственной деятельностью? Хочется спросить некоторых при власти - когда закончится эта вакханалия?
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У нас его нужно наградить за нанесение противнику материального ущерба в крупных размерах, приближающего крах Рашки.
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Ти прав, кацо. Сразу послє каманди ;снята; ево прадалі в Європу пєдафілам.
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Європа. Но ми абдрачєнцамі брєзгуєм. Іспользуєм іх ісключітєльна для работ на палях. А ані дохнут.
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настоящему еропейцу щас не до хохла - ему арабы снятся....
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Хочется сказать, что бьіть на блокпосте - помогать терористам. Без тех, кто стоит на блокпостах не могут существовать те, кто убивал. Так, что у таких блокпостовиков есть вина соучастия в убийствах.
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кто ж там воюет? в кого не ткни, одни собаки с блокпостов
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А ви думаєте там Сталінград ?
Там так все і відбувається - приблизно 30 опорників (блок-постів) один навпроти іншого ...
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Есть маленькое предложение - разработать СБУ программу для наших бойцов "Провинился, но не нарочно, строго не судите" и тоже отпускать за всякие не тяжкие преступления во время войны.
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ВР специально не принимает закон о гражданстве, потому что минимальное что светит всякого
калибра сепарам и вате - лишение избирательного права на какой-то срок, то есть ни избирать
ни быть избранными ни даже участие в митингах, демонстрациях, агитации и т.д. и госслужба
тоже ёк.... И грубовато прикинув к носу будем иметь эдак с 50% с "ущимлёнными правами" а это
проблемы, а их нужно решать а нах оно им надо.....??? если у них ИХ проблемы - как не жить на
одну зарплату, а хоть и депутатскую.....
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А кто будет определять, кто сепар, кто вата. очередные большевики, так 33 и 47 Украине дорого обошелся.........
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Угу - був сєпар-мєнт , а коли стало потрібно "заднім числом" зробили спецзавдання -
"Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам - Цензор.НЕТ 2118
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Из #Горловка удрал самый главный боевик Алексей Петров. Он воевал и верил в республику http://gorlovka.ua/News/Article/11468 …
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сглупил, погорячился.... надо было претереть с голубаном или аброськиным......
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Честно говоря грустно на это все смотреть., особенно после того, как оказалось, что у нас не сепары, а торговые партнеры.
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А патриот-атошник за то что разбил морду сепару, по делу, отсидит срок по полной, от такая у нас фемида и власть.
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10200 (!) кримінальних проваджень вже заведено проти добровольців і АТОшників ...
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В городе Гюмри на севере Армении, где расположена 102-я российская военная база, полиция ищет пропавшего российского военнослужащего
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Типичный быдло-хам, который будет лизать раскалённую сковородку.
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Перед этим Филатов прикольную медаль от Яроша показал...
"Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам - Цензор.НЕТ 6823
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свежий "кадровый материал" для местной полиции
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Зря, что он не показал коврик у дверей СБУ, на который нужно складывать принесённое оружие. Это очень бы подействовало на дамбасов .
Минстец рулит .
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вот что смущает, что скрывает лица сепаров - это как специально создает проблемы этим же созданиям, до людей им далеко и даёт козири спецслужбам рашки - думаите это власти не понимает.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам. ВИДЕО
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