"Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам. ВИДЕО

5957 82Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: боевик (18542) освобождение (78) СБУ (13989) суд (20632) терроризм (20138) уголовная ответственность (390) Донбасс (14147) Донецкая область (4006) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 20:58 "Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам. ВИДЕОСлавянский горрайонный суд Донецкой области освободил от уголовной ответственности бывшего пособника террористов "ДНР". читать источник x Мне нравится
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А тепер згадайте що робить щур коли його заженуть в куток. І подумайте про те що цими несправедливо м'якими вироками Україна зберегла життя котрогось із своїх синів. Не таких Героїв як Ви, але вони теж воюють за неї. На передовій.
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Некий человек воевал против украинских солдат. Пытал пленных, убивал. Заместо справедливого наказания, которое рано или поздно его приперло бы к стенке, он получает прощение всех грехов, становится полноправным гражданином Украины и спокойно переступает через трупы безнаказанным.
Это тоже как бы не правильно.
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Пусть сдаются в плен - и никто не станет их убивать. Женевская конвенция запрещает.
Это вполне гуманно.
Ведь ни в одной другой стране мира террористов не отпускают гулять на улицу свободно.
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Только если есть реальные доказательства совершения таких преступлений, сам же преступник не сознается. А их собрать ну крайне сложно.
А значит, вероятность того, что под амнистию попадут убийцы крайне велика.
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неубедительный ролик какой то....и со звуком прокол....
неинтересно смотреть, нету огонька и звучит монотонно...
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Там так все і відбувається - приблизно 30 опорників (блок-постів) один навпроти іншого ...
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калибра сепарам и вате - лишение избирательного права на какой-то срок, то есть ни избирать
ни быть избранными ни даже участие в митингах, демонстрациях, агитации и т.д. и госслужба
тоже ёк.... И грубовато прикинув к носу будем иметь эдак с 50% с "ущимлёнными правами" а это
проблемы, а их нужно решать а нах оно им надо.....??? если у них ИХ проблемы - как не жить на
одну зарплату, а хоть и депутатскую.....
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#Горловка удрал самый главный боевик Алексей Петров. Он воевал и верил в республику http://gorlovka.ua/News/Article/11468 …
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Минстец рулит .
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