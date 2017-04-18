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" Ивано-Франковск и Львов возобновили отопительный сезон "

Вот зто - Украина . А остальные хто
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Чуть не забыл ...

" Жителям Тернополя снова включат отопление из-за похолодания "

http://censor.net.ua/news/436789/jitelyam_ternopolya_snova_vklyuchat_otoplenie_izza_poholodaniya
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Galicja - про Ивано- Франковск сказать не могу.., но во Львове мэр Садовой.., - путинский агент. Так Аваков сказал... Какой то хитрый план у этого Садового наверное хочет разорить пенсионный фонд..
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А что остальные , мне до Франковска 130 км , но у нас сегодня + 14 и солнце .
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Центральне опалення - це совок. В таку погоду треба або електрообігрівачі або регулювати автономне опалення. Особисто в мене воно ніколи й не виключались, як мінімум вночі теплі батареї були, бо зовнішні температури вище 5град всю добу не тримались практично
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та ну нах, можно только посочувствовать жителям, с такими ценами на отопление лучше свитер лишний одеть чем 2 тыс грн в месяц платить а то и больше, благо не мороз
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А в Днепре уроды морозят с начала марта. Все греются электрикой, по новым тарифам.
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везет же людям, а у нас снег идет, в квартире холодно, но я думаю это можно пережить
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Самое хреновое во всем этом это урожай , у нас уже абрикосы и ранняя черешня отцвели , сейчас полным ходом цветет вишня , груша и яблоко , будут морозы то пипец .
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Да я тоже возобновил отопительный сезон. Благо в частном доме живу а не в многоквартирном муравейнике.
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я в квартире, включил обогреватель и никаких проблем, на улице не -20 же! Дешевле чем если бы отопление включили.
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А в киевских многоєтажках тепло без отопления. Включать не нужно тепло, ведь опять платежки нарисуют.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИвано-Франковск и Львов возобновили отопительный сезон
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