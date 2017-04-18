" Ивано-Франковск и Львов возобновили отопительный сезон "

1831 17Теги: Ивано-Франковск (586) Львов (3397) отопительный сезон (61) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 20:56 Ивано-Франковск и Львов возобновили отопительный сезонИвано-Франковск и Львов возобновили отопительный сезон из-за похолодания. читать источник x Мне нравится
Вот зто - Украина . А остальные хто
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" Жителям Тернополя снова включат отопление из-за похолодания "
http://censor.net.ua/news/436789/jitelyam_ternopolya_snova_vklyuchat_otoplenie_izza_poholodaniya
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