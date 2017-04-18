2111 6Теги: авто (4248) пожар (3157) Херсонщина (642) ГСЧС (945) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 20:45 Грузовик загорелся на трассе на Херсонщине. ФОТОВ Херсонской области сгорел автомобиль. Никто не пострадал. читать источник x Мне нравится
редахтор заморывся для вас шукаты новыны.
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Тязач мог загорітись із за прокапування дизельки на вихлопну. Таке деколи трапляється, коли не додивились за станом паливної системи.
А вітрюгани сьогодні у нас за здрасть, особливо Таврія. Трапилось напевно десь під Тягінкою.
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