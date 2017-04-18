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ну попал водила на новый тент для фуры...ничего страшного.
редахтор заморывся для вас шукаты новыны.
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Посмотрите внимательно - сгорел тягач и тент в придачу.
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тоді да,новина не тільки всеукраїнського масштабу - вселенського!
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Там что-то было еще...или перевозить фурой 300 кг пластмассовых труб - это норма?
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Згадую загадку з дитинства: чого більше - тона заліза, что тона вати?
Тязач мог загорітись із за прокапування дизельки на вихлопну. Таке деколи трапляється, коли не додивились за станом паливної системи.
А вітрюгани сьогодні у нас за здрасть, особливо Таврія. Трапилось напевно десь під Тягінкою.
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