EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(595096)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Далек от этой темы. Но, пора проводить легализацию (смысл бороться с мельницами), туда же проституцию. И контроль, и бюджет растет. Где то читал, тема конопли не расскрыта, есть потенциал для медицины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
модери, да що з вами? за що ви Прометея забанили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно кому пошла вся трава, может самому Лёне Космосу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может я и не прав, но курить для нации лучше чем пить. Лучше вообще не употреблять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой дурью закидывваться, становиться торчком или алкашом - вопросы почти религиозные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Од Києва до Лубен
Насіяла конопель.

https://www.youtube.com/watch?v=q-R5dUYWj6E Од Києва до Лубен (From Kyiv to Lubny) - Ukrainian folk song // by "Susidy"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
опять поймали ботаника, лучше бы разрешили законодательно и туристы бы поехали и прибыль большая в бюджет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныМужчина вырастил плантацию конопли в одесской квартире. ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Anti Bot dda31bb4, NNN, Harib Da, НацЕг, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Прохожый, Nikol Pricol, Yuriy Yurieff, жовтоблакитний, укропбандерівець, Речь Брежнева, Луиза Тумбочкина, Яукр, Cтарий Кінь, jhbc, spel 68dbbe31, Andrey Sokolov d0d9f127, Демьяна Соколова, Matr Ua, Герхард, deaddreams, Baks13. UA, Yaroslav Tsutsa, AndyMariman, Elena Italenna, Sophia-Maria Duglass, Бандерівець Самбірський, Иван Афанасьев, Alexandr Slavich, Valik babuchkin, Богдан Подзізей, Andriy Satsik, Панько Недобрий, Semen Semenich, Гарис, Khmelnitskiy, Juli Schubs, SergeLi, Genadiy Gena
 Всего на сайте: 144 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти