8190 114Теги: конопля (74) наркотики (1432) Одесса (5482) Нацполиция (6965) марихуана (88) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 20:32 Мужчина вырастил плантацию конопли в одесской квартире. ФОТОрепортажВ Одессе изъяты более 5 килограммов наркотиков. читать источник x Мне нравится 5
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Насіяла конопель.
https://www.youtube.com/watch?v=q-R5dUYWj6E Од Києва до Лубен (From Kyiv to Lubny) - Ukrainian folk song // by "Susidy"
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