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Теги: взятка (3752) налоговая (763) Одесса (5482)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сотрудница налоговой инспекции задержана на взятке в Одессе. ФОТО

В Одессе сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с военной прокуратурой Южного региона задержали на взятке заместителя начальника отдела администрирования физических лиц-предпринимателей Государственной налоговой инспекции одного из районов города.

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При чем здесь "военная прокуратура " ? У нас уже в армии порядок, заняться нечем, или банальный передел рынка "борьбы с коррупцией" ?
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ну ось аваковцы и отомстили сбушникам за киевского следака....
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так это никак не налоговая милиция, к чему лишний треп?
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В Україні є
- антикорупційне бюро
- антикорупційний комітет
- антикорупційна прокуратура
- антикорупційна платформа
- головне управління по боротьбі з корупцією (підрозділ К)
Я нічого не забув?
У майбутньому українські корупціонери будуть називатись антикорупціонерами! А чому в майбутньому? Майбутнє вже настало!

)))
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Baks13. UA, забув, є ще НАЗК Національе агентство з питань запобігання корупції
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Немного поболеет, потом возглавит областной комитет федерации дзюдо.
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значит так, дать срок 5 лет с конфискацией имущества и спецконфискацией!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСотрудница налоговой инспекции задержана на взятке в Одессе. ФОТО
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