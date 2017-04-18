Сотрудница налоговой инспекции задержана на взятке в Одессе. ФОТО

В Одессе сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с военной прокуратурой Южного региона задержали на взятке заместителя начальника отдела администрирования физических лиц-предпринимателей Государственной налоговой инспекции одного из районов города.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- антикорупційне бюро
- антикорупційний комітет
- антикорупційна прокуратура
- антикорупційна платформа
- головне управління по боротьбі з корупцією (підрозділ К)
Я нічого не забув?
У майбутньому українські корупціонери будуть називатись антикорупціонерами! А чому в майбутньому? Майбутнє вже настало!
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить