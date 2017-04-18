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 Форум Украины(595096)
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Материалы по теме:  Украина против России в Гааге
Теги: Гаагский трибунал (171) иск (374) ООН (2046) Россия (70018) Фейгин (399)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Международный суд в Гааге откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против России, - Фейгин

Международный суд ООН откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против Российской Федерации.

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Да плевать сейчас на материальное наполнение. Дуракам тоже понятно, что орки ничего не заплатят. Это решение нужно для трамплина к признанию кацапстана страной-пособницей терроризма.
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пособницей терроризма не признают. Просто никто не знает, что дальше делать.
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На КНДР потренуються і уже буде більш зрозуміло, що робити.
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ещё не подошла вся ударная группа. на подходе ещё три АУГ.
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куда запустил ? какую ракету ? вы кимом вместе задувались ?
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В немецкой прессе я сегодня прочел, что США начали разметку целей в сев.корее
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ну почему...прецеденты есть...и возмещения материальных затрат тоже реализованы.
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а лыжи до трамплина есть? надо ж на чем то стрыбать.
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стрыбать будете на крастной плосчаде...то ли добровольно,то ли от стрельбы по ногам.смотря как повернется,как себя реализуете
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ГЫГ. я тебя прошу. ну сколько можно радоваться что росияне идиоты. мы все суды проигрываем из-за нашей безалаберности. за то делегаций красивых отправляум уйму. смотри трезво и ясно на жизнь.УКРАИНЕ ПОРА ЗАНЯТЬСЯ ВОЗРОЖДЕНИЕМ.а не насмешкеами над идиотами. или ты спецом. ? не вкуриваешь.
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у тебя таки задание.. давай про юлю уже. потом про надю. потом про садового. и закончим путиным. что он фуйло. и закроем повестку.
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Невероятное исполнение украинскими детьми гимна Украины. Шестилетки спели рок-версию гимна так, что на глаза наворачиваются слезы.
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давайте дождемся решения сначала. А от пустой болтовни уже тошнит
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цеточно ...
бо БАРИГИ дофыга МАНДЯТЬ і як правило на виході ВЕЛИКА ЖОПА.
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ну это кто гда живет...кто в жёппе-у тех жёппа...
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Давайте спочатку дочекаємось оприлюднення ухвали суду...
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Международный суд в Гааге откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против России, - Фейгин - Цензор.НЕТ 6180Daniel Rodriguez2 год ·
Сообщается, что оккупационной группировке ВС РФ в Сирии "сдался" предводитель российско-фашистской ИГИЛ, генерал-майор СВР РФ с позывным "Аль-Багдади".
Учитывая, что российские проекты Аль-Каида и ИГИЛ объединяются по решению СВР и ГРУ ГШ ВС РФ, орки просто "подхватили" своего специалиста для эксфильтрации. Попади Аль-Багдади в руки западных специалистов - означало бы открытие того факта, что весь исламский терроризм, теракты и кровь последней четверти века, дело рук российских русских из Кремля.
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Все началось гораздо раньше. Более полувека назад СССР создал и вооружил "Курдскую Рабочую Партию".
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Непонятно кто будет исполнять решения єтого суда, да взьіскать с россии не вьійдет.Другое дело, что россия полностью утратит авторитет и єто на пользу Украине.
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Привет Али! Про авторитетность и дипломатию. Сегодня смотрел несколько раз спецом как меркель встречала президентов на встрече нормандской четверки. У дипломатии, как известно, свой язык. Так вот, подъезжал лимузин и из него выходил очередной президент. Далее по длинной ковровой дорожке - в гостиницу. Меркель встретила олана пройдя 2/3 дорожки навстречу, порошенко пройдя треть, а пукена встречала прямо на выходе из машины. Сука.....
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Фагот Коровьев‏ @Lucius_J_Brutus 2 ч.2 часа назад

сРашСМИ "посадили" отца слесаря-сантехника (по совместительству воШдь "ДНР") Захарченко (в народе именуемого Захером).
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2 часа назад, источник: РИА Новости

Суд арестовал отца полковника Захарченко

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест отца полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко - Виктора по подозрению в пособничестве в растрате денежных средств, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.https://news.mail.ru/incident/29470099/?frommail=1
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Это не тот Захарченко, а его однофамилец, который лихо помыл бюджет Рашки на лярд рублей.
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Понял, но не удивлюсь, что и у днровского захара столько же денег можно найти.
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- Мистрали приплывут на тарелочке с голубой каемочкой;
- Украина замерзнет и приползет на каленях;
- аннексию Крыма признают большинство стран мира;
- В Сирии воевать будут быстро и победоносно;
- рюрик крепче бакса и будет мировой валютой при курсе 1 к 30;
- боинг американцы подбросили;
- сепары завтра устроят Киевский котел, а Дебальцево на раз восстановят;
- Ахметова выгонят с Донбасса и раздадут российские паспорта;
- Южный поток с братьями турками быстренько построят, и тогда Украина точно замерзнет;
- Украина вернет долг Януковича как миленькая иначе ей дефолт;
- 100$ за бочку и ни центом меньше;
- санкционнка им не нужна, а сами тягают контробас своими фурами;
- 20% АвтоВАЗа стоит 50 000 баксов;
- Трампнаш;
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А каким боком гражданин расии Фейгин к иску Украины в Гааге?
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Этого поца слегка подзабыли, вот он и решил пропиариться на благодатной почве. Юрист и сын юриста.....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМеждународный суд в Гааге откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против России, - Фейгин
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