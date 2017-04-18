Международный суд в Гааге откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против России, - Фейгин

3576 51Материалы по теме: Украина против России в ГаагеТеги: Гаагский трибунал (171) иск (374) ООН (2046) Россия (70018) Фейгин (399) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 20:18 Международный суд в Гааге откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против России, - ФейгинМеждународный суд ООН откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против Российской Федерации. читать источник x Мне нравится 2
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бо БАРИГИ дофыга МАНДЯТЬ і як правило на виході ВЕЛИКА ЖОПА.
Ответить
Ответить
Твоя ленивая жопа - первая причина зрады в экономике
Ответить
Ответить
Сообщается, что оккупационной группировке ВС РФ в Сирии "сдался" предводитель российско-фашистской ИГИЛ, генерал-майор СВР РФ с позывным "Аль-Багдади".
Учитывая, что российские проекты Аль-Каида и ИГИЛ объединяются по решению СВР и ГРУ ГШ ВС РФ, орки просто "подхватили" своего специалиста для эксфильтрации. Попади Аль-Багдади в руки западных специалистов - означало бы открытие того факта, что весь исламский терроризм, теракты и кровь последней четверти века, дело рук российских русских из Кремля.
Ответить
Ответить
Курдский боевик Евгений Примаков
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сРашСМИ "посадили" отца слесаря-сантехника (по совместительству воШдь "ДНР") Захарченко (в народе именуемого Захером).
Ответить
Ответить
Ответить
Суд арестовал отца полковника Захарченко
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест отца полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко - Виктора по подозрению в пособничестве в растрате денежных средств, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.https://news.mail.ru/incident/29470099/?frommail=1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Украина замерзнет и приползет на каленях;
- аннексию Крыма признают большинство стран мира;
- В Сирии воевать будут быстро и победоносно;
- рюрик крепче бакса и будет мировой валютой при курсе 1 к 30;
- боинг американцы подбросили;
- сепары завтра устроят Киевский котел, а Дебальцево на раз восстановят;
- Ахметова выгонят с Донбасса и раздадут российские паспорта;
- Южный поток с братьями турками быстренько построят, и тогда Украина точно замерзнет;
- Украина вернет долг Януковича как миленькая иначе ей дефолт;
- 100$ за бочку и ни центом меньше;
- санкционнка им не нужна, а сами тягают контробас своими фурами;
- 20% АвтоВАЗа стоит 50 000 баксов;
- Трампнаш;
Ответить
Ответить
Ответить