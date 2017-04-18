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Теги: Качиньский (307) Польша (3787) Смоленск (85)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Контрразведка Польши отправила прокуратуре "сверхсекретное" заявление по делу о Смоленской катастрофе

Глава Службы военной контрразведки (СВК) Польши Петр Бончек заявил, что в прокуратуру направлены новые заявления по делу катастрофы президентского самолета под Смоленском.

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Как то затихло дело со сбитым боингом. ГЕЙропейская толерасня все еще собирает доказательства??? Или ждет, пока КУЙло придет с повинной???
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все по очереди...будет и боинг.разденься и жди
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Після приїзду голландських журналістів на місце аварії та після "інфи" про наявність українських "Буків" в зоні АТО в день катастрофи - всі все зрозуміли................... вичікують зручного часу..........
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а сцілку можешь дать на "наявність українських "Буків" в зоні АТО"?.тільки без рузони...
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Достовірність цієї "інфи" така ж як і тієї - про наявність "сепарського" "Бука"............... Справа в іншому - те з якою легкістю назначили винного, нагадує історію з "волновахським" автобусом. Коли "гарант" їздив по всьму світу з куском автобуса. ...... А в прошлому році мої хлопці були у відрядженні в тих краях і випадково поспілкувались з очевидцями. Виявляється, що то все-таки - міна МОН, яку зацепив один із вояків, що пиляли дерева на узбіччі...................... От і голландці тягнуть час, вичікуючи зручного моменту, щоб оголосити реальні результати розслідування.....
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Кацапику, голландці все вже оголосили. Далі справа за тим, аби винести вам вирок і виконати його.
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ота правда тебя,разом з усією руснею і накриє...
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Може трішки розів'єш свою думку для тих, хто "не всі"...
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А чого кричати? Головне сказано. Далі складні механізми наказання винуватих козлячих морд...
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Пройшло лише 7 років............. років через 70 - все з'ясується.........
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Так, я не понял, а чем в это время в Польше занимались: Агенство разведки, агенство внутренней безопасности, SKW,SWW , ABW и AW ?
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Похоже кацапское ФСБ организовало ЗАГОВОР внутри польской Службы военной контрразведки...
А поляки это и проморгали.

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Кто бы сомневался! Кем был Туск до катастрофы,и кем он стал потом,в том числе и сейчас? То-то же...
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КАТЫНЬ-2. Почему русские убили Качиньского и почему Евросоюз молчит
Немецкий информационный портал «Рецентр» (Recentr) сообщил в связи с предстоящим 8 апреля выходом в свет в Германии новой книги исследовательского журналиста Юргена Рота, почему русские убили Качиньского и почему страны Евросоюза совершенно не заинтересованы в раскрытии этого теракта. Портал пишет
http://recentr.com/2015/03/mysterioses-neues-enthullungsbuch-von-jurgen-roth-erscheint-anfang-marz/
«Новая книга Юргена Рота: «Смоленск, MH17 и путинская война в Украине»

Тема новой разоблачительной книги Юргена Рота, видимо, должна оставаться в тайне до ее выхода в свет в начале апреля. На сайте издательства Ullstein приводится лишь название «Хранимое под замком дело S» (»Verschlussakte S"). На Amazon название книги приводится сейчас полностью:
«Хранимое под замком дело S: Смоленск, MH17 и путинская война в Украине» («Verschlussakte S: Smolensk, MH17 und Putins Krieg in der Ukraine»). Фото обложки.
Дата выпуска книги в свет откладывалась уже два раза; это может быть связана с тем, что в книгу включались свежие данные по развитию ситуации в Украине и России.
Для Дональда Туска и Ангелы Меркель Смоленская авиакатастрофа была просто несчастным случаем. Для обоих из них трагический случай устранил важные политические препятствия в Европе.
Любопытно, что между ними обоими существует старая связь, которая уходит далеко в советское прошлое (Меркель была вожаком ленинского комсомола в Советской Зоне оккупации Германии, а Путин служил там резидентом КГБ в Дрездене - КЦ).
Четыре года назад польский президент Качиньский, его жена и 95 представителей элиты страны направлялись на мероприятия, посвященное советской резне многих тысяч польских офицеров в Катыни. Новое самосознание Польши, антирусский курс и дистанциирование от ЕС умерли вместе с ними.
Ярослав Качиньский едва не оказался вместе с ними на борту, вместе со своим братом-близнецом. Его партия «Закон и справедливость» до сих пор протестует против, по их мнению, манипуляций следствия по этому делу со стороны русских и правительства Дональда Туска.
Туск, согласно имеющимся данным, изучал в советской Польше историю и быстро выдвинулся в ведущие фигуры студенческого движения 1980-х годов. Больших перспектив карьерного роста за такое смутьянство официально не существовало, однако советские перебежчики уже в 1984 году сообщили о предстоящем, инсценированном крахе Советского Союза.
Секретные службы СССР были очень успешны в разыгрывании своими агентами роли оппозиционеров (они это успешно делают и по сей день - КЦ), чтобы шпионить и для того, чтобы позже дать возможность своим шпионам сделать карьеру в постсоветской парламентской системе (тот же Эдельштейн-Жириновский, не говоря уже о Явлинском, Меркель в Германии, Монгерини в Италии и Евросоюзе, Туск («Оскар») в Польше и Евросоюзе, Ягланд («Юрий») в Норвегии и Евросоюзе, Столтенберг («Стеклов») в Норвегии и НАТО и т.п. - КЦ).
Туск упорно твердил, что Качиньский сильно повредил отношениям Польши с Германией и Россией. При Туске во главе Польши русские были готовы снять запрет на импорт различной польской продукции. Кроме того, Туск пересмотрел позицию Польши по отвержению более тесного партнерства между Европейским Союзом и Россией.
Евразийское мегагосударство от Лиссабона до Владивостока было проектом мечты Владимира Путина и влиятельных бюрократов в Брюсселе. Без Польши и других соседних стран этот проект мог быть похоронен.
Кроме того, Туск дал понять, что он против размещения оборонительной системы НАТО для защиты от русских атомных ракет. Под международным давлением он согласился на компромисс с сильно сокращенным оборонительным щитом в Польше.
Есть еще не подтвержденные до сего времени обвинения, что Туск под кодовой кличкой OSCAR (ОСКАР) был агентом восточно-германского «Штази» (вот откуда идут тесные связи Туска с Путиным - КЦ) и агентом польской госбезопасности SB и предавал людей из Движения «Солидарность».
Через несколько месяцев после августовских забастовок 1980 года Туск начал работать журналистом и был избран председателем рабочего комитета «Солидарности» в издательстве в Данциге. Крупное Движение «Солидарность» было бельмом на глазу для коммунистической партии и целью шпионажа и подрывной деятельности со стороны властей в 1970-е и 1980-е годы.
В интервью (ВИДЕО http://recentr.com/2015/03/mysterioses-neues-enthullungsbuch-von-jurgen-roth-erscheint-anfang-marz/) в 2014 году агентству RecentR TV о своей последней книге Юрген Рот сказал, что он хочет написать следующую книгу о Смоленском деле».
*******
"Літак з Лехом Качинським не впав, а був збитий - доводить польська преса"
https://www.youtube.com/watch?v=QyK70P5q7us
"Как русские добивали правительство Польши."
https://www.youtube.com/watch?v=K2FXdav8a4c
"Американские власти скрывали информацию про расстрел польских офицеров в Катыни"
http://slon.ru/fast/world/amerikanskie-vlasti-skryvali-informatsiyu-pro-rasstrel-polskikh-ofitserov-v-katyni-827253.xhtml
"Смерть Качиньского планировали Путин и Туск"
http://polemika.com.ua/news-130012.html
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКонтрразведка Польши отправила прокуратуре "сверхсекретное" заявление по делу о Смоленской катастрофе
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