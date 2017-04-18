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 Форум Украины(595004)
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Материалы по теме:  Янтарная мафия
Теги: ГПУ (8487) Луценко (6778) Ривненщина (607) янтарь (532)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Янтарной мафии" был нанесен удар. Операция по ее ликвидации продолжается, - Луценко

Одной из приоритетных задач для прокуратуры остается борьба с "янтарной мафией".

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(((ну таки прямо комиссар Каттани украинского разлива))
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Почему штаты не посадят фирташа. НЕ ДАЙТЕ США СЧИТАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛОХОМ.
Фирташ недавно показал гройману что нужно землю продать(припугал увольнением, чтобы гройман более ударно выполнял наложенные на него обязательства). Чтобы фирмаш за эти деньги мог себя откупать от экстрадиции
в США(с двух сторон украинский народ вгоняют в долги для тотального контроля, через фирташа и через мвф). Фирташ убрал использованную по репутации Гонтареву в отставку(каждых раз ставит нового с неким новой репутацией и через выполнения фирташевых хотелек их репутация обнуляется).Отставка Гонтаревой - это решения для пополнения денег чтобы расплатиться с европейскими коррупционерами
за счет украины. Больших денег в украине тяжело украсть, Фирташу осталась распродать землю народа и положить все на свои счета. Тут можно немного подняться. А народ для фирташа это ресурс для его заработков.
Кроме этого фирташ в обмен на отложении экстрадиции выполняет дебилизацию при помощи послабления образования, чтобы у
народа было много дебилов, которыми легко управлять через зомбоящик(а СМИ как можно видеть в раше оружие массового поражения). И заинтересованы в таким финтах некоторые силы, которые управляют штатами.
Как по примеру если вы сотрудничаете с лохом, то вам хочется его еще немного обмануть, А ПОЧЕМУ НЕТ, если лоху похер. Так же со сша. Не надо давать сша
себя видеть лохом. Украина принимает на себя удар и принимает участие в уничтожении ватной батыйской 800летней конченной орды, а сша за это дают украинскому народу аналог японии с сильно образованным антизомби 150 млн населением, с принадлежащим носителям украинского языка землям всей украины плюс большие куски распада раши, фабрики и заводы, принадлежащие народу, иммунитет от таких инструментов как управление через ЛГБТ, свидетелей, феминисток, полицейского государства(через разрешения стрелять друг в друга) и прочие. На счет народа записываются годовые мировые ввп, со украинских крыс фирташ-левочкиных отлавливают как с списывают украиденные деньги мвф.
долги. и ТД. Список имеет право уточняться.
НЕ ДАЙТЕ США СЧИТАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛОХОМ. НЕТ ОБВОРОВЫВАНИЮ. ДАЕШЬ МОЩНОЕ универсальное школьное ОБРАЗОВАНИЕ. Все кому
лень учиться в школе всем наукам, это враги народа, они несут облегченное врабовхождение для рабовладельцев. Через легкий обман слабо развитого ума.
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Крепкая у тебя шмаль.. или таки грибочки? Стоко много буков настукать - и ни одной законченной мысли..Уникал!
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Везет же людям - есть возможность в Амстердам съездить, а тут до нового урожая как до неба.
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Что за бредятина, троль? Что мухоморы уже поспели?
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А как же книжка яныка? Что уже разобрался,что время появилось на такие мелочи
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..если не нокаутировал,,,,жди ответного удара, от которого может и сам в нокаут попадешь...
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Пчёлы начали великий крестовый поход против ненавистного меда.
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Точно! А из того меда кто-то уже испробовал медовуху, которая конкретно ударила по мозгам.
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" "Янтарной мафии" был нанесен удар. Операция по ее ликвидации продолжается - Луценко "


Шо , опять
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ржууууууу......цитата: год назад, 18 апреля 2016 г., Главной военной прокуратурой ГПУ было зарегистрировано уголовное производство по факту создания и деятельности на территории Ривненской области преступной организации с целью получения организаторами неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление добычи янтаря-сырца.
Организация состояла из двух кумов, Пети и Васи, а также боевика, в лице, собаки Шарика, который лает картавя.
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Пока вы трубадуры мершавые , не примите закон . Там торба ! Хватит крышывать . От копатили вас хуярят и правильно делают .. А скоро мы вас хуярить начнем .Пидарасты с вилами !
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Сейчас ознакомятся с материалами и решат- бежать им с Украины или нет.
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кроме двух подозреваемых, уже всех отпустили. Это для сведения генплокулола.
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Ты бы алкашка по шоколадной,прокурорской .... мафии ударил . УДАРНИК - СТАКАНОВЕЦ !!!
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Olga Amir‏ @HanumeAmir 3 ч.3 часа назад

Все наши бандюганы, кознокрады, убийцы, предатели, банальные воры, рецедивисты и урки. Все все православные верующие. В пору задуматься.
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"Янтарной" мафии нанесен удар, теперь "бриллиантовой" никто не мешает - конкуренты устранены
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Как оказалось, хорошим ловцом рыбы является пеликан, а не дятел...
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Видать бабло от туда пошли мимо кармана Кананенко и Грановского . Сразу мусорня засуетилась . Так уже было в прошлом году))))
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Как этот петух франкфуртский уже задобал своим пустым бравым кукареканием...
И зачем янык его амнистировал - загадка.
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Ватноголовенькому юрочке сообщаем - мафии нет там, где ее задачи успешно решает государство! А ты со всей пархатой шоблой-еблой что-то уже решил?
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любимое занятие правоохоронцев - борьба с ветряными мельницами: проституция, янтарная, игорная, сигаретная, лесная, гранитно-песчаная, земляная, автомобильная, водочная, оружейная.. мафии..
легализовать, с работающими законами, налогами, охраной труда, экологией, всё ЭТО - это оставить элитных бюджетников, силовую мафию, без средств к существованию.. на это незлочЫнная влада не пойдёт вжизни..
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Ну и нахуя мне твоя кацапедовская база в статье о янтарной мафии? Слиняй в спам троль.
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Что тут гадать. Вся верхушка янтарной мафии сидит в Киеве, частично в ВР. Они же и крышуют все это блядство. А прокуратура "стесняется" назвать конкретные фамилии. Принцип простой "если сдашь меня, я сдам тебя", по простому КРУГОВАЯ ПОРУКА.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Янтарной мафии" был нанесен удар. Операция по ее ликвидации продолжается, - Луценко
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