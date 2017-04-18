Гонтарева улетела в США на собрание МВФ и Всемирного банка

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Фирташ недавно показал гройману что нужно землю продать(припугал увольнением, чтобы гройман более ударно выполнял наложенные на него обязательства). Чтобы фирмаш за эти деньги мог себя откупать от экстрадиции
в США(с двух сторон украинский народ вгоняют в долги для тотального контроля, через фирташа и через мвф). Фирташ убрал использованную по репутации Гонтареву в отставку(каждых раз ставит нового с неким новой репутацией и через выполнения фирташевых хотелек их репутация обнуляется).Отставка Гонтаревой - это решения для пополнения денег чтобы расплатиться с европейскими коррупционерами
за счет украины. Больших денег в украине тяжело украсть, Фирташу осталась распродать землю народа и положить все на свои счета. Тут можно немного подняться. А народ для фирташа это ресурс для его заработков.
Кроме этого фирташ в обмен на отложении экстрадиции выполняет дебилизацию при помощи послабления образования, чтобы у
народа было много дебилов, которыми легко управлять через зомбоящик(а СМИ как можно видеть в раше оружие массового поражения). И заинтересованы в таким финтах некоторые силы, которые управляют штатами.
Как по примеру если вы сотрудничаете с лохом, то вам хочется его еще немного обмануть, А ПОЧЕМУ НЕТ, если лоху похер. Так же со сша. Не надо давать сша
себя видеть лохом. Украина принимает на себя удар и принимает участие в уничтожении ватной батыйской 800летней конченной орды, а сша за это дают украинскому народу аналог японии с сильно образованным антизомби 150 млн населением, с принадлежащим носителям украинского языка землям всей украины плюс большие куски распада раши, фабрики и заводы, принадлежащие народу, иммунитет от таких инструментов как управление через ЛГБТ, свидетелей, феминисток, полицейского государства(через разрешения стрелять друг в друга) и прочие. На счет народа записываются годовые мировые ввп, со украинских крыс фирташ-левочкиных отлавливают как с списывают украиденные деньги мвф.
долги. и ТД. Список имеет право уточняться.
НЕ ДАЙТЕ США СЧИТАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛОХОМ. НЕТ ОБВОРОВЫВАНИЮ. ДАЕШЬ МОЩНОЕ универсальное школьное ОБРАЗОВАНИЕ. Все кому
лень учиться в школе всем наукам, это враги народа, они несут облегченное врабовхождение для рабовладельцев. Через легкий обман слабо развитого ума.
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http://antikor.com.ua/articles/163256-ukrainskih_nardepov_muljtimillionerov_besplatno_ohranjaet_natspolitsija_i_sbu
терміново необхідний ще один ЛЯРД...на "охорону" "наших" КАБАНІВ...
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Eugene PLATON
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