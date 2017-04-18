НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях: сумма убытков превышает 20 млрд гривен. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО

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насиров и прошмандовский уже не друзья Порошенка?
или гонтарева НАБУ расследует выведение средств Нацбанка из Украины через австрийские банки
друзей порошенка как раз и трогают отсюда и все палки в колеса набу и обвинения в ее неефективности работа набу вручать подозрения в суд дальше сидит петина прокуратура и мафиозные суды выпускающие под залоги.создание антикоррупционного суда петя тормозит.
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Если ты берёшь деньги в банке и не отдаешь - ты в долговой яме.
А тут взял у госцдарства мат ценности в управление и просрал.
Где твое место ???
Правильно - у параши, не путать с ПАрашшей.
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ты не прав по твоей логике набу должно ловить и сажать коррупционеров
сажать -это функция суда а суд у нас как раз и выпускает (начиная беркутом заканчивая насраловым)
это еще одна петина недореформа как и реформа полиции потому и борьба с коррупцией как спортивная рыбалка.
а весь негатив петя старается направить на новые антикоррупционные органы (кроме напзк)
что бы поставить туда своих людей.
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крутят репутацию через тимошенковское правильноговорение рабиновичу. Вот с тех и нужно начинать - кто пиарит коррупционеров рабиновичей, распространяют "это(подлость) касается каждого" и не проверяет денно и ночьно оборонпром и госпредприятия на коррупцию. Оборонпром мог бы уже продать 250 оплотов тайланду
и 300 пакистану и на эти деньги построить 500 штук в украинкую армию. А они 4 года одни только башни катают к оплотам по 18 месяцам. Ведь малышева способен строить до тысячи танков в год(не меньше 300), и это не привлекая другие БТРЗ. Рынки для украины открыты, а для раши закрыты. КБ Морозова вообще полный штиль. За 4года войны и слова не обранили о что-то новом.
МОЧИТЕ ЖУРНАШЛЮХ как это исламисты делают, против которых они боятся и слово обронить.
Все видели как кадырова боятся журнашлюхи, как они перед ним лапками пляшут. Потому что кадыров регулярно регулирует их поголовье.
Потому народу тоже нужно регулярно уничтожать журнашлюх.
Правильное регулярное уничтожение журнашлюх ведет к процветанию народа, неуничтожение падальжурнашлюх ведет к тотальной нищете, хуже всех в европе и нападению агрессора.
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1,5 миллиарда долларов = 40,5 миллиардов гривен и всего одно уголовное дело вместо 49 дел.
НАБУ реально не борется с коррупцией, НАБУ нравится сам процесс борьбы.
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