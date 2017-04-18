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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: боевик (18538) Минобороны (4992) пьянство (737) разведка (1672) смерть (4783) Донбасс (14137) Тымчук (1395)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Командование боевиков на Донбассе скрывает реальные потери при проведении провокаций и диверсий, - ГУР

Морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей российских оккупационных войск остается низким.

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от кого они это скрывают? от матерей, что плачут на могилах?
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Какие могилы? Пишут же, что «тайно хоронят». Разве могила с табличкой может быть тайной?
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ихтамнетов хоронят ночью,говорил покойный Немцов.Такого позора кацаПсинская армия не знала со времен зимней войны с Финляндией в 1939 году.
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Такого позора, может и не знала - других позоров зато полно было.
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это называется -пропаганда и контр-пропаганда на войне как на войне.
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та да ..... мне сосед клялся еще 2014 шо ВСУ в славянске потеряли ......9 000 чел ......
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командування ЗСУ скриває реальні втрати в ОТО....
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Это как? Мой брат там был, вернулся правда уже, жив здоров. А если бы что случилось то я бы не узнал?
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узнал бы конечно, дело не в отдельном члучае а окончательной цифре... ни один канал на третью годовщину не озвучил точной цифры, так как ссут сказать, сколько РЕАЛЬНО погибло бойцов в "двухнедельном" ОТО.
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Все цифры абсолютно известны, тебе лишь бы попкой тарахтеть, работа такая...
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Вижу одно - вся толпа зрадофилов типа тебя, поклонников опоблока, юлесосов и прочей шушеры, профессиональных ольгинцев, тупорылых запоребриков вылезла срать на цензоре
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война закончилась после сбитого Путлером БОИНГА. провокации с атробстрелами есть и сегодня на границе Армении и Азарбайджана,но не такие что в "родных" для Путлера Дамбассе и Сирии
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матери РАБссиянцев подписали бумагу о неразглашении,иначе до 7 лет тюрьмы светит ...
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от нас тоже коечто скрывают вот например:
Славянский сепаратист Хмелевой продолжает получать пенсию депутата Верховной Рады - российские СМИ
Cьогодні о 10:32 ОСТРОВ
Один из активных сепаратистов, стоявший у истоков российской оккупации, Анатолий Хмелевой продолжает получать пенсию как бывший депутат Верховной Рады Украины. Это следует из материала "Три года без родины: жители Славянска вспомнили начало войны", опубликованного в российской газете "Московский комсомолец".
В статье рассказывается о судьбе коллаборационистов и террористов из Славянска, вынужденных после освобождения города ВСУ перебраться в оккупированный Донецк.
Почти три года спустя после тех событий бывший депутат Украины от КПУ Анатолий Хмелевой организовал в Макеевке очередную встречу так называемого "Славянского братства", то есть боевиков, воевавших в 2014 году в Славянске.
Участники встречи рассказали российскому журналисту-пропагандисту, что Хмелевой продолжает получать в Украине специальную пенсию как бывший народный депутат.
"Хмелевого в корпусе славянцев уважают. "Анатолий Петрович имеет большую пенсию как бывший депутат украинского Верховного совета, так он ее, бывает, всю нуждающимся раздаст, самому есть нечего. Он тут однозначно единственный человек, которому доверяют все!" - говорится в материале "МК".
Как сообщалось ранее, бывший депутат украинского парламента принял активное участие в развязывании военного конфликта на Донбассе. 30 апреля 2014 года, он, будучи тогда местным депутатом, способствовал принятию сессией городского совета решения о передаче в пользование части помещений в здании исполкома для нужд пророссийской "самообороны" города. Тогда же Анатолий Хмелевой возглавил так называемый координационный совет Славянска, оказывавший всяческую поддержку российским оккупантам и местным боевикам.
Хмелевой был народным депутатом Украины от КПУ с 1994 по 2002 год. В парламенте занимал должность председателя подкомитета по вопросам водного и автомобильного транспорта Комитета по вопросам строительства, транспорта и связи.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКомандование боевиков на Донбассе скрывает реальные потери при проведении провокаций и диверсий, - ГУР
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