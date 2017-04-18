Командование боевиков на Донбассе скрывает реальные потери при проведении провокаций и диверсий, - ГУР

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Славянский сепаратист Хмелевой продолжает получать пенсию депутата Верховной Рады - российские СМИ
Cьогодні о 10:32 ОСТРОВ
Один из активных сепаратистов, стоявший у истоков российской оккупации, Анатолий Хмелевой продолжает получать пенсию как бывший депутат Верховной Рады Украины. Это следует из материала "Три года без родины: жители Славянска вспомнили начало войны", опубликованного в российской газете "Московский комсомолец".
В статье рассказывается о судьбе коллаборационистов и террористов из Славянска, вынужденных после освобождения города ВСУ перебраться в оккупированный Донецк.
Почти три года спустя после тех событий бывший депутат Украины от КПУ Анатолий Хмелевой организовал в Макеевке очередную встречу так называемого "Славянского братства", то есть боевиков, воевавших в 2014 году в Славянске.
Участники встречи рассказали российскому журналисту-пропагандисту, что Хмелевой продолжает получать в Украине специальную пенсию как бывший народный депутат.
"Хмелевого в корпусе славянцев уважают. "Анатолий Петрович имеет большую пенсию как бывший депутат украинского Верховного совета, так он ее, бывает, всю нуждающимся раздаст, самому есть нечего. Он тут однозначно единственный человек, которому доверяют все!" - говорится в материале "МК".
Как сообщалось ранее, бывший депутат украинского парламента принял активное участие в развязывании военного конфликта на Донбассе. 30 апреля 2014 года, он, будучи тогда местным депутатом, способствовал принятию сессией городского совета решения о передаче в пользование части помещений в здании исполкома для нужд пророссийской "самообороны" города. Тогда же Анатолий Хмелевой возглавил так называемый координационный совет Славянска, оказывавший всяческую поддержку российским оккупантам и местным боевикам.
Хмелевой был народным депутатом Украины от КПУ с 1994 по 2002 год. В парламенте занимал должность председателя подкомитета по вопросам водного и автомобильного транспорта Комитета по вопросам строительства, транспорта и связи.
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