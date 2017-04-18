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 Форум Украины(594914)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: пропаганда (1968) Донбасс (14137) Тымчук (1395)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Кремле потребовали от российских кураторов "Л/ДНР" усилить пропагандистскую работу на подконтрольной Украине территории, - ИС

Российские кураторы в "администрациях глав" "ДНР" и "ЛНР" сообщили о требовании администрации президента РФ активизировать целенаправленную информационно-пропагандисткую работу на подконтрольных Украине территориях.

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не то место мужик режет - шею поливальщика нужно!
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*** Не.
*** Заводы Захватим Разрушим Вывезем ***
*** Соц. Выплаты Задержим Отменим ***
*** Жилье разбомбим или национализируем ***
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Ну расскажите нам о небывалых успехах 'молодых республик".
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Запросто!
Из советской газеты на стене под обоями:
"Советские учёные и инженеры впервые... !!!"
Без указания: в мире, в СССР или в селе Гадюкино...
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К сожалению, нужно признать, что "небывалые успехи" "молодых республик" вполне сопоставимы с "успехами" нашей старой страны.
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за присвоєні фублі тепер треба порвати жопу .....
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ДНР-овцы начнут в Европу ездить быстрее чем мы. Для них безвизовые поездки теперь будут доступны так же как и для нас, но у них власти не забирают 80% дохода на коммуналку.
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от тебе там харашо- а в срассию перебраться не хочешь, там ешо в кадыровском гареме место евнуха для тебя.......платим в УКРАИНЕ менее 15 % дохода за коммуналку- где в какой стране такое есть...в срассии и мечтать о таком не могут....а сруцкому быдлу только в аду будеет харашо- всегда тепло и свежие дрова.............
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Ты платиш за коммуналку менее 15%?Ты точно в Украине живеш?
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Я так плачу і живу в Україні, у Львівській області.
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Хорошо тебе.А у меня при зарплате 7500 гривен,из которых чистыми остаётся около 6 штук только за отопление 2340 гривен.
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У меня на руки получается сейчас 8000 гривен, за отопление уже пришло 900 грн.
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А я знаю одного Кренделя из Кончи-Заспы Киевской области, так он за коммуналку на свой огромный маеток платит всего 0,0001% от своих доходов. От же нещасна людына!
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Она живёт точно в Украине ,, в отличии от тебя , похоже . Что тебя так удивляет , не понятно .? Все кому насчитывают больше 15% сидят на субсидиях . Ты что , не знал .??
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Я в Киеве живу, доля коммунальных составляет 12% от з/п.
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Ты скажи размер своей зарплаты, а 12% мы и сами посчитаем. И сравним с платежкой. Скоко же здесь гойсмано-соевых удодов! Жуть
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"ожидается прибытие в ближайшее время в Донецк и Луганск дополнительных групп "специалистов" из РФ"
----------------
Ты уже походу прибыл.
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Так тебя, даже если получишь биометрический паспорт, в ЕС не пустят.
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Юра ,а ты откуда вещаешь ?
Что то в Днепре про 80% коммуналки никто не слышал
Субсидия ? - не не слышал
или у тебя доход 1000 грн в месяц
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а откуда "субсидия" ... за какие заслуги она у тебя...ты наверное Герой Советского...(Украины) нет ты ..."инвалид" ...
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я не пользуюсь субсидией
я зарабатываю нормально
родственники - те пользуются - особых траблов не замечено
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На самом деле проблемы с субсидиями есть.
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Я в шоке, дорогая редакция! Плебс уже начал хвалить субсидии - пустопорожние подачки ограбленному населению, а на самом деле - многомиллиардную аферу, приносящую доход властнім мародерам и удвающими за год капитал рыга Ахметова. Так и вижу рекламный слоган БэПэПэ на следующих выборах "Голосуйте за Будку, бо придет Свобода-Йуля-Саакашвили и отнимут субсидии!" И судя по всему лошье пойдет! И проголосует!
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У вас нет 30 евро на визу?
Хотелось бы увидеть гражданина Лугандонии, который по паспорту ДНР пересекает Шанген.
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Зато наши шоколадные занятые торговлей с партнерами, а пропаганда побоку.

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Так это 95 % населения Украины уже путин завербовал
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"Российские кураторы в "администрациях глав" "ДНР и ЛНР" сообщили о требовании администрации президента РФ относительно активизации целенаправленной информационно-пропагандисткой работы на подконтрольных Украине территориях (прежде всего - с целевой аудиторией в Донецкой и Луганской областях), с использованием подконтрольных боевикам СМИ, соцсетей, агентуры на прифронтовых территориях", - смешного мало, ведь гнили в тех местах полно. Да и на Цензоре полно тех, кто валит наших союзников.
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в срассии агония......ТРАМ все ближе.....НАТО вообще за воротами....тамагавки уже гавкают под воротами кремля....срассия адыхает с каждой минутой...ТРАМП ПАМАГИ- добей сруцкую нацию -пущай пьянь в в срассии угомонится ......
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Хорошо , что у нас всё хорошо !
Экономика на подъёме , растёт благосостояние граждан , цены и тарифы неуклонно снижаются , сепаратисты сидят в тюрьмах , а не в Заде . Пардон, в Раде .
Слава Реформам !
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"Российские кураторы в "администрациях глав" "ДНР" и "ЛНР" сообщили о требовании администрации президента РФ активизировать целенаправленную информационно-пропагандисткую работу на подконтрольных Украине территориях.Источник: http://censor.net.ua/n436705"

Иногда, в первом абзаце статьи, сразу после заголовка, пишут источник информации...
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пока наши воруют деньги вместо того что бы ставить телевышки так и будет. война ведется в головах людей в первую очередь.
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Посмотреть на лугандон созданный хуйлом и не какая пропаганда не поможет.
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В комментариях пишут, что Эрдоган в этом ряду ни к чему. Эрдоган Асада ненавидит, КНДР тоже, а с путиным лишь торговля. Вот так и валим своих союзников. Далее и обижаться не стоит, когда от нас отвернутся.
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70 лет (или больше?) Турция шла путем, который ей указал Ататюрк. Но пришел Эрдоган и повел ее обратно.

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Турция была и будет светским государством. Не стоит говорить, что Эрдоган ведет Турцию к мракобесию. Не понравится так, как сделали, то вернут назад. И это решать самим туркам, а не кому либо. Но Турция нам союзник и обливать выбор турок грязью - путь к ссоре из-за которой с нами иметь дело откажутся многие, включая Европу.
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Для усиления пропагады пришлите старого пердуна Кобзона, Повалий
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Так, якщо подивитися на виступи Порошенка - то не видно, щоб він що небудь добре чи хороше сказав про Україну. Чи побажав хоча би. Навіть не пам'ятаю, щоб він щось хороше планував, окрім як розхвалював армію і обіцяти безвіз. Може нагадаєте, чому президент України став президентом України?
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це як ? "інтер" і так старається не гірше "першого хуйлоканала"...
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Валентина Ивановна разошлась во взглядах с королем Саудовской Аравии
В Кремле потребовали от российских кураторов "Л/ДНР" усилить пропагандистскую работу на подконтрольной Украине территории, - ИС - Цензор.НЕТ 9041
Делегация Совета Федерации РФ встретилась в Рияде с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль-Саудом для переговоров о войне в Сирии.

Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов после встречи 16 апреля заявил «Интерфаксу», что обсуждался вопрос о будущем сирийского президента Башара Асада. Он сказал, что российская делегация, возглавляемая председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, разошлась во взглядах с королем Саудовской Аравии в отношении того, что Асад должен оставаться у власти.
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Саудовская Аравия - союзник Украины, но есть такие, что льют грязь на эту страну.
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Ну так пусть налаживают к нам поставки нефти и газа, раз союзники. Покумекают над новыми технологиями, а по трубе мы их и в Европу закачаем.
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У Европы сейчас одобрение насчет диверсификации поставок.
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Во-первых с СА полно совместных проектов, за которые они платят Украине деньги. Что касается нефти, то они не против, что бы Украина покупала. Но они далеко, поэтому пригоняй танкер и покупай.
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Ну да, здесь считать конечно надо. Но покупать сейчас сжиженный газ монопольно у врага, это предательство защищающих своими жизнями фронт.
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Тут согласен. Да и нефть сейчас надо брать у Азербайджана и других, но не россии.
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Конечно разошлись. Мусульманам спиртное пить нельзя. А Валя без стакана никак.
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А чего Лаврова не послали на переговоры, ведь он знает арабский и уже ранее вел переговоры?
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Так они ж Вальке гранчак не налили. Им религия не позволяет. Вот и не задались переговоры.
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да точно кто пускает слухи что на очереди абонплата на электрику и на воду и на отопление.....,...ахенты кримля наверно
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На отопление, водоотвод...платежки пришли.
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так яж и говорю пока все муссируется так сказать на уровне вброса типа зондируется почва ........схаваем не схаваем
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Я еще понимаю, кто такой король Саудовской Аравии, который сделал свою страну процветающей. Но кто такая Матвиенко и что она полезного сделала для своей страны, только воровала и покупала шубы. И какое у нее может быть мнение
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Более того, из СА было сказано, что теракты в россии уже закономерны после бомбежек в Сирии.
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Самая лучшая пропаганда на территории ОРДЛО - это бесплатная раздача боярышника и свежесобранной брюквы.
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В Україні масово п'ють настойку глоду з аптек. Глід - це і є бояришнік. Не треба нікуди їхати, щоб потрапити в руській мір.
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Аптечная настойка на этиловом спирте и лосьон для волос немного разные продукты. Вы не находите?
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Украина - крайний восток Запада
В Кремле потребовали от российских кураторов "Л/ДНР" усилить пропагандистскую работу на подконтрольной Украине территории, - ИС - Цензор.НЕТ 1063
Украина сделала европейский выбор не в географическом, а в психологическом и цивилизационном смысле. Это значит, что мы принимаем западную систему ценностей без изъятий и исключений, ибо любое исключение неизбежно деформирует всю конструкцию и мы вернемся туда, откуда начинали. Сменяемость и подконтрольность власти и безусловная приверженность демократическим принципам являются определяющими условиями этого выбора. Самое главное, что мы это понимаем внизу и уже обеспечиваем контроль этих принципов вверху. Собственно говоря, Майдан и стал актом прямого народовластия, когда именно снизу был скорректирован курс всей страны, заданный преступниками во власти. Мы самостоятельно скорректировали курс движения страны и правительства. Это и есть наш цивилизационный выбор. Если мы это понимаем и готовы это осуществлять, значит мы уже на верном пути.

Дело в том, что демократия вполне может родить диктатуру, а вот обратное движение невозможно без крови, потрясений и слома самого фундамента государства. Такова особенность демократии. Сохранить ее целостность может исключительно совокупное усилие всего народа и ничего более.

Достаточно вспомнить всего один пример перерождения демократии в диктатуру. Национал-социалистическая партия Германии пришла в Рейхстаг исключительно демократическим путем. Нацисты довольно успешно провели выборы и закрепились в законодательной власти Германии. Потом, в рамках существующих демократических процедур, Гитлер стал канцлером Германии, а чуть позже, не нарушая прямо никаких процедур, сконцентрировал в своих руках все бразды правления государством, после чего демократия умерла сама собой. Что характерно, немцы именно этого и хотели, они отдавали свои голоса именно за это. А потом их уже никто и ни о чем не спрашивал. Им приказывали и предписывали, а они исполняли. После поражения Германии они так и думали, что вся ответственность за чудовищные преступления лежит исключительно на верхушке наци, а они были обязаны выполнять приказы, ибо иного выбора у них не было. Вот тут кроется самое большое заблуждение и мистификация.

Дело в том, что они самостоятельно и без принуждения вложили всю полноту власти в руки группы лиц, осуществлявших руководство национал-социалистической партией, а потом, когда она стала стремительно подминать под себя всю власть, немцы согласились с этим и приняли фюрера. Гитлер действовал от имени каждого немца, приведшего его во власть, и вина за миллионы жертв тоже легла на каждого немца. Как мы знаем, эта диктатура рухнула вместе со страной и обществом, а демократия стала возвращаться тогда, когда были уничтожены обломки диктатуры. Это значит, что Гитлер спустился не с другой планеты, а был вылеплен действием или бездействием каждого немца.

Примерно то же самое вчера произошло в Турции. Демократическим путем, через референдум, президент Турции расширил свои полномочия и практически ликвидировал институт сменяемости власти. Все вместе это создает портрет классической диктатуры. Причем, Эрдоган получил и закрепил власть, используя демократические инструменты. Но самое главное, народ Турции показал готовность проститься с демократией. Она, демократия, оказалась не востребована турками. Они так и не поняли ее ценности, открыв дверь диктатору собственными руками.

Вот здесь и находится цивилизационный водораздел. Турции не угрожает внешний враг, она не пережила катастрофу, у нее достаточно сил для выживания и динамичного развития, а потому ей просто не нужна мобилизационная модель государственного устройства. Диктатура оправдана только в самые критические моменты истории государства и для преодоления угрозы. Значит, речь идет о власти ради власти.

Украина, даже ведя войну с мощным противником, поставившим цель уничтожить наше государство как таковое и даже пойти дальше, с трудом выходя из экономического кризиса и имея множество других опасностей, во главу угла поставила демократические ценности и свободы граждан. Войну мы выиграем безусловно, а экономика уже начала потихоньку подниматься и все будет идти в рост, но при этом мы не породили диктатора и у нас нет сомнений в том, что диктатура нам не нужна. То есть, мы - уже Европа. Мы - уже Запад. Мы уже не будем Россией, Турцией или Южной Кореей, мы были, есть и будем Украиной, частью Европы и Запада, форпостом цивилизации, на границе с дикой азиатчиной.
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негативная социально-экономическая ситуация на подконтрольной Киеву территории, "рост недовольства украинскими военнослужащими действиями своего командования и украинской власти в целом".
Источник: http://censor.net.ua/n436705--------------- и в чем собственно пропаганда ?
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у них только один вариант пропаганды. с голой жопой бегать на линии разграничения... и гигикать.
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они таковые и есть. на большее они не способны. видел как обезьяна дрочит... вот и посмотри.
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В Кремле потребовали от российских кураторов "Л/ДНР" усилить пропагандистскую работу на подконтрольной Украине территории, - ИС - Цензор.НЕТ 9942GenkaFromLugandoniya‏ @lugganG

Знаете, что самое подлое в этой войне? Когда захватывали наши города,они уже были готовы нас убивать. Мы их нет.Понимание пришло позже. #АТО
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Пример энцефалопатии лишнехромосомных козломордых путинопитеков :D
В Кремле потребовали от российских кураторов "Л/ДНР" усилить пропагандистскую работу на подконтрольной Украине территории, - ИС - Цензор.НЕТ 446
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Яка пропагандистська робота, коли вони вже провели парад пабєди в Києві і вже на підході до Рейхстагу, а далі на лондОн.
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===В Кремле потребовали от российских кураторов "Л/ДНР" усилить пропагандистскую работу на подконтрольной Украине территории===
На Интере и ахметовской Украине резко возрастет что-нить типа Бессмертный полк
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Почему был сдан Крым и что будет дальшеApril 18th, 10:01
Весной 2014 года мы, украинцы, кроме всего прочего, проиграли ещё и потому, что в отличие от рашистов, не готовы были убивать.

СЕГОДНЯ в 2017
Судьба "защитника русского мира": покалеченные на донбасских и сирийских фронтах "ихтамнеты" побираются в "крымнаше"
В Кремле потребовали от российских кураторов "Л/ДНР" усилить пропагандистскую работу на подконтрольной Украине территории, - ИС - Цензор.НЕТ 6037
Вот так и выясняется судьба всех этих отмороженных "беркутов", "самообороновцев" и прочей крымской ваты
Тихой сапой Украина освобождает родную землю от оккупантов...

Запад понимает, что оккупация украинского полуострова - это серьезный прецедент, с которым не сталкивался мир со времен Второй мировой войны. Российская агрессия является не только серьезнейшим вызовом для Украины, но и подрывает безопасность всей Европы.
В 2017 от понимания Запад перешел к решению вознишей проблемы. Кремль в ответ поднял ставки: увеличил поставки ядерного, химического и бактериологического оружия последним мировым изгоям: КимЫну, Асаду, ИГИЛ. Поможет ли это кремлю? Какое-то время он еще продержится со своей политикой душегуба. Но в любой момент произойдет незначительное событие и очистительный огонь сметет в считаные часы с лица земли всю эту мерзость, которая пока приносит смерть и страдания человечеству...
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В городе Червоноград на одной из стен местной церкви нарисовали фреску, где изображен Путин в муках в адском пламени
В Кремле потребовали от российских кураторов "Л/ДНР" усилить пропагандистскую работу на подконтрольной Украине территории, - ИС - Цензор.НЕТ 6861
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Интересно, а Киев г-н Тымчук считает подконтрольной Украине территорией? А Тернополь с Полтавой? Объясните зачем лугандонам (обратите внимание и на эти слова - не кацапским агрессорам, а так мягенько "кураторам из ДНР").... Так вот ЗАЧЕМ лугандонам проводить пропагандистскую работу, если шоколадное кодло делает это само, называя украинские земли - территориями, подконтрольными Украине?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Кремле потребовали от российских кураторов "Л/ДНР" усилить пропагандистскую работу на подконтрольной Украине территории, - ИС
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