В Кремле потребовали от российских кураторов "Л/ДНР" усилить пропагандистскую работу на подконтрольной Украине территории, - ИС

Владимир a57e9a74
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, Нarley Davidson UA
, Александр Третьяков b707700d
, Sergii Ustim
, Senator S 01a656ec
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, Røbin Hood
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, константен
, SergTranscarpathian
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, Едвард
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, свободный человек b4fbfe90
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, Маркиз
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, Шагай Правой
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, Valeriia Strelchuk
, Aviso Hela2007
, Foxcoon007
, Володимир Ніколаєць
, Глеб Жеглов 2578b002
, Gosha343
, андрій ф
, Uxmal
, Casada
, Gar
, РоботБАндер2
, Луиза Тумбочкина
, kaktus
, Small Jerboa
, Volodya Pupkin 148745f6
, регистратор
, майор швейк
, fed1r_online
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
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, Juli Schubs
, WiM
, Who is Who
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, Alex Boatman
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, Лео Кот
, Кирилл Лещенко
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, Иван Иванович e6fe2e17
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, Matr Ua
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, Александр Тихий
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, uegfybyf
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, Андрей Андреев a9778f9c
, Максим Богдей
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, Step Steppelton
, Cтарий Кінь
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, Игорь Литвинюк
, Петро Карпенко
, М А Р И К
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Всего на сайте: 169 писателей
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*** Заводы Захватим Разрушим Вывезем ***
*** Соц. Выплаты Задержим Отменим ***
*** Жилье разбомбим или национализируем ***
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Из советской газеты на стене под обоями:
"Советские учёные и инженеры впервые... !!!"
Без указания: в мире, в СССР или в селе Гадюкино...
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Ты уже походу прибыл.
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Что то в Днепре про 80% коммуналки никто не слышал
Субсидия ? - не не слышал
или у тебя доход 1000 грн в месяц
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я зарабатываю нормально
родственники - те пользуются - особых траблов не замечено
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Хотелось бы увидеть гражданина Лугандонии, который по паспорту ДНР пересекает Шанген.
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Экономика на подъёме , растёт благосостояние граждан , цены и тарифы неуклонно снижаются , сепаратисты сидят в тюрьмах , а не в Заде . Пардон, в Раде .
Слава Реформам !
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Иногда, в первом абзаце статьи, сразу после заголовка, пишут источник информации...
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Делегация Совета Федерации РФ встретилась в Рияде с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль-Саудом для переговоров о войне в Сирии.
Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов после встречи 16 апреля заявил «Интерфаксу», что обсуждался вопрос о будущем сирийского президента Башара Асада. Он сказал, что российская делегация, возглавляемая председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, разошлась во взглядах с королем Саудовской Аравии в отношении того, что Асад должен оставаться у власти.
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Украина сделала европейский выбор не в географическом, а в психологическом и цивилизационном смысле. Это значит, что мы принимаем западную систему ценностей без изъятий и исключений, ибо любое исключение неизбежно деформирует всю конструкцию и мы вернемся туда, откуда начинали. Сменяемость и подконтрольность власти и безусловная приверженность демократическим принципам являются определяющими условиями этого выбора. Самое главное, что мы это понимаем внизу и уже обеспечиваем контроль этих принципов вверху. Собственно говоря, Майдан и стал актом прямого народовластия, когда именно снизу был скорректирован курс всей страны, заданный преступниками во власти. Мы самостоятельно скорректировали курс движения страны и правительства. Это и есть наш цивилизационный выбор. Если мы это понимаем и готовы это осуществлять, значит мы уже на верном пути.
Дело в том, что демократия вполне может родить диктатуру, а вот обратное движение невозможно без крови, потрясений и слома самого фундамента государства. Такова особенность демократии. Сохранить ее целостность может исключительно совокупное усилие всего народа и ничего более.
Достаточно вспомнить всего один пример перерождения демократии в диктатуру. Национал-социалистическая партия Германии пришла в Рейхстаг исключительно демократическим путем. Нацисты довольно успешно провели выборы и закрепились в законодательной власти Германии. Потом, в рамках существующих демократических процедур, Гитлер стал канцлером Германии, а чуть позже, не нарушая прямо никаких процедур, сконцентрировал в своих руках все бразды правления государством, после чего демократия умерла сама собой. Что характерно, немцы именно этого и хотели, они отдавали свои голоса именно за это. А потом их уже никто и ни о чем не спрашивал. Им приказывали и предписывали, а они исполняли. После поражения Германии они так и думали, что вся ответственность за чудовищные преступления лежит исключительно на верхушке наци, а они были обязаны выполнять приказы, ибо иного выбора у них не было. Вот тут кроется самое большое заблуждение и мистификация.
Дело в том, что они самостоятельно и без принуждения вложили всю полноту власти в руки группы лиц, осуществлявших руководство национал-социалистической партией, а потом, когда она стала стремительно подминать под себя всю власть, немцы согласились с этим и приняли фюрера. Гитлер действовал от имени каждого немца, приведшего его во власть, и вина за миллионы жертв тоже легла на каждого немца. Как мы знаем, эта диктатура рухнула вместе со страной и обществом, а демократия стала возвращаться тогда, когда были уничтожены обломки диктатуры. Это значит, что Гитлер спустился не с другой планеты, а был вылеплен действием или бездействием каждого немца.
Примерно то же самое вчера произошло в Турции. Демократическим путем, через референдум, президент Турции расширил свои полномочия и практически ликвидировал институт сменяемости власти. Все вместе это создает портрет классической диктатуры. Причем, Эрдоган получил и закрепил власть, используя демократические инструменты. Но самое главное, народ Турции показал готовность проститься с демократией. Она, демократия, оказалась не востребована турками. Они так и не поняли ее ценности, открыв дверь диктатору собственными руками.
Вот здесь и находится цивилизационный водораздел. Турции не угрожает внешний враг, она не пережила катастрофу, у нее достаточно сил для выживания и динамичного развития, а потому ей просто не нужна мобилизационная модель государственного устройства. Диктатура оправдана только в самые критические моменты истории государства и для преодоления угрозы. Значит, речь идет о власти ради власти.
Украина, даже ведя войну с мощным противником, поставившим цель уничтожить наше государство как таковое и даже пойти дальше, с трудом выходя из экономического кризиса и имея множество других опасностей, во главу угла поставила демократические ценности и свободы граждан. Войну мы выиграем безусловно, а экономика уже начала потихоньку подниматься и все будет идти в рост, но при этом мы не породили диктатора и у нас нет сомнений в том, что диктатура нам не нужна. То есть, мы - уже Европа. Мы - уже Запад. Мы уже не будем Россией, Турцией или Южной Кореей, мы были, есть и будем Украиной, частью Европы и Запада, форпостом цивилизации, на границе с дикой азиатчиной.
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Источник: http://censor.net.ua/n436705--------------- и в чем собственно пропаганда ?
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Знаете, что самое подлое в этой войне? Когда захватывали наши города,они уже были готовы нас убивать. Мы их нет.Понимание пришло позже. #АТО
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На Интере и ахметовской Украине резко возрастет что-нить типа Бессмертный полк
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Весной 2014 года мы, украинцы, кроме всего прочего, проиграли ещё и потому, что в отличие от рашистов, не готовы были убивать.
СЕГОДНЯ в 2017
Судьба "защитника русского мира": покалеченные на донбасских и сирийских фронтах "ихтамнеты" побираются в "крымнаше"
Вот так и выясняется судьба всех этих отмороженных "беркутов", "самообороновцев" и прочей крымской ваты
Тихой сапой Украина освобождает родную землю от оккупантов...
Запад понимает, что оккупация украинского полуострова - это серьезный прецедент, с которым не сталкивался мир со времен Второй мировой войны. Российская агрессия является не только серьезнейшим вызовом для Украины, но и подрывает безопасность всей Европы.
В 2017 от понимания Запад перешел к решению вознишей проблемы. Кремль в ответ поднял ставки: увеличил поставки ядерного, химического и бактериологического оружия последним мировым изгоям: КимЫну, Асаду, ИГИЛ. Поможет ли это кремлю? Какое-то время он еще продержится со своей политикой душегуба. Но в любой момент произойдет незначительное событие и очистительный огонь сметет в считаные часы с лица земли всю эту мерзость, которая пока приносит смерть и страдания человечеству...
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