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 Форум Украины(594914)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: соцвыплаты (431) Донбасс (14137) Тымчук (1395)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В "ДНР" из-за острой нехватки средств задерживают социальные выплаты, - ИС

На оккупированной территории Донецкой области в последние два месяца фиксируются задержки социальных выплат.

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вот чего они лезут оформлять пенсии на свободную Украину
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Украина перестала покупать с оккупированных территорий уголь, перестала платить деньги, с каких таких шишей оккупационая власть должна выплачивать социальные выплаты
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оккупационная власть ОБЯЗАНА содержать,и обеспечивать.... не можешь не хер оккупировать.Украина и так очень сильно помогает оккупанту,энергия газ вода на халяву,а рассчитываемся мы все.а тут стоило чуть-чуть поставить все на места, так сразу у ордло проблемы возникли,а три года никто не мог додуматься,до таких простых вещей.тут два варианта или нами командуют идиоты,или бессовестные моральные уроды.
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Сами кормились, кормили всю Украину, Киев, нахлебников из Европы. А теперь что?
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Свято наближається... і фури такі з кока колою...
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Хм, интересно, при Голодоморе, почему люди мёрли дома, а не ехали куда-то вне зоны Голодомора? Напрашивается вывод, что утратили интерес к жизни.
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Ехали. Просто чаще всего из одной зоны Голодомора попадали в другую.
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Настолько я знаю людей ограничивали в передвижении, не позволяли выехать.
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"заградотряды" были - не давали людям спастись. снимали с поездов в частности...
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Цілі райони були оточені заградотрядами і нікого не випускали звідти.
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в такому випадку у Донбасу мабуть є можливість самоевакуватися.
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я вас просвещу.люди умирали, ели друг друга,детей,по простым причинам.после того как,солдаты отняли все,а кормильца застрелили,потому что сопротивлялся,и не хотел семена отдавать,на станциях, на дорогах вокруг городов, были патрули,без паспорта расстреливали,вам наверное не известно что такое карантин. а отнятое гнило и мокло потому что складов не хватало.поэтому считаю ваше заявление о интересе к жизни вызывающим.проводился геноцид,наказывали целый народ.ордло давно необходимо было полностью повесить на оккупантов,и прекратить хождения через фронт.дать обьявление кто не ушёл в Украину,тот враг.и всё.уверен ато-война закончилась бы через 6 месяцев.гуманизм хорош только до первой крови.
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А кто помнит, по курое*у сколько нам осталось как государству существовать, а то я чет подзабыл?
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Ну вроде как совсем уж немного - до 1 мая. )))
Представляю себе, как в этот день народ будет стебаться над куркенфюрером. )))
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Тю, у них шо, в принтере краска кончилась. Сидеть в 21 веке без средств тупо. От хай мне заказывают, я им этих средств вагон напечатаю.
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Парасюк молодец . Один удар - два результата. Денег не у Лугандона . Барыга и Ху.. ло не получают откаты от Ахметова )))))
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А у нас не так? А в ДНР-ЛНР пенсионный возраст повысили? За коммуналку я уже молчу
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А в ДНР-ЛНР пенсионный возраст повысили?
--
Они пошли другим путём: понизили продолжительность жизни!
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в канавах, на обочинах и мобильных крематориях!
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Ви правильно "резумировали"- лугандон з даунбасом таки в котлі.
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Шашлык на Пасху: в сети сравнили цены в Донецке и свободной Украине


15 апреля 2017, 12:2312.3т



Цена шашлычного "набора" на Пасху в оккупированном Донецке может достигать 726 грн, в то время, как по остальной Украине - лишь до 451 грн.
Об этом для "Обозревателя" написал блогер "Фашик Донецкий".
"В оккупированом Донецке цены такие:свинина - 140 грн/кг, помидоры - 75-90 грн/кг, огурцы - 75 грн/кг, картофель старый - 15 грн /кг, молодой- 37-40 грн/кг, сыр - от 175 грн /кг, яйца, один десяток - 25-27 грн/кг, лук репчатый - от 15 грн/кг, зелень - от 10 грн за маленький пучок, бананы - от 37 грн/кг, мандарины - от 23 грн/кг, апельсины - от 30 грн/кг, кола,2 л - 37-40 грн за бутылку, одноразовая посуда - 15-25 грн, Сок 1 л - 27- 30 грн, шоколад (не шоколадный продукт) - 30-38 грн, майонез - 6-12 грн за 200 грамм, редиска - 50-75 грн/кг, кетчуп- 13, 5-17 грн, водка, шмурдяк - 60-70 гр за 0,5 л, вино, "Золотая амфора" - 125-140 грн за 0,7 л", - пишет блогер.

Итого выходит 726 грн с вином или 661 грн с водкой. В "украинской" корзине - 421 грн с вином или 451 грн с водкой:

"Свинина - 70-75 грн/кг. Или минимум в 2 раза дешевле,чем в оккупированом Донецке. Картошка - аж 7 грн/кг или минимум в 2 раза дешевле, чем в Донецке. Помидоры - 60 грн/кг или на 25% дешевле, чем в Донецке. Огурцы - 50 грн/кг или на 50% дешевле, чем в Донецке. Лук - 5 грн/кг или в 2 раза дешевле,чем в оккупации. Редиска - 12- 15 грн/ кг . Или в 3-5 раз дешевле ,чем в оккупации. Сок, 1 литр - аж 18 грн или на 40% дешевле, чем в Донецке. Майонез - 5- 8 грн. Апельсины - 26 грн /кг. Мандарины- 26 грн/кг. Бананы - 22 грн кг или дешевле на 30% ,чем в оккупации. Одноразовая посуда - 10-12 грн. Зелень - 10-12 грн пучок. Кетчуп -11- 13 грн. Кола, 2 л - 17-20 грн или в 2 раза дешевле,чем в оккупации. Сыр - 140 грн или на 25 % дешевле,чем в оккупированом Донецке. Яйца, один десяток - 25-27 грн. Шоколадка - 17-20 грн или на 30% дешевле, чем в оккупации. Шоколад выбран марки "Корона", а не шоколадный продукт со вкусом шоколадного продукта как это принято в РФ. Водка-вино - 50 грн и 80грн соответственно", - подсчитал автор.
Таким образом, возникает разница приблизительно в 30% в одинаковом чеке. При этом, на неоккупированой части Украины минимальная зарплата 3200 грн, на оккупированой 1500 грн.
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так можно ещё сравнить шашлычный набор с Францией можно, и с Гваделупой.
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Понты - я за день до паски брал свинину - ошеек и вырезка по 120 грн. Это Полтавская область. По 70- 80 грн я мясо наверное в прошлом году в последний раз видел. Бананы по 35 тоже уже с год. Майонез по 8 - это самый маленький пакет, я брал 650 гр., что то в районе 23 грн.Шоколад, если рошен, то 28-30 грн плитка, если Свиточ то 20-22. Не, можно конечно говно и за 10-ку купить.
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Ну значит где то живут более счастливые украинцы. А у меня так как есть.
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В Украине тоже. Правда есть люди, которые радуются, что минималка опять 100 долларов, а пенсия 25.
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Нехай виплачують угольком, як в 90-х виплачували прищепками, унітазами і т.п, хто що виробляв.
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Їхав поїздом у Хмельницьку обл. і в П"ятихатках було багато людей які продавали м"які іграшки місцевої фабрики, бо отримали зарплату іграшками.
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"Кому и Кобзон - звезда": в Донецке высмеяли российских артистов, едущих в "ДНР"


05 апреля 2017, 18:25



Оккупированный Донецк стал излюбленным местом для выступлений российских артистов, чья карьера в РФ давно подошла к закату.
Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал блогер Фашик Донецкий, проживающий в оккупированном городе.
"Звезды? Если для кого-то Кобзон - звезда... Или лысый Денис Майданов, а также откопанная Чичерина - мои соболезнования. Вообще, можно сделать интересный вывод по типа звездам: если типа звезда приезжает в оккупированный Донецк, то его карьере пиз*ец", - заявил он.
"Донецк привык слушать качественную музыку каждую неделю до войны в ночных клубах, а не запыленное г**но авторства какого-то Джанго. Может, в Калуге какой-то Джанго и звезда, но дрынь-дрынь со стихами про кирпич на гитаре - это не всегда искусство, многие российские типа "звезды" об этом, правда, не догадываются", - добавил Фашик Донецкий.

Как отметил блогер, культурная жизнь города закончилась в 2014 году, а все, что происходит сейчас - это "жалкие попытки показать картинку росбыдлу".

"Донецк ведь является витриной шлюхского мира. Рассказываю простой прикол: ночные клубы закрываются в 10 вечера, ибо в 11 комендантский час. Круто? Все сборища, типа митингов и собраний на площадях - все делается из-под палки, путем собирания бюджетников. Какая может быть культура, когда гопота в приказном порядке собирает толпы с табличками районов на центральную площадь города?" - отметил он.
"Да, работают театр и филармония, и это реально круто, также работает кинотеатр, вроде даже 2. Но то, что показывают в кинотеатрах, люди давно уже видели в интернете дома, ибо фильмы заходят с опозданием на месяца 4", - подчеркнул блогер.
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"Да, работают театр и филармония"
---------------
Та да! Особенно Донецкий оперный. В прошлом сезоне с аншлагом прошли спектакли "Похороны Гиви" и "Похороны Моторолы"!
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Выходит похороны гиви - это были похороны моторолы "на бис"...
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могу посоветовать:
оставшимся в оккупации - отлавливать сепаров/террористов/боевиков и сдавать Украине...
боевикам/террористам/сепарам - сдавать своих кураторов, командиров, связи, явки, пароли... в пользу смягчения вины...
так вы сможете приблизить конец "русского мира" и отстройку нормальных, человеческих условий для жизни.
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Украина давно взяла на содержание сепаратистов, не даром даже Ляшко взвыл о угле с Донецка, нас готовят и подводят к тому что мы полностью будем оплачивать содержание своих убийц.
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А где же "тамнашилюди"? Чего еще никто с наших властьдержателей не простонал это и не предложил повысить тарифы в Украине на что либо?
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по сценарию они должны выйти и потребовать от хйла денег ведь обещали колбасу по 2.20 и водавку 3.62 и сплошную справедливость за базар нужно отвечать
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педро офшорный три года кормил и содержал ордынцев за наш счет... тварь.
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Ляшко о блокаде ОРДЛО: "Заблокировали свой уголь с Донбасса, потеряли 40 млрд грн налогов, $3 млрд валютной выручки. И все ради чего?"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ "ДНР" из-за острой нехватки средств задерживают социальные выплаты, - ИС
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