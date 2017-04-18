В "ДНР" из-за острой нехватки средств задерживают социальные выплаты, - ИС

Владимир a57e9a74
, Прохожый
, Elena Italenna
, Иерофант Керув
, Нarley Davidson UA
, Александр Третьяков b707700d
, Sergii Ustim
, Senator S 01a656ec
, Пупочный войлок
, Григорий Григорьев
, Røbin Hood
, Ali Hasan
, константен
, SergTranscarpathian
, Deniszpua Alexandrov
, Едвард
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, свободный человек b4fbfe90
, Shtolz
, Маркиз
, Владимир_1958
, Шагай Правой
, Aleksandr 45788035
, Valeriia Strelchuk
, Aviso Hela2007
, Foxcoon007
, Володимир Ніколаєць
, Глеб Жеглов 2578b002
, Gosha343
, андрій ф
, Uxmal
, Casada
, Gar
, РоботБАндер2
, Луиза Тумбочкина
, kaktus
, Small Jerboa
, Volodya Pupkin 148745f6
, регистратор
, майор швейк
, fed1r_online
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, I Am 644f2298
, Артур Артуров eb067f42
, Juli Schubs
, WiM
, Who is Who
, Дельфін Фатіма
, Фантом Два
, Natalia Mangion
, Родион Иверин
, 5 копійок
, Виталий Сижук
, Alex Boatman
, Гела
, Roman Sc
, Иван Афанасьев
, Лео Кот
, Кирилл Лещенко
, nouser
, M Mi d927ae0e
, Иван Иванович e6fe2e17
, ТигРа
, Герхард
, Matr Ua
, Центроболт
, Александр Тихий
, Вовочка - много ходов очка
, НаноБандеровец
, Кузьма Кузьменко
, Nov
, Ro Ge
, vigo
, Антип61
, Роман Великий 2d5dedc8
, Бумеранг
, uegfybyf
, Dementy Sobolev
, Sabio
, Виталий Прокуратор
, Oleg Astashkin b7a8e789
, dd13
, Ирина Денежная
, Evžen Budižkničemu
, Urs
, vetalman pather
, Yaroslav Vinnitsa
, Павло Фантич
, ВКЛ_это_мы_01
, Петр Исакович
, Петро Чиншовий
, 2012012
, Serg Sergeev
, Oleg Youryevich
, Юрий Слободяник
, Zushaua
, Rej Gudfox
, бостууга
, Эрнесто
, Сергей Серегин 73676139
, Семн Семнович
, Игорь Карпушин
, Юра Сюзик
, Александрас
, Yurii Sliusarchuk
, Андрей Андреев a9778f9c
, Максим Богдей
, Володимир Петренко
, IGORA
, Step Steppelton
, Cтарий Кінь
, roshenko q
, Игорь Литвинюк
, Петро Карпенко
, М А Р И К
, частный сектор
Прохожый, Нarley Davidson UA, Пупочный войлок, Senator S 01a656ec, Владимир a57e9a74, Маркиз, Ali Hasan, SergTranscarpathian, Шагай Правой, Иерофант Керув, Луиза Тумбочкина, fed1r_online, Andrey Shevchenko f5154a7a, свободный человек b4fbfe90, kaktus, WiM, Фантом Два, Valeriia Strelchuk, регистратор, Røbin Hood, 5 копійок, Shtolz, Иван Афанасьев, Sergii Ustim, Foxcoon007, Juli Schubs, Elena Italenna, Matr Ua, Дельфін Фатіма, Александр Тихий, андрій ф, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c, Григорий Григорьев, НаноБандеровец, Глеб Жеглов 2578b002, Вовочка - много ходов очка, Лео Кот, Кирилл Лещенко, Nov, Aviso Hela2007, Alex Boatman, Виталий Сижук, Natalia Mangion, Бумеранг, Виталий Прокуратор, vigo, Ирина Денежная, Yaroslav Vinnitsa, I Am 644f2298, ВКЛ_это_мы_01, Oleg Youryevich, бостууга, Cтарий Кінь
Всего на сайте: 169 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Представляю себе, как в этот день народ будет стебаться над куркенфюрером. )))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
--
Они пошли другим путём: понизили продолжительность жизни!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
15 апреля 2017, 12:2312.3т
Цена шашлычного "набора" на Пасху в оккупированном Донецке может достигать 726 грн, в то время, как по остальной Украине - лишь до 451 грн.
Об этом для "Обозревателя" написал блогер "Фашик Донецкий".
"В оккупированом Донецке цены такие:свинина - 140 грн/кг, помидоры - 75-90 грн/кг, огурцы - 75 грн/кг, картофель старый - 15 грн /кг, молодой- 37-40 грн/кг, сыр - от 175 грн /кг, яйца, один десяток - 25-27 грн/кг, лук репчатый - от 15 грн/кг, зелень - от 10 грн за маленький пучок, бананы - от 37 грн/кг, мандарины - от 23 грн/кг, апельсины - от 30 грн/кг, кола,2 л - 37-40 грн за бутылку, одноразовая посуда - 15-25 грн, Сок 1 л - 27- 30 грн, шоколад (не шоколадный продукт) - 30-38 грн, майонез - 6-12 грн за 200 грамм, редиска - 50-75 грн/кг, кетчуп- 13, 5-17 грн, водка, шмурдяк - 60-70 гр за 0,5 л, вино, "Золотая амфора" - 125-140 грн за 0,7 л", - пишет блогер.
Итого выходит 726 грн с вином или 661 грн с водкой. В "украинской" корзине - 421 грн с вином или 451 грн с водкой:
"Свинина - 70-75 грн/кг. Или минимум в 2 раза дешевле,чем в оккупированом Донецке. Картошка - аж 7 грн/кг или минимум в 2 раза дешевле, чем в Донецке. Помидоры - 60 грн/кг или на 25% дешевле, чем в Донецке. Огурцы - 50 грн/кг или на 50% дешевле, чем в Донецке. Лук - 5 грн/кг или в 2 раза дешевле,чем в оккупации. Редиска - 12- 15 грн/ кг . Или в 3-5 раз дешевле ,чем в оккупации. Сок, 1 литр - аж 18 грн или на 40% дешевле, чем в Донецке. Майонез - 5- 8 грн. Апельсины - 26 грн /кг. Мандарины- 26 грн/кг. Бананы - 22 грн кг или дешевле на 30% ,чем в оккупации. Одноразовая посуда - 10-12 грн. Зелень - 10-12 грн пучок. Кетчуп -11- 13 грн. Кола, 2 л - 17-20 грн или в 2 раза дешевле,чем в оккупации. Сыр - 140 грн или на 25 % дешевле,чем в оккупированом Донецке. Яйца, один десяток - 25-27 грн. Шоколадка - 17-20 грн или на 30% дешевле, чем в оккупации. Шоколад выбран марки "Корона", а не шоколадный продукт со вкусом шоколадного продукта как это принято в РФ. Водка-вино - 50 грн и 80грн соответственно", - подсчитал автор.
Таким образом, возникает разница приблизительно в 30% в одинаковом чеке. При этом, на неоккупированой части Украины минимальная зарплата 3200 грн, на оккупированой 1500 грн.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
05 апреля 2017, 18:25
Оккупированный Донецк стал излюбленным местом для выступлений российских артистов, чья карьера в РФ давно подошла к закату.
Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал блогер Фашик Донецкий, проживающий в оккупированном городе.
"Звезды? Если для кого-то Кобзон - звезда... Или лысый Денис Майданов, а также откопанная Чичерина - мои соболезнования. Вообще, можно сделать интересный вывод по типа звездам: если типа звезда приезжает в оккупированный Донецк, то его карьере пиз*ец", - заявил он.
"Донецк привык слушать качественную музыку каждую неделю до войны в ночных клубах, а не запыленное г**но авторства какого-то Джанго. Может, в Калуге какой-то Джанго и звезда, но дрынь-дрынь со стихами про кирпич на гитаре - это не всегда искусство, многие российские типа "звезды" об этом, правда, не догадываются", - добавил Фашик Донецкий.
Как отметил блогер, культурная жизнь города закончилась в 2014 году, а все, что происходит сейчас - это "жалкие попытки показать картинку росбыдлу".
"Донецк ведь является витриной шлюхского мира. Рассказываю простой прикол: ночные клубы закрываются в 10 вечера, ибо в 11 комендантский час. Круто? Все сборища, типа митингов и собраний на площадях - все делается из-под палки, путем собирания бюджетников. Какая может быть культура, когда гопота в приказном порядке собирает толпы с табличками районов на центральную площадь города?" - отметил он.
"Да, работают театр и филармония, и это реально круто, также работает кинотеатр, вроде даже 2. Но то, что показывают в кинотеатрах, люди давно уже видели в интернете дома, ибо фильмы заходят с опозданием на месяца 4", - подчеркнул блогер.
Ответить
---------------
Та да! Особенно Донецкий оперный. В прошлом сезоне с аншлагом прошли спектакли "Похороны Гиви" и "Похороны Моторолы"!
Ответить
Ответить
Ответить
оставшимся в оккупации - отлавливать сепаров/террористов/боевиков и сдавать Украине...
боевикам/террористам/сепарам - сдавать своих кураторов, командиров, связи, явки, пароли... в пользу смягчения вины...
так вы сможете приблизить конец "русского мира" и отстройку нормальных, человеческих условий для жизни.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить