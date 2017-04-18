"Варвары пришли. Власть захвачена барыгами и гопниками. Все разграбили и раздолбали", - крымчане о предложении марионетки Аксенова продать завод "Новый свет"

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"НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ"!
ДА ВЕЗДЕ (!) ГДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С КАПИТАЛОМ "ПУТИНЕСТАНА" - СОКРАЩЕНИЯ И РАБОТНИКОВ, И ОБЬЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА. РАЗВАЛ И РАЗГРАБЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ!
ТОЛЬКО СЛЕПОЙ (ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ?), СИДЯЩИЙ В КАБМИНЕ "НЕ ВИДИТ", ЧТО МАССОВО ПРОИСХОДИТ !!! ГДЕ ВЫ СОБЕРЁТЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ??? ЧТОБ ВАМ ЖЕ ВОРОВАТЬ?
Пану ТУРЧИНОВУ НАПРАВЛЕНО ПИСЬМО О К А Т А С Т Р О Ф Е (!!!) на "Днепровском металлургическом комбинате" (г. Каменское, Днепропетровская обл.) , ЧТО СОЗДАЁТ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ !!! ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. И НЕ ТОЛЬКО! С ЧЕГО ВЫ БУДЕТЕ ФИНАНСИРОВАТЬ АРМИЮ???
КОМБИНАТ ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВЛЕН! ВПЕРВЫЕ С 1941-го ГОДА!!!
ОСТАНОВЛЕН БАНДОЙ ВО ГЛАВЕ С МАРИОНЕТКОЙ-ДИРЕКТОРОМ МОСЬПАНОМ, КОТОРЫЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО, С ЦЕЛЬЮ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ СНАЧАЛА (с момента своего назначения) НЕ ВЫПЛАЧИВАЛ ЗАРПЛАТУ, А СЕЙЧАС ВЕДЁТ ПРЕДПРИЯТИЕ К БАНКРОТСТВУ!!!
ОТВЕТ пана ТУРЧИНОВА - "МОЯ ХАТА С КРАЮ"...
В КРЫМУ УКРАИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛИЗИРОВАЛИ. ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ НЕ БЫЛ ДАН СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ?
РАДИ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ!
РАДИ СПАСЕНИЯ УКРАИНЫ!!!
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"Крым вернут Украине в исходном виде, без электричества, воды и сельского хозяйства, в котором его в 1954 г. "жадным хохлам подарили".
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Десять раз - Крымнаш,и вам станет легче! А пойти дальше? Пойти дальше вы можете теперь только в Сибирь
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В России наблюдается значительное изменение настроений по отношению к оценкам аннексии Крыма.
Об этом рассказал российский музыкант Андрей Макаревич в эфире российского телеканала.
По его мнению, россияне стали более трезво оценивать ситуацию, которая сложилась с аннексией Крыма.
"Мне кажется, что сейчас оно более адекватное, скажем так, чем когда только случилась крымская история и все орали "ура". По-моему, с этим "ура" закончилось", - сказал Макаревич.
Одну из главных причин уменьшения патриотической эйфории в России Макаревич видит в ухудшении материального состояния населения.
"Потому что открываешь холодильник? Это одна из причин, может быть, основная", - отметил Андрей Макаревич.
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В Москве(!!!!) продается 50 тыЩЩ 2-х комнатных квартир.Раньше купить было вообще не реально.
Как вы думаете,от хорошей ли жизни????
Да и покупателей нет вообще.
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Несите следующую...
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Новости Крымнаша. Выпуск #882 за 17.04.2017 «Пояса затягивают и молчат как рыбы об лёд» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/17/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-882-%d0%b7%d0%b0-17-04-2017-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d1%81%d0%b0/ … ссылки, фото и видео в блоге
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Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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До 1963 года, до Крымского канала, на севере Крыма выдавали на небольшую семью 1 ведро воды, на большую 2 ведра воды в сутки. Хотите, мойтесь, хотите, пейте. Ни о каком сельском хозяйстве не было даже речи. Это с приходом днепровской воды, Крым ожил. Вся жизнь сосредоточилась возле канала. Протяженность канала с разветвлениями составила более 11 тыс. километров. Численность населения возросла до 2,4 миллиона. человек. Теперь Крым без днепровской воды возвратится в свое естественное состояние. Лишних оказалось 1,5 миллиона человек. Так, что ждем великое переселение кацапав на свою историческую родину.
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https://www.facebook.com/voronz.in.ua/videos/617296188438208/
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А кто его купит???!!!
Разве что кацапские делки,но он им нах не нужен,тем паче за 40 лямов нескрепной пиндоской валюты!
Любой иностранец,даже самый безбашенный,не вложит ни копейки в краденный завод,на территории которая оккупирована,и находится под санкциями.
Так что вопрос наверное не в покупке,а в отжатии,какими то приближенными гоблина,или кем то из кацапской правящей верхушки.
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Ох, как же эта фраза подходит к царю пэтру и его придворных...
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https://youtu.be/PgRCaXD9j1U
Питер сегодня, в догонку, разговлялся по-взрослому
Скоро робот Фёдор придёт им на помощь!
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https://youtu.be/er_n9XSD1Bg
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сраки надо было поднимать когда над всей страной опасность
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