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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: вино (82) Крым (19508) Лиев (7)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Варвары пришли. Власть захвачена барыгами и гопниками. Все разграбили и раздолбали", - крымчане о предложении марионетки Аксенова продать завод "Новый свет"

Решение российской власти Крыма продать завод шампанских вин "Новый Свет" возмутило жителей полуострова. Свое возмущение крымчане высказывают в соцсетях, но некоторые выражают готовность пойти дальше.

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ДА, ЧТО ВЫ!
"НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ"!
ДА ВЕЗДЕ (!) ГДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С КАПИТАЛОМ "ПУТИНЕСТАНА" - СОКРАЩЕНИЯ И РАБОТНИКОВ, И ОБЬЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА. РАЗВАЛ И РАЗГРАБЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ!
ТОЛЬКО СЛЕПОЙ (ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ?), СИДЯЩИЙ В КАБМИНЕ "НЕ ВИДИТ", ЧТО МАССОВО ПРОИСХОДИТ !!! ГДЕ ВЫ СОБЕРЁТЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ??? ЧТОБ ВАМ ЖЕ ВОРОВАТЬ?
Пану ТУРЧИНОВУ НАПРАВЛЕНО ПИСЬМО О К А Т А С Т Р О Ф Е (!!!) на "Днепровском металлургическом комбинате" (г. Каменское, Днепропетровская обл.) , ЧТО СОЗДАЁТ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ !!! ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. И НЕ ТОЛЬКО! С ЧЕГО ВЫ БУДЕТЕ ФИНАНСИРОВАТЬ АРМИЮ???
КОМБИНАТ ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВЛЕН! ВПЕРВЫЕ С 1941-го ГОДА!!!
ОСТАНОВЛЕН БАНДОЙ ВО ГЛАВЕ С МАРИОНЕТКОЙ-ДИРЕКТОРОМ МОСЬПАНОМ, КОТОРЫЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО, С ЦЕЛЬЮ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ СНАЧАЛА (с момента своего назначения) НЕ ВЫПЛАЧИВАЛ ЗАРПЛАТУ, А СЕЙЧАС ВЕДЁТ ПРЕДПРИЯТИЕ К БАНКРОТСТВУ!!!
ОТВЕТ пана ТУРЧИНОВА - "МОЯ ХАТА С КРАЮ"...
В КРЫМУ УКРАИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛИЗИРОВАЛИ. ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ НЕ БЫЛ ДАН СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ?
РАДИ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ!
РАДИ СПАСЕНИЯ УКРАИНЫ!!!
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Ничего,не расстраивайтесь,нас о такой мелочи даже и не спросили бы.
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Правильно один написал "поблядителями" ...ВСЯ ШОБЛА - поБЛЯДИТели и крымская и кремлевская....!
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ну что вы был НОВЫЙ СВЕТ станет НОВАЯ ЖОПА как все у Раиссии...
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Не скрепное название НОВЫЙ СВЕТ. Подпиндосное какое-то.
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За завод камнями будут рассчитываться?
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Воды не будет и урожаев тоже, так что завод и так будет стоять.
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Был я на этом заводе и смотрел их производство. Могу сказать, что в Украине обошлись без них и они просто не нужны. В тех подвалах можно хранить химическое оружие.
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ну и что? итальянские или испанские виноделы заткнут все виноделие Крыма за пояс, и по качеству и по количеству. Чего там хранить?
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А закарпатские с одесскими еще раньше это сделают.
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Нагадує те що відбувається у нас.
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Гуго Карлович™‏ @JoN_TM 24 груд. 2014
"Варвары пришли. Власть захвачена барыгами и гопниками. Все разграбили и раздолбали", - крымчане о предложении марионетки Аксенова продать завод "Новый свет" - Цензор.НЕТ 3141

"Крым вернут Украине в исходном виде, без электричества, воды и сельского хозяйства, в котором его в 1954 г. "жадным хохлам подарили".
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Свое возмущение крымчане высказывают в соцсетях, но некоторые выражают готовность пойти дальше.
========
Десять раз - Крымнаш,и вам станет легче! А пойти дальше? Пойти дальше вы можете теперь только в Сибирь
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Крымская эйфория: Макаревич увидел первые признаки победы холодильника над телевизором в РФ

В России наблюдается значительное изменение настроений по отношению к оценкам аннексии Крыма.
Об этом рассказал российский музыкант Андрей Макаревич в эфире российского телеканала.
По его мнению, россияне стали более трезво оценивать ситуацию, которая сложилась с аннексией Крыма.
"Мне кажется, что сейчас оно более адекватное, скажем так, чем когда только случилась крымская история и все орали "ура". По-моему, с этим "ура" закончилось", - сказал Макаревич.
Одну из главных причин уменьшения патриотической эйфории в России Макаревич видит в ухудшении материального состояния населения.
"Потому что открываешь холодильник? Это одна из причин, может быть, основная", - отметил Андрей Макаревич.
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.......ухудшения материального состояния.....Да еще и как!!!!!
В Москве(!!!!) продается 50 тыЩЩ 2-х комнатных квартир.Раньше купить было вообще не реально.
Как вы думаете,от хорошей ли жизни????
Да и покупателей нет вообще.
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На будівлі така картина, наче пуйло повернулося з "Умірала Кузнєцова", а москву українці захопили - пуйло в шоці, кацапів ніде нема, усе житом засіяно так, що куди не подивишся то український прапор, і усі такі знущаються, мовляв, с вазвращенієм в радную гавань.
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А всій ваті бажаю розслабитися і отримувати задоволення, так як без її дій не було б таких проблем ні в Криму, ні на материку.
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власть захвачена барыгами и гопниками как это знакомо....................
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Крисчани, яблочко на площі Нанімова збацати слабо? Зараз!!!
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То доречі, знову цей Нахімов. Все, що торкається цієї фамілії - катастрофічно...
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Все захвачено барыгами и гопниками? "Ну точно як і в нашому садочку" - як казав Петрик П'яточкін
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Прочитал название: "Власть захвачена барыгами и гопниками." И сначала подумал не про Крым ...
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праильно хай дирьбанят и продают и ломают ....... зато тут все у рашабизьнеса все в порядке . тут тарговие партнери кругом . ну какже ми неимеем права нацинализировать и прадавать ......ну к примеру криворожские расийские гоки или краматорский машиностроительный ........ниссяяяя тута тарховие партнери
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Эта родная говень поломалась...
Несите следующую...
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нет не похуй. пусть сука прочухают любовь по русски.
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У нас в Караване такое вино стоит 46 грн , и какой теперь курс правильный ?
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Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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Р-А-И-С-С-Я! Р-А-И-С-С-Я! Р-А-И-С-С-Я! Р-И-Ф-И-Р-Е-Н-Д-У-М! Р-И-Ф-И-Р-Е-Н-Д-У-М! Р-И-Ф-И-Р-Е-Н-Д-У-М!
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после ареста крымских вин в Италии, барыгам крымским дали понять,что и 0,5% не видеть....придется "чикуню" боярышника тянуть...
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То что можно продать (коллекционные вина) спи3дили, теперь распродают остатки.
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На Крым надвигается экологичекая катастрофа, а они о вине думают.
До 1963 года, до Крымского канала, на севере Крыма выдавали на небольшую семью 1 ведро воды, на большую 2 ведра воды в сутки. Хотите, мойтесь, хотите, пейте. Ни о каком сельском хозяйстве не было даже речи. Это с приходом днепровской воды, Крым ожил. Вся жизнь сосредоточилась возле канала. Протяженность канала с разветвлениями составила более 11 тыс. километров. Численность населения возросла до 2,4 миллиона. человек. Теперь Крым без днепровской воды возвратится в свое естественное состояние. Лишних оказалось 1,5 миллиона человек. Так, что ждем великое переселение кацапав на свою историческую родину.
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Это в Крумы они лишние, а в Сибири - недостающие!
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"Новый Свет" не выдержал конкуренции со стекломоем и боярышником.
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за шо боролись ,на то и напоролись.... рассея в перде,рассея приди.... вот она и пришла,в кокошнике , кривым рылом,и загребущими руками....
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если честно пох кому и за сколько Гоблин его продаст . все равно при деокупации сей инвестор пойдет нах вместе со своими инвестициями . главное что бы технологии и культура производства вин сохранились . а то ведь москали они придурки . могут там начать боярышник гнать
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не уж то вяликий винодел айфоня глаз положил на винные погреба
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но самое страшное когда крысюки начнут понимать что они как их предков вместе с землей не спрашивая а то и начнут обменивать
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Ну на материковой Украине ситуация анологичная - тут тоже к власти дорвались мрази по хлеще прошлых...
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Продадут Новый Свет???!!!
А кто его купит???!!!
Разве что кацапские делки,но он им нах не нужен,тем паче за 40 лямов нескрепной пиндоской валюты!
Любой иностранец,даже самый безбашенный,не вложит ни копейки в краденный завод,на территории которая оккупирована,и находится под санкциями.
Так что вопрос наверное не в покупке,а в отжатии,какими то приближенными гоблина,или кем то из кацапской правящей верхушки.
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крымчане будут недовольны любой властью и всегда готовы ее продать тому кто даст на пару копеек больше.
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а секрет прост - выслать в родные дебеня, откуда их Кукурузник навез
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Варвары пришли. Власть захвачена барыгами и гопниками. Все разграбили и раздолбали )))))))))))))))
Ох, как же эта фраза подходит к царю пэтру и его придворных...
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Призначав то один і той же -хан Орди Путлєр , то чому вони повинні відрізнятись.
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Дaвкa за куличами. МОСКВА. 2017
https://youtu.be/PgRCaXD9j1U

Питер сегодня, в догонку, разговлялся по-взрослому
"Варвары пришли. Власть захвачена барыгами и гопниками. Все разграбили и раздолбали", - крымчане о предложении марионетки Аксенова продать завод "Новый свет" - Цензор.НЕТ 8260

Скоро робот Фёдор придёт им на помощь!
"Варвары пришли. Власть захвачена барыгами и гопниками. Все разграбили и раздолбали", - крымчане о предложении марионетки Аксенова продать завод "Новый свет" - Цензор.НЕТ 8752
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плять гребаные шакалы.... так любить бабло ЧУЖОГО государства, что свое продать и наплевать.. теперь ноют...
сраки надо было поднимать когда над всей страной опасность
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Крымчанка, которая сдает квартиры, написала на Facebook: "Приближается лето. Опять будет одна пьянь и рвань".
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Вот таким Крым и достанется в свое время Украине - разграбленным и засраным.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Варвары пришли. Власть захвачена барыгами и гопниками. Все разграбили и раздолбали", - крымчане о предложении марионетки Аксенова продать завод "Новый свет"
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