"Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний

Владимир a57e9a74
, Прохожый
, Elena Italenna
, Иерофант Керув
, Нarley Davidson UA
, Александр Третьяков b707700d
, Sergii Ustim
, Senator S 01a656ec
, Пупочный войлок
, Григорий Григорьев
, Røbin Hood
, Ali Hasan
, константен
, SergTranscarpathian
, Deniszpua Alexandrov
, Едвард
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, свободный человек b4fbfe90
, Shtolz
, Маркиз
, Владимир_1958
, Шагай Правой
, Aleksandr 45788035
, Valeriia Strelchuk
, Aviso Hela2007
, Foxcoon007
, Володимир Ніколаєць
, Глеб Жеглов 2578b002
, Gosha343
, андрій ф
, Uxmal
, Casada
, Gar
, РоботБАндер2
, Луиза Тумбочкина
, kaktus
, Small Jerboa
, Volodya Pupkin 148745f6
, регистратор
, майор швейк
, fed1r_online
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, I Am 644f2298
, Артур Артуров eb067f42
, Juli Schubs
, WiM
, Who is Who
, Дельфін Фатіма
, Фантом Два
, Natalia Mangion
, Родион Иверин
, 5 копійок
, Виталий Сижук
, Alex Boatman
, Гела
, Roman Sc
, Иван Афанасьев
, Лео Кот
, Кирилл Лещенко
, nouser
, M Mi d927ae0e
, Иван Иванович e6fe2e17
, ТигРа
, Герхард
, Matr Ua
, Центроболт
, Александр Тихий
, Вовочка - много ходов очка
, НаноБандеровец
, Кузьма Кузьменко
, Nov
, Ro Ge
, vigo
, Антип61
, Роман Великий 2d5dedc8
, Бумеранг
, uegfybyf
, Dementy Sobolev
, Sabio
, Виталий Прокуратор
, Oleg Astashkin b7a8e789
, dd13
, Ирина Денежная
, Evžen Budižkničemu
, Urs
, vetalman pather
, Yaroslav Vinnitsa
, Павло Фантич
, ВКЛ_это_мы_01
, Петр Исакович
, Петро Чиншовий
, 2012012
, Serg Sergeev
, Oleg Youryevich
, Юрий Слободяник
, Zushaua
, Rej Gudfox
, бостууга
, Эрнесто
, Сергей Серегин 73676139
, Семн Семнович
, Игорь Карпушин
, Юра Сюзик
, Александрас
, Yurii Sliusarchuk
, Андрей Андреев a9778f9c
, Максим Богдей
, Володимир Петренко
, IGORA
, Step Steppelton
, Cтарий Кінь
, roshenko q
, Игорь Литвинюк
, Петро Карпенко
, М А Р И К
, частный сектор
Прохожый, Нarley Davidson UA, Пупочный войлок, Senator S 01a656ec, Владимир a57e9a74, Маркиз, Ali Hasan, SergTranscarpathian, Шагай Правой, Иерофант Керув, Луиза Тумбочкина, fed1r_online, Andrey Shevchenko f5154a7a, свободный человек b4fbfe90, kaktus, WiM, Фантом Два, Valeriia Strelchuk, регистратор, Røbin Hood, 5 копійок, Shtolz, Иван Афанасьев, Sergii Ustim, Foxcoon007, Juli Schubs, Elena Italenna, Matr Ua, Дельфін Фатіма, Александр Тихий, андрій ф, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c, Григорий Григорьев, НаноБандеровец, Глеб Жеглов 2578b002, Вовочка - много ходов очка, Лео Кот, Кирилл Лещенко, Nov, Aviso Hela2007, Alex Boatman, Виталий Сижук, Natalia Mangion, Бумеранг, Виталий Прокуратор, vigo, Ирина Денежная, Yaroslav Vinnitsa, I Am 644f2298, ВКЛ_это_мы_01, Oleg Youryevich, бостууга, Cтарий Кінь
Всего на сайте: 169 писателей
Ответить
а потом вначале зимы, неожиданно нагрянувшей
Ответить
готовьте ведра и телефоны знакомых сантехников .
Трубы, уложенные 50 лет назад -
не выдержат гидро удара компании " Рыбка".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По - друге , відключення водопостачання - є порушення Конституції України , де Гарантовано Соцзахист Громадян ..
Ответить
Обещать -
не значит жениться.
Ставьте электрические бойлеры и счетчики на теплую воду .
И не платите ну воришам за воздух!
Ответить
Ответить
Ответить
И электрический зонный счетчик .
Ночью нагреваете бойлер по зонному тарифу, а днем пользуетесь СВОЕЙ не дорогой горячей водой .
И будет Вам великая экономия для семьи .
А если еще установить Автононое отопление ... то ну вориши будут в "О" .
Что дает установка многозонного счетчика?
Если у Вас установлен многозонный счетчик, Вы платите на 50% меньше за электроэнергию потребленную ночью при 2-зонном учете и на 60% меньше при 3-зонном.
Многозонные счетчики помогают экономить деньги!
Ответить
Ответить
не хотят устанавливать индивидуальные счетчики на газ .А только на многоквартирный дом .
С гурта легче сдирать три шкуры!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить