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Теги: горячая вода (33) испытания (158) Киев (16846) Киевэнерго (216) отключение (136)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний

Компания "Киевэнерго" намерена приостановить горячее водоснабжение в 5 районах столицы с 18 апреля из-за проведения гидравлических испытаний.

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И это апрель. Можно подумать они летом не будут отключать воду "для испытаний" в этих же домах.
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будут, но это не так интересно, - на улице тепло.
а потом вначале зимы, неожиданно нагрянувшей
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Все Кияне !
готовьте ведра и телефоны знакомых сантехников .
Трубы, уложенные 50 лет назад -
не выдержат гидро удара компании " Рыбка".
"Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний - Цензор.НЕТ 7979
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придурки. очень уютно в холодных квартирах без горячей воды
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В Мариуполе нет горячей воды с окончанием отопительного сезона,и не будет до его начала.Кстати местная власть хочет пересчитать тех у кого бойлеры,вопрос зачем???Наверно опять каку придумывать будут для народа.
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По перше , мер Києва обіцяв , що більше відключень не буде .
По - друге , відключення водопостачання - є порушення Конституції України , де Гарантовано Соцзахист Громадян ..
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"По перше , мер Києва обіцяв , що більше відключень не буде .

Обещать -
не значит жениться.
Ставьте электрические бойлеры и счетчики на теплую воду .
И не платите ну воришам за воздух!

"Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний - Цензор.НЕТ 8680
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Но тогда надо платить этим же воришкам за электричество. Да и бойлеры не на 100 лет ставятся - 5-7 лет пройдет и надо будет новый ставить. Будет ли экономия?
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счёттчики через каждый год менять нужно , "" Госту не соответсвую из года в год " ..
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Ставьте бойлер с емкостью из нержавеющей стали.Дороже , но гарантия 15 лет .

И электрический зонный счетчик .
Ночью нагреваете бойлер по зонному тарифу, а днем пользуетесь СВОЕЙ не дорогой горячей водой .
И будет Вам великая экономия для семьи .
А если еще установить Автононое отопление ... то ну вориши будут в "О" .
Что дает установка многозонного счетчика?
Если у Вас установлен многозонный счетчик, Вы платите на 50% меньше за электроэнергию потребленную ночью при 2-зонном учете и на 60% меньше при 3-зонном.

Многозонные счетчики помогают экономить деньги!
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"Но тогда надо платить этим же воришкам за электричество" ------- не забывайте, что кроме электричества еще и придется заплатить заплатить еще и за двойную норму газа у кого газовые плиты без счетчиков (это 10.5 куба), по постановлению Азарова, которое Гройсман дореформировал.
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Поэтому эти ну вориши - ге шефтники и

не хотят устанавливать индивидуальные счетчики на газ .А только на многоквартирный дом .
С гурта легче сдирать три шкуры!
"Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний - Цензор.НЕТ 1364
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Піда...си, більше нічого в голову не приходить, коли стаєш свідком подібного знущання та обкрадання споживачів послуг Ахметовського монополіста. Коли ви вже бляді нажеретися?..
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Как раз на похолодание. Плачков действует, словно фашист - не заморят голодом, так заморозим!
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Подскажите, а Плачков разве в Киевэнерго сейчас?
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Даже если нет, то он - имя нарицательное. Тем более, что он инициативы такого рода всегда поддерживает.
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Плачкова в Киевэнерго уже лет 5 как нет, если не больше!
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Дениш, да есть Плачков в Киевенерго, он теперь то ли Глава правления, то ли Глава наблюдательного совета Киевенего
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Цензор.НЕТФорум Украины"Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний
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