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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: ОБСЕ (2439) обстрел (6028) Донбасс (14137)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Спецмиссия ОБСЕ в течение нескольких часов зафиксировала в оккупированной Ясиноватой 170 взрывов

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, при этом отметив меньшее количество взрывов.

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Это новый курс выполнения Минских договоренностей, который обязался выполнять Путин\
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пора ОБСЕ брать тамагавки в руки и по срассии в том же количестве....пущай угомонится п,янь............
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Странно...кто же стреляет по "оккупированной Ясиноватной"? ох, чує зраду серденько.
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О запрете ввоза свинины на оккупированные территории


08 апреля 2017, 19:4840.1т



Мало кто на неоккупированной территории Украины знает, что у них бушует чума у свиней. Эта африканская свиная чума, су*а, страшная болезнь. Сейчас объясню почему.
В Донецке мясо стОит в среднем 140 грн, а на неоккупированной территории Украины 70 грн. Основные продавцы на рынке мяса - это супермаркеты. Учитывая то, что Украине уже завтра или послезавтра пиз*ец, цены на мясо там ниже. Вопрос: кто теряет бабло, если с территории Хунты завозят дешевое мясо?
Ответ, как по мне, очевиден. Не зря же захарченко магазины себе отжимал. Что делают владельцы супермаркетов и поставщики мяса с територии РФ и Беларуси, чтобы не терять деньги? Правильно: заносят деньги полупокерам -рышпубликанцам, чтобы те шото придумали.

Как известно, в правительстве недореспублики сидят вчерашние бестолочи и неудачники. Поэтому лучшей отмазки, чем африканская свинная чума, эти клоуны придумать не смогли.

Сейчас вкратце объясню суть этой страшной болезни.
Мало кто знает, но мясо, которое стоит в 2 раза дороже, имеет более насыщеный вкус и обладает бОльшим количеством микроэлементов.
Мясо за 140 грн в любом случае намолено, ибо свиньи ели только православную, нагундяченную пищу.
Мясо за 140 грн не имеет бандеровских частиц и люто ненавидит фошизм .
Мясо за 140 грн полюбому лучше жарится, варится и хранится. И по*еру, что оно везется фактически без документов с е*еней РФ и Беларуси.
Мясо за 140 грн отличается даже на молекулярном уровне от более дешевого бандеровского аналога - оно точно знает, что Америке пиз*ец , а раися-виликаядержава.

Дешевое свиное мясо, если кто не понял, теперь нельзя провозить через блок-посты орков. Причина - страшшшная африканская чума.

Чума эта настолько страшная, что свиное мясо и продукцию из свинины в прямом смысле слова отбирают у людей. Даже ватка в шоке.
Африканская свиная чума - это страшная штука. Она страшная на столько, что дешевая колбаса из свинины может стать причиной попадания в православную пыточную. В пыточную за колбасу - это духовно, если кто не в курсе. А выражение колбасный контрабандист - это очень православно и скрепно.

Но чума африканская берет не всех. У некоторых, особо духовных личностей, есть иммунитет к чуме.

Если православный сепар забрал колбасу у вас и жрет ее прям у вас на глазах, знайте - он не отобрал колбасу, а спас вас.
Если пособник оккупанта отбирает колбасу или мясо,которое человек купил за свои деньги, то знайте: чума не пройдет на оккупированные. Чумовая колбаса пойдет в вагончик на блок-посту, где ее там же и уничтожат, используя в качестве закуски.
Чумная закуска - это безвозмездная помощь Украине от сепаров, если кто не в курсе. Просто представьте всю степень великодушия врагов Украины, которые пересиливают ненависть и уничтожают русскоговорящими челюстями халявную чумную колбасу, отжатую во имя доброго добра.
Чумное дешевое мясо - это су*а настолько враг недореспублики, что потери о тех сепарах, которые погибли от обжорства чумным мясом и колбасой, а места захоронения борцов с чумой тщательно скрываются.

Сколько африканская чума убила ноциздов и фошиздов знаете? Сколько детей лишилось отцов от поедания дешевого, неправославного мяса, знаете? На блок-постах сепаров точно знают, ибо лишь избранные могут провезти дешевое свиное мясо на оккупированные РФ территории.

Избранные - это те, кто дал взятку оркам в размере 1000 фублев или 500 грн. Если кто не в курсе, то африканская свинная чума лечится деньгами: дал сепару 500 грн и вввуаля, свиная чума отступила. Можно везти спокойно мясо домой, оно обеззаражено и намолено теперь.
Мораль: как житель оккупированного Донецка, желаю всем жителям РФ возвращаться домой только через вооруженные блок-посты и хоть раз в жизни попасть в православную пыточную как колбасный контрабандист. Носорогвамбрат, россияне.
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зараз ці доходяги кацапи та сепари почнуть валити, в них ломка буде.... смерть расіянським окупантам!!!! мочкуємо хлопці ціх кацапів!! вдалого полювання вам!!!
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после телефонных какасуляций Меркель .Оланд ,Порошенко.ла ла ла происходит обеспокоенность ОБСЕ.,,,которому ТУРОК указал "на место шавки"
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Ну если взрывы в оккупированной Ясиноватой, значит сепары опять сами по себе стреляют.
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Обосранцы ничего не видят, но иногда слышат неопределенные взрывы.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСпецмиссия ОБСЕ в течение нескольких часов зафиксировала в оккупированной Ясиноватой 170 взрывов
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