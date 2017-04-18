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 Форум Украины(594914)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Германия (2767) заложник (1124) Меркель (1392) Порошенко (12720) Путин (23640) Россия (70006) Франция (1818) Олланд (522) минские соглашения (2090) нормандская четверка (346)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - АП

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в нормандском формате с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

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не насюсюкались еще с этой плешивой тварью....
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Междусобойчик между петей и вовой за счет Украины.
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Хуйло будет обстрелами имитировать, что обдроченцы ему не подчиняются...
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Очередные обеспокоенные тэтэвэни. Всем ясно что это не работает и работать не будет но потрындеть евролавочникам о чем то нужно, типа "вони прцюють".
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А что он тебе даст?если он не является участником переговора ,но свое мнение высказал!
Или это запрещенно?
А исход переговоров или его направление зависит от переговорщика заинтересованной стороны_
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Надо делать эмбарго, а тогда уже можно и бла-бла-бла продолжать ...
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... Путин подтвердил курс ...
Ну , и что изменилось ?
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Гудок старого паровоза !
Уже никто - никуда не едет 3 (три) года !

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Путин откровенно плюет на всякие договоренности, на международное право, продолжает поставлять своих воевиков и оружие в Украину, убивает каждый день украинцев. Свои выборы преренес на дату оккупации Украинского Крыма. Западу необходимо оказать военную помощь Украине, вести новые разрушительные санкции против РФ, но вместо этого опять одна болтовня, бесполезная озабоченность.
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кстати..там ешо убивают и сруцких....более в широких масштабах, чем знаем мы....сруцкую нацию на земле уничтожат...БОГ включил программму.................
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Про окупацию наслышаны уже.Недавно и путин про Чечню говорил "у нас нет гражданской войны,у нас иностранное вторжение".Так что у них было?Гражданская война ,сепаратизм?Или это "волелюбний народ Ічкерії",как говорили тогда представители УНСО,пытался отстоять свои права?
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Да-да! А еще "Сбербанки РОССИИ" по всей Украине наставил, гад! Ну и еще добавлю к ВАШИМ словам про гада путина- За 2016 год, количество украинских поставок военной продукции в Россию увеличилось на 72% и значительно превысило соответствующие показатели времен Януковича.(подробнее: Украина увеличила продажу вооружения в РФ )
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Да ну? Бульбометы - хоть бы одну ссылку на источники тиснули.
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а знаешь как разморозить эту ситуацию? очень просто. надо испытания ракет которые проводит Турчинов надо проводить там в луганде. и так бабахнуть, что бы тряпки только полетели в разные стороны и вата. и сразу начнут хвостом бить с перепугу.
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Порошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - то есть подтвердили не выполнение минских соглашений, а только курс.Это вроде как сказать, что они держат нос по курсу ветра.
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4 уе..ка делают вид, что ничего не произошло. олланд ваще через неделю свалит, меркель - пустомеля, хуйло - просто троллит, прикидываясь дурачком (как в кгбэшной школе), а петрушка там говорит одно , а тут скажет другое.
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опять хуйло выделывалось...но оно уже не то, не то, ТРАМП ботексные яйца путина прижал конкретно, они постоянно плачут....хуйло остались считанные дни...
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...(бурные и продолжительные аплодисменты)...
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Собрались, попили пивка, поговорили ни о чем, теперь это называется подтвердили курс на выполнение Минских соглашений
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А Гарант руку пожал путину или нет? Вот в чем вопрос!

Це, мабуть, не зрада,
Авжеж перемога -
Велика нарада
Нормандського бога.
Велика четвірка
Радіє за мир.
Така собі дірка,
Московський сортир.
Там рукостискання
Забруднених рук.
Там чути востаннє
Від розуму звук.
Ось так закінчилась
Правдива хода
От ворога милость
І це вже біда.
Для бруду немає
Тепер перепон.
Загарбників зграя
Тримає Закон.
Криваві мисливці
Отримають стан
А що українці?
Та де вони там!?(повністю: Нарада нормандського бога )
Порошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - АП - Цензор.НЕТ 5060
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В следующий раз пусть в Авдеевке собираються или в Широкино.... и с ночовкой млять!!!
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Учите азбуку Морзе. Тогда будете общаться, как додик, в телеграфном стиле
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не надо объявить что у нас не АТО, а война и сразу все наладится.
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Зачем же все? Достаточно было бы одного вашего ху@ла!
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С утра и до вечера крутить Меркель, Олланду, Порошенко (и остальных, считающих, что с х.йлом можно о чем-то договариваться, в компанию к этим добавить) "Марс атакует".
Может, хоть через черный юмор до них дойдет.
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в Минске вела переговоры сладкая парочка Кучма и его ординарец типа адъютант Ведмедчук,братан и Куман Путлера... интересно дружат ли до сих пор Оксана Марченко и бывшая женушка Путлера, Людмила...,Мафия бессмертна..
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Данилыч серый Кардинал Украины,а ты думал Порошенко? здря...
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Прекрасная характеристика Порошенко! И что еще более ценно - полученная не от шатуна-огента кремля-зрадобота, а от верного адепта секты Пжыты по-новому
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Порошенко если хотел войти в историю как нормальный президент, должен был воткнуть хуйлу авторучку в висок , при возможности, а потом отпетлять по диппаспорту.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - АП
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