Порошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - АП

Владимир a57e9a74
, Прохожый
, Elena Italenna
, Иерофант Керув
, Нarley Davidson UA
, Александр Третьяков b707700d
, Sergii Ustim
, Senator S 01a656ec
, Пупочный войлок
, Григорий Григорьев
, Røbin Hood
, Ali Hasan
, константен
, SergTranscarpathian
, Deniszpua Alexandrov
, Едвард
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, свободный человек b4fbfe90
, Shtolz
, Маркиз
, Владимир_1958
, Шагай Правой
, Aleksandr 45788035
, Valeriia Strelchuk
, Aviso Hela2007
, Foxcoon007
, Володимир Ніколаєць
, Глеб Жеглов 2578b002
, Gosha343
, андрій ф
, Uxmal
, Casada
, Gar
, РоботБАндер2
, Луиза Тумбочкина
, kaktus
, Small Jerboa
, Volodya Pupkin 148745f6
, регистратор
, майор швейк
, fed1r_online
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, I Am 644f2298
, Артур Артуров eb067f42
, Juli Schubs
, WiM
, Who is Who
, Дельфін Фатіма
, Фантом Два
, Natalia Mangion
, Родион Иверин
, 5 копійок
, Виталий Сижук
, Alex Boatman
, Гела
, Roman Sc
, Иван Афанасьев
, Лео Кот
, Кирилл Лещенко
, nouser
, M Mi d927ae0e
, Иван Иванович e6fe2e17
, ТигРа
, Герхард
, Matr Ua
, Центроболт
, Александр Тихий
, Вовочка - много ходов очка
, НаноБандеровец
, Кузьма Кузьменко
, Nov
, Ro Ge
, vigo
, Антип61
, Роман Великий 2d5dedc8
, Бумеранг
, uegfybyf
, Dementy Sobolev
, Sabio
, Виталий Прокуратор
, Oleg Astashkin b7a8e789
, dd13
, Ирина Денежная
, Evžen Budižkničemu
, Urs
, vetalman pather
, Yaroslav Vinnitsa
, Павло Фантич
, ВКЛ_это_мы_01
, Петр Исакович
, Петро Чиншовий
, 2012012
, Serg Sergeev
, Oleg Youryevich
, Юрий Слободяник
, Zushaua
, Rej Gudfox
, бостууга
, Эрнесто
, Сергей Серегин 73676139
, Семн Семнович
, Игорь Карпушин
, Юра Сюзик
, Александрас
, Yurii Sliusarchuk
, Андрей Андреев a9778f9c
, Максим Богдей
, Володимир Петренко
, IGORA
, Step Steppelton
, Cтарий Кінь
, roshenko q
, Игорь Литвинюк
, Петро Карпенко
, М А Р И К
, частный сектор
Прохожый, Нarley Davidson UA, Пупочный войлок, Senator S 01a656ec, Владимир a57e9a74, Маркиз, Ali Hasan, SergTranscarpathian, Шагай Правой, Иерофант Керув, Луиза Тумбочкина, fed1r_online, Andrey Shevchenko f5154a7a, свободный человек b4fbfe90, kaktus, WiM, Фантом Два, Valeriia Strelchuk, регистратор, Røbin Hood, 5 копійок, Shtolz, Иван Афанасьев, Sergii Ustim, Foxcoon007, Juli Schubs, Elena Italenna, Matr Ua, Дельфін Фатіма, Александр Тихий, андрій ф, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c, Григорий Григорьев, НаноБандеровец, Глеб Жеглов 2578b002, Вовочка - много ходов очка, Лео Кот, Кирилл Лещенко, Nov, Aviso Hela2007, Alex Boatman, Виталий Сижук, Natalia Mangion, Бумеранг, Виталий Прокуратор, vigo, Ирина Денежная, Yaroslav Vinnitsa, I Am 644f2298, ВКЛ_это_мы_01, Oleg Youryevich, бостууга, Cтарий Кінь
Всего на сайте: 169 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или это запрещенно?
А исход переговоров или его направление зависит от переговорщика заинтересованной стороны_
Ответить
Ответить
Ну , и что изменилось ?
Ответить
Уже никто - никуда не едет 3 (три) года !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Це, мабуть, не зрада,
Авжеж перемога -
Велика нарада
Нормандського бога.
Велика четвірка
Радіє за мир.
Така собі дірка,
Московський сортир.
Там рукостискання
Забруднених рук.
Там чути востаннє
Від розуму звук.
Ось так закінчилась
Правдива хода
От ворога милость
І це вже біда.
Для бруду немає
Тепер перепон.
Загарбників зграя
Тримає Закон.
Криваві мисливці
Отримають стан
А що українці?
Та де вони там!?(повністю: Нарада нормандського бога )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может, хоть через черный юмор до них дойдет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить