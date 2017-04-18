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Теги: Луганщина (3822) Пасха (38) праздник (1525) стрельба (2305) Тымчук (1395)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Расстрел, поножовщина, пьяные драки и игры с гранатами: боевики отметили Пасху, - ИС

В "ЛНР" праздничные дни прошли содержательно.

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Фсё как всегда. Ничего нового у быдла на росии не придумали. Нажраться и ткнуть в кого то шабер - это народная традиция. Своеобразная форма поздравления с праздником. Цепочки ДНК закручены не в спирали, а в залупу.
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А на парашии всегда так: чем больше украл -- тем меньше наказание.
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нада туда гуманитарный боярышник отправлять.
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урна для мусора получила черепно-мозговую травму в результате удара по голове
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я вот, тоже "распереживался" за урну (цела ли и функционирует)!
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Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонятся. Какая интересная у людей жизнь!

Расстрел, поножовщина, пьяные драки и игры с гранатами: боевики отметили Пасху, - ИС - Цензор.НЕТ 2457
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не нужно постить картинку с монголоидом и подписывать ее как гитлерюгенд. ундеменши не могли туда вступать.
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Монголоид-блондин? О_О Это что-то новенькое.
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Нуда монголо-татарский мутант,татарстановцы они блондины, не вериш посмотри на татарстановца Ахметова.
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та не вступали и еще как ....вмдел фото тибетцев в форме сс
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По-простому, по-русски
Расстрел, поножовщина, пьяные драки и игры с гранатами: боевики отметили Пасху, - ИС - Цензор.НЕТ 8479
Андрей Пионтковский нашёл простые русские слова, чтобы объяснить итоги визита Тиллерсона в Москву.
...
- То есть, фактически, речь о своеобразном ультиматуме России?
- Да. Перевожу все это с языка дипломатического на язык, который дипломаты не используют явно, но прекрасно понимают.
Асад - животное. 3 апреля российский самолет его ВВС с российским химическим оружием на борту вылетел с базы, нашпигованной российскими военными советниками, и нанес химический удар по Хан-Шейхуну. Россия является соучастницей этого тяжкого военного преступления, подсудного международному трибуналу в Гааге. Но мы готовы закрыть на это глаза и предоставить вам окно возможностей. Вы можете, не теряя лица, выйти из мира животных (Асад, Хезболла, Корпус стражей исламской революции), в котором по какому-то странному недоразумению оказались. Но время уже пошло.
Члены путинского политбюро могут выходить из леса как коллективно во главе со своим паханом, так и в индивидуальном порядке, держа в высоко поднятых руках свои имущественные декларации резидентов Швейцарии, Великобритании, США, Багамских островов.
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В целом, в полицию Киевщины в течение суток поступили 4 сообщения о нанесение ножевых ранений, также более 100 сообщений о семейных ссорах. Во всех случаях конфликты и недоразумения возникали на почве употребления алкогольных напитков. Источник: http://censor.net.ua/n436612

Статья точно про ЛНР? Тут только в одном Киеве сотня пьяных ссор за сутки.
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Сколько застреленных из автомата в Киеве и сколько гранат рвануло ? Если не видите разницу то вы просто мокша .
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Надо устроить презентацию спирта в Лугандоне Взял поллитра спирта получи 10 грв
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А вы не знаете как войну закончит затарить их безплатно спиртом и наркатой
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так было во все времена-есть Пасха со Всевышним,но и лукавый в этот день устраивает празднование своей пасхи...
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"Англичанин С. Коллинс, служивший в середине XVII века врачом у царя Алексея Михайловича, писал в своих записках: "На Масленице, перед Великим постом, русские предаются всякого рода увеселениям с необузданностью и на последней неделе [перед Великим постом] пьют так много, как будто им суждено пить в последний раз на веку своем".
По рассказам Коллинса, после этого праздника по Москве тянулись скорбные подводы с бездыханными телами жертв лихого разгула. Одни напивались до смерти, другие во хмелю падали в сугробы и замерзали, третьи гибли в кулачных боях, любимой масленичной забаве. "Человек двести или триста провезены были таким образом в продолжение поста", - писал Коллинс."
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На Масленице первая часть Праздника Жизни заканчивалась, и начиналась вторая - собственно Пост, в котором отражалась вся нелегкая российская житуха - голод, воздержание, труд, скука, плохая погода и отсутствие дорог. Всемогущие попы пытались при этом запрещать даже унылую еблю с немытыми бабами в темноте тараканьих российских изб. Ибо радоваться кацапу бог не велит ни в каком виде, только Пост и есть реальная жизнь кацапа, а все остальное лишь прообраз того, что ждет его после смерти - там будет водка, блины, бабы и драки. Как бы Валгалла, только каждый день смерть для возрождения праведника наступала не в бою эйнхериев, а захлебнувшись пьяной рвотой в сугробе.

И вот символическая жизнь кацапа подходит к концу, и самоубийственный праздник трэшевой пародии на христианскую Пасху вступает в свои права.

Масленица по количеству трупов тут курит бамбук. Пасха московского обряда - истинный праздник смерти! Замерзнуть, конечно, уже не удается (по крайней мере, на значительной территории страны), но можно, например, утонуть. А как прекрасны пасхальные пожары в России! Когда любой пьяный москвославный ебанат бродил по деревянной локации с открытым огнем, вся Россиюшка украшалась праздничными пожарами, чтобы Богородица видела!

Вообще, способов празднично упокоить себя оказалось столько, что даже священники, труженики креста и копилки, перепугано обращались к пастве, с просьбой не жрать и не выпивать все в один день. Священникам, конечно, прибыль от отпевания, тем более - по пасхальному обряду, гарантирующему православному камикадзе прямое попадание в Рай, если умудрится сдохнуть от обжорства в Великдень... но надо же и на развод кацапов оставлять - с чего целый потом год кормиться-то, если все в один день перемрут?

Быдло, сидевшее на голодном пайке больше месяца, жрало так, что само описывало: «Пока в нутро не пойдет». Даже государству приходилось озаботиться падежом населения на Пасху, каждое из которых соответствовало по количеству потерь небольшой Ливонской войне
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Ну вот и сбылись мечты идиотов- "путенприди,путенвведи".Вот он и пришел,и ввел.Так вам,идиотам ватным,и надо!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРасстрел, поножовщина, пьяные драки и игры с гранатами: боевики отметили Пасху, - ИС
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