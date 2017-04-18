Расстрел, поножовщина, пьяные драки и игры с гранатами: боевики отметили Пасху, - ИС

Владимир a57e9a74
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, Александр Третьяков b707700d
, Sergii Ustim
, Senator S 01a656ec
, Пупочный войлок
, Григорий Григорьев
, Røbin Hood
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, константен
, SergTranscarpathian
, Deniszpua Alexandrov
, Едвард
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, свободный человек b4fbfe90
, Shtolz
, Маркиз
, Владимир_1958
, Шагай Правой
, Aleksandr 45788035
, Valeriia Strelchuk
, Aviso Hela2007
, Foxcoon007
, Володимир Ніколаєць
, Глеб Жеглов 2578b002
, Gosha343
, андрій ф
, Uxmal
, Casada
, Gar
, РоботБАндер2
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, kaktus
, Small Jerboa
, Volodya Pupkin 148745f6
, регистратор
, майор швейк
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, Лео Кот
, Кирилл Лещенко
, nouser
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, ТигРа
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, Matr Ua
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, Step Steppelton
, Cтарий Кінь
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, Игорь Литвинюк
, Петро Карпенко
, М А Р И К
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Андрей Пионтковский нашёл простые русские слова, чтобы объяснить итоги визита Тиллерсона в Москву.
...
- То есть, фактически, речь о своеобразном ультиматуме России?
- Да. Перевожу все это с языка дипломатического на язык, который дипломаты не используют явно, но прекрасно понимают.
Асад - животное. 3 апреля российский самолет его ВВС с российским химическим оружием на борту вылетел с базы, нашпигованной российскими военными советниками, и нанес химический удар по Хан-Шейхуну. Россия является соучастницей этого тяжкого военного преступления, подсудного международному трибуналу в Гааге. Но мы готовы закрыть на это глаза и предоставить вам окно возможностей. Вы можете, не теряя лица, выйти из мира животных (Асад, Хезболла, Корпус стражей исламской революции), в котором по какому-то странному недоразумению оказались. Но время уже пошло.
Члены путинского политбюро могут выходить из леса как коллективно во главе со своим паханом, так и в индивидуальном порядке, держа в высоко поднятых руках свои имущественные декларации резидентов Швейцарии, Великобритании, США, Багамских островов.
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Иван Дорн выступит в Одессе 9 июня? Чтоб не воняли. https://www.youtube.com/watch?v=6jGXZWaw4aw …
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Статья точно про ЛНР? Тут только в одном Киеве сотня пьяных ссор за сутки.
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По рассказам Коллинса, после этого праздника по Москве тянулись скорбные подводы с бездыханными телами жертв лихого разгула. Одни напивались до смерти, другие во хмелю падали в сугробы и замерзали, третьи гибли в кулачных боях, любимой масленичной забаве. "Человек двести или триста провезены были таким образом в продолжение поста", - писал Коллинс."
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И вот символическая жизнь кацапа подходит к концу, и самоубийственный праздник трэшевой пародии на христианскую Пасху вступает в свои права.
Масленица по количеству трупов тут курит бамбук. Пасха московского обряда - истинный праздник смерти! Замерзнуть, конечно, уже не удается (по крайней мере, на значительной территории страны), но можно, например, утонуть. А как прекрасны пасхальные пожары в России! Когда любой пьяный москвославный ебанат бродил по деревянной локации с открытым огнем, вся Россиюшка украшалась праздничными пожарами, чтобы Богородица видела!
Вообще, способов празднично упокоить себя оказалось столько, что даже священники, труженики креста и копилки, перепугано обращались к пастве, с просьбой не жрать и не выпивать все в один день. Священникам, конечно, прибыль от отпевания, тем более - по пасхальному обряду, гарантирующему православному камикадзе прямое попадание в Рай, если умудрится сдохнуть от обжорства в Великдень... но надо же и на развод кацапов оставлять - с чего целый потом год кормиться-то, если все в один день перемрут?
Быдло, сидевшее на голодном пайке больше месяца, жрало так, что само описывало: «Пока в нутро не пойдет». Даже государству приходилось озаботиться падежом населения на Пасху, каждое из которых соответствовало по количеству потерь небольшой Ливонской войне
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