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Теги: дисквалификация (30) легкая атлетика (66) Россия (69996) допинг-контроль (191)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российским легкоатлетам запретили выступление на чемпионате мира в Лондоне под флагом РФ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что выступление российских спортсменов под своим флагом на чемпионате мира 2017 года в Лондоне исключено. Они будут выступать под нейтральным флагом, которым станет официальный флаг IAAF.

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Предлагаете организовать для них ЗООПИАДУ!?
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Они уже давно сами для себя это организуют и с удовольствием в этом участвуют.
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Стадо Баранов Хуйла, без будущего с украденным прошлым....
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Все знакомые лица рашистких стероидменов: справа - чемпион рашки по спортивной ходьбе, слева - спринтеры.
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Слева - Поветкин после допинга, такой же отсутсвующий взгляд.
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пофиг - пропаганда от Стецька
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Нет такой страны РФ есть Казлостан и царь у них Ху#ло
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Не весело в рашке - или пить мельдоний, или боярышник.
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та ціх рогато-копитних ваще не треба ніде бачити.... мельдонії ссикливі як і їхне хуйло путен!!!!
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Российский спортивный журналист Максим Лебедев стал настоящей звездой интернета. Это случилось после того, как «Советский спорт» опубликовал его интервью с умершим хоккеистом Сергеем Гимаевым.
По словам автора, он пообщался с восьмикратным чемпионом СССР пока сам находился в коме. Она потребовалась Лебедеву в рамках лечения в результате инфаркта. В медикаментозной коме, во время которой журналист «взял интервью у Гимаева», он находился несколько часов, передает Life.
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- За нами, кстати, следят!
- Кто?
- Белочка.
- У вас?
- Нет, на дереве.
- Это наша.


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Параноикам постоянно кажется, что за ними следят шизофреники…
ПаРашка -дурдом!!!
)))
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"Медикаментозная кома" - кайф еще тот, и не такое привидется
Всем, желающим поязвить на эту тему, желаю испытать это на собственной шкуре
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Пришлют вместо них паралимпийцев. Как с Евровидением. Давить на жалость, так давить!
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Вся спина в томагавках, скоро с колен завалится на брюхо.
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Не поэл... При чём тут флаг? Обманщики-допингисты должны быть дисквалифицированы, и всё. Что это за наказание - выступление под флагом федерации? Получается наш Ben Johnson был лишён чемпионской медали и пожизненно дисквалифицирован, а в паРаше это делалось массово и организованно - и значит им после этого всё ещё можно выступать???
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Выход есть!
Российским легкоатлетам запретили выступление на чемпионате мира в Лондоне под флагом РФ - Цензор.НЕТ 4130

При чём это - практически одно и тоже...
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Ойц!!!! Таки сделайте аленьпиаду по метанію каровьіх какашек, і... Зимбабва с КНДР к вам подтянутца!!!
)))))
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Пусть вообще по Скайпу выступают, ублюдки.
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сказали же ясно - не принимаем, как предстпвителеи страны разпростроняющих наркоманов и скрывающих своих наркоманов
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НО...
1. флаги без символики и надписей
2. в 2008 году никто не знал что это за сочетание цветов

народ ну хватит тащить фоточки до 2014 года. Неужели вы не понимаете что тогда все было по другому. ну нет провидцев на этом свете...
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из сети

Министр культуры ЛНР с удивлением узнала, что Горловка - это не вид минета, а населенный пункт в соседней народной республике.
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НЕЗАБУДЕМ - НЕПРОСТИМ,ДЕДЫТРАЛИВАЛИ,МОЖЕМПОВТОРИТЬ,НАБЕРЛИН - речевки расейской коМАНДЫ !
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Песков и администрация Путлера открещивается от отдельного мнения пропагандона Димона Сикелёва.Видать в кремле грядет новая Перестройка..
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им тварям вообще запретить выезд в нормальные страны из своего петушатника . пусть к свом братьям в северную корею пи%туют
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в итоге может оказаться так,что Сикелёв и его огромнейшая пропагандистская машина включая троллятину на Цензоре подставила Путлера в марте 2014 года и Димона сядет в Гааге рядом с фюрером или без оного...
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Это жестоко. Олимпийцы принимали допинг, чтобы паралимпийцы могли принимать наркотики. Паралимпийцы жертвовали собой, чтобы инвалид смог участвовать в "Евровидении". А теперь что? Все нажрались галюциногенов, но никто никуда не едет?
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"уже никто ни куда не едет"...белорусы флаг рашки понесут,за газ.....
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ща еще Трампушка лупанул бы томагавками по говняному расейскому пЯтуху и ваще полное уныние на расее-матушке...
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фсе пропало-мочу украли,теперь без флага выступать будут...на евровидение не едут,у себя проведут,помидоры,сыр,гусей,хамон кушать не будут-будут давить....
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вот смотрю сейчас английскую Премьер Лигу и понимаю, что эти стадионы готовы принять Чемпионат Мира 2018 спокойно и без проблем... к чему это я?
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не вопрос.Битания не принимала ЧМ по футболу с 1966 года,когда мячи ганял знаменитый Бобби Чарльтон
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Прекрасно помню финал ЧМ -66 Англия - Германия и хет-трик Херста,зрелище было суперское,Бриты обули немцев 4:2
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийским легкоатлетам запретили выступление на чемпионате мира в Лондоне под флагом РФ
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