Российским легкоатлетам запретили выступление на чемпионате мира в Лондоне под флагом РФ

Геннадій Бикодір adb80589
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, майор швейк
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, Саша777
, Фрол Медвепут d1caba8f
, vassa0103
, Cтарий Кінь
, укропбандерівець
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, шут
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Всего на сайте: 133 писателя
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По словам автора, он пообщался с восьмикратным чемпионом СССР пока сам находился в коме. Она потребовалась Лебедеву в рамках лечения в результате инфаркта. В медикаментозной коме, во время которой журналист «взял интервью у Гимаева», он находился несколько часов, передает Life.
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- Кто?
- Белочка.
- У вас?
- Нет, на дереве.
- Это наша.
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ПаРашка -дурдом!!!
)))
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Всем, желающим поязвить на эту тему, желаю испытать это на собственной шкуре
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При чём это - практически одно и тоже...
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)))))
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Киев. 2008 год
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1. флаги без символики и надписей
2. в 2008 году никто не знал что это за сочетание цветов
народ ну хватит тащить фоточки до 2014 года. Неужели вы не понимаете что тогда все было по другому. ну нет провидцев на этом свете...
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Министр культуры ЛНР с удивлением узнала, что Горловка - это не вид минета, а населенный пункт в соседней народной республике.
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