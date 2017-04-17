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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Донецк (7375) пожар (3150) труп (99)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп. ФОТОрепортаж

В оккупированном Донецке сгорело здание бывшего кинотеатра "Донецк". На месте найден труп.

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Какой флаг нарисовали на фасаде,-таков и результат.
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Заметим, что сие ужасное происшествие произошло без участия "укров" и "хунты".
Когда в дамбасе нашествие орков из Мордора, по-другому не бывает.
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Так буде і з містом, тільки трупів буде значно більше.
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убили и сожгли тело. вместе с театром. сгорел сарай гори и хата.
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Какая-то ветхая совдеповская халупа, пофигу, тоже мне новость.
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Ти знов забув сам себе... Може тому, що сторінка ця не твоєї секти..?
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"министр" обороны лугондонии осужден в Петербурге за мошенничество с цветными металлами.В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп - Цензор.НЕТ 8786
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Надо было раньше арестовывать того, кто мошенничал с редкоземельными металлами.
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эээ ,а где теперь орки ,будут фильму смотреть,?? ...
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На хрена им кино? Домбамбвийцам ни кинотеатры ни дамбассарены не нужны!!! Им главное пожрать бухнуть трахнуться с кем попало и жизнь удалась. Уроды одним словом. Украинцы нам очень нужен закон о лишении гражданства этих всех ЛуганДонцев!!!
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тупі зрадникі, ото ж буде усе таке через деякий час.... расія-параша!!!!
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эта идея будоражит там очень многих. неохотно признают ухудшение жизни из-за роста цен и отсутствия работы- НО ВСЕ ТАКИЕ В ЖОПУ ПАТРИОТЫ ГОТОВЫ ПОДОЖДАТЬ РОССИЮ.
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Небось узнал, что кучу шахт на днях закрывают, вот пукан и не выдержал
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восстановят. и будет "данецкий Мавзалей". Ток покойников ежедневно будут менять.
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страшненькие все эти кинотеатры 70-х, они себя изжили и их давно пора снести
В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп - Цензор.НЕТ 4850 В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп - Цензор.НЕТ 5920В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп - Цензор.НЕТ 1826В оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп - Цензор.НЕТ 1520
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нічого страшного, там ще багато чого сгорить... усе по середу.... расія перша у черзі!!
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Со временем всё поростёт травой и деревьями. Природа возьмёт своё.
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У 90-ті там дискотека була, і ми там у 9-му класі випускний святкували. Шкода, але рашисти остаточно спотворять Донецьк.
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лет 20 минимум там ничего не было уже - стоял закрытым. может не было покупателя. может ждали когда окончательно развалится и купить за бесценок. а это не простой кинотеатр был - со времен ссср роскошный киноконцертный комплекс "Донецк". Но пришло время со всем этим проститься. город он ничем не украшал - это верно. но радость дарил тысячам людей.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ оккупированном Донецке сгорел одноименный кинотеатр: найден труп. ФОТОрепортаж
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