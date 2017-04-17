"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко

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Без них было бы нам легче .
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там нима шо подрывать.
а полные списки депутатов всех созывов ВР поможет достать гугол,причем иму дажэ взятку давать не надо.
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А́нна Никола́евна Ге́рман (укр. Га́нна Микола́ївна Ге́рман, урождённая Стецив, укр. Стеців; 24 апреля 1959, Колодрубы, Николаевский район, Львовская область) - украинская политическая деятельница и в прошлом журналистка. В октябре 2012 года избрана народным депутатом Украины VII созыва от Партии регионов. С января по ноябрь 2013 года являлась советником президента Украины[1] Виктора Януковича. Глава Межфракционного депутатского объединения «За содействие свободе совести»[2].
С 1981 года работала журналисткой, с 2002 по 2004 год руководила киевским бюро «Радио Свободная Европа - Радио Свобода». В 2004 году стала пресс-секретарём премьер-министра Виктора Януковича и руководителем пресс-службы правительства Украины. С апреля 2006 года по февраль 2010 года была депутатом Верховной рады V и VI созывов от Партии регионов, с апреля 2008 года - заместителем председателя Партии регионов. С февраля 2010 по ноябрь 2012 года работала в Администрации президента.
...
Одна из немногих, кто не отказался от Януковича после того, как он потерял президентский пост. Её фраза «Я никогда не отрекаюсь от людей - ни когда они достигают успехов, ни когда терпят поражение» - цитировалось многими мировыми СМИ.
Тесно сотрудничала с Полом Манафортом, технологом новоизбранного Президента США Дональда Трампа.
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устранение (без крови) не оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте президента, о роспуске парламента,
об отзыве депутата? Все законы властью принимаются "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну,
ни за что не отвечая.
С этим надо кончать!
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Інформацію про ФСБ-СБУ-МВС продовжуємо перевіряти і копати глибше.
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придуманные к очередным выборам. Каждый депутат должен избираться персонально на округе, то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат.
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Не взирая на партии-шмартии .
Все суки продажные .
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