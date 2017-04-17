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Теги: ВР (2184) Іллєнко (16) канікули (13) Свобода (91)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко

Каникулы Верховной Рады продолжительностью в месяц подрывают доверие народа к парламенту.

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любая пытка привыкается. а пощечин этому народу терпеть не впервой.. НУ НЕМА В НАС КОЗАЦЬКОГО ДУХА ..НУ НЕМА. скильки бы папа не снимал кино.. ото пропетлять . тышком нышком.
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Это не власть , это пародия на неё .
Без них было бы нам легче .
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такое же Г как и вся грёбаная псарня барыг
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я бы так уж очень сильно не переживал по этому поводу.
там нима шо подрывать.
а полные списки депутатов всех созывов ВР поможет достать гугол,причем иму дажэ взятку давать не надо.
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Вот почему-то Януковичу не простили, а этим все прощаем и все терпим.
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Ну конечно, это все Петя) вынудил бедных парламентариев пойти в отпуск, вот гад)
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так оно ими же крутит вместе с партнерами
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Вот только не надо делать вид, что парламентом правит Парубий.
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Это ясно говорит о том, что такой парламент Украине не нужен...
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Рада вообще сейчас не нужна . Все воровские схемы распределяются обычно за три месяца . Потом оставляют лохов мутантов , которые просто принимают уже подворовские законы . Остальные могут ехать на Мальдивы до следующей раздачи сечки и гречки , ( выборы) В Раде могут быть 5-6 пидарастов включая Сюмар и этого хватит грабить Украину . Но это после 3 Х месяцев дележа схем согласно квот .
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В какую партию входит эта сука? Ну это полный капец

"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко - Цензор.НЕТ 3383
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сРу вики

А́нна Никола́евна Ге́рман (укр. Га́нна Микола́ївна Ге́рман, урождённая Стецив, укр. Стеців; 24 апреля 1959, Колодрубы, Николаевский район, Львовская область) - украинская политическая деятельница и в прошлом журналистка. В октябре 2012 года избрана народным депутатом Украины VII созыва от Партии регионов. С января по ноябрь 2013 года являлась советником президента Украины[1] Виктора Януковича. Глава Межфракционного депутатского объединения «За содействие свободе совести»[2].
С 1981 года работала журналисткой, с 2002 по 2004 год руководила киевским бюро «Радио Свободная Европа - Радио Свобода». В 2004 году стала пресс-секретарём премьер-министра Виктора Януковича и руководителем пресс-службы правительства Украины. С апреля 2006 года по февраль 2010 года была депутатом Верховной рады V и VI созывов от Партии регионов, с апреля 2008 года - заместителем председателя Партии регионов. С февраля 2010 по ноябрь 2012 года работала в Администрации президента.
...

Одна из немногих, кто не отказался от Януковича после того, как он потерял президентский пост. Её фраза «Я никогда не отрекаюсь от людей - ни когда они достигают успехов, ни когда терпят поражение» - цитировалось многими мировыми СМИ.
Тесно сотрудничала с Полом Манафортом, технологом новоизбранного Президента США Дональда Трампа.
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Пропадает?! Кто-то ещё доверяет этому парламенту????? Тьфу
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замечено, что депутаты активизируются только перед выборами. Посему в Украине избирать их нужно не больше, чем на год.
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У народа должно быть право на исправление своей ошибки и
устранение (без крови) не оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте президента, о роспуске парламента,
об отзыве депутата? Все законы властью принимаются "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну,
ни за что не отвечая.

С этим надо кончать!
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"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко - Цензор.НЕТ 1530Rostyslav Demchuk‏ @EUROATLANTICUS 2 ч.2 часа назад
Інформацію про ФСБ-СБУ-МВС продовжуємо перевіряти і копати глибше.

"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко - Цензор.НЕТ 7057

"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко - Цензор.НЕТ 3203
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Дармоеды сидят в раде ни хрена не делая, еще и требуют постоянно повышения зарплаты.
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Следует немедленно менять порочную избирательную систему. Хватит избирать под видом "партий" вывески,
придуманные к очередным выборам. Каждый депутат должен избираться персонально на округе, то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат.
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Они очень устали, вредная работа, я удивляюсь как же им, бедненьким, молоко не наливают, за вредность. Я уверен что Украина не пострадает в их отсутствие, а курс даже укрепится.
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Они себе за напряженную работу зарплату удваивают...
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Их не переизберать нужно , а расстреливать .
Не взирая на партии-шмартии .
Все суки продажные .
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Немає коаліції яка б голосувала за закони мафії, тому взяли паузу на місяць щоб назбирати компромату на депутатів і створити нову коаліцію!
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А каждая сессия самого позорного " созыва" под Куполом- это что? Как стыдно, перед всем Миром, что у нас, в Украине такие бесстыжие парламентарии: стоят спиной к спикеру, сидят и бухают в буфете, пиарятся с интервью в кулуарах, лезут в ложу правительства поручкаться во время " часа отчета", трындят о чем угодно и с кем угодно...Законы принимают? Угу. В своих гаджетах: сколько-сколько? Мало! Бр-р-р! Гадко смотреть каждую их сессию.
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Ой, а чё тут такого? Эта Рада разве чтото решает? Что она есть, что её нет всё решает договорённость Порошенко с главами двух фракций. Если они вообще не появятся то, это совершенно не будет иметь никаких последствий.
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Покладіть мандати і перестаньте підтримувати цей ганебний цирк. Але ви цього не зробите, бо ВИ є частиною цієї системи, ВИ звикли до солодкого життя і гучних слів. ВИ нікчеми, як і решта нікчем під куполом.
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Цензор.НЕТФорум Украины"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко
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