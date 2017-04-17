Уголь коксовой группы мы закупаем в России, - замминистра Грымчак

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Переделывать ТЭС на другой тип угля, надо понимать. никто даже не собирается?
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Сам то электричеством с российского топлива пользуешься.
И газа треть российская.
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И это все сразу не закупишь. Надо годы чтобы заключить контракты, развернуть производства и т.д.
Так что ваши слова не более чем теория.
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Какое уж тут "погубит", тормоз? Уже и так пе$дец...
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Фэйк ШаКАЛадный...
)))
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Импорт из рашки в Украину вырос более чем в два раза и составил 0,53 млрд. долларов, рост по отношению к январю прошлого года составил 207 %...
Как видим, шоколадное пуйло вовсю торгует с рашкой и снабжает рашку финансами, что бы та имела больше средств для убийств украинских солдат на фронте.
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Или отрубить тебя от отопления зимой?
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Просто некак доставлять.
Так что сильно не радуйся.
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Дальше этот процент будет уменьшаться по мере роста доходов.
Ты простоне очен умный и не понимаешь, что все и сразу не бывает.
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А вони чим 3 роки займалися? Диверсифікацію ел постачання,
переведення ТЄС з антрациту на альтарнативні види палива (протягом 3 міс)
зробили? Чи може я щось пропустив? В черговий раз барига пішов на змову з
олігархами і залишити все як є замість започаткування політики справжньої
енергонезалежності. Чим займався минулий рік кабмін Гнойцмана?А зараз воно буде
верещати про "шкоду" для економики? Що було зроблено для
диверсифікації поставок вугілля? Чому міністр Демчишин (до речі пєціна
креатура) припинив поставки антрациту з ПАР? Ахметов, до речі, також мав би
передбачити диверсифікацію вугілля на свої підприємства ( заводи, тес) щоб не
залежати від окупован територій. Принцип диверсифікації універсальний захід.
ВІН потрібен був, а не шантаж всієї держави, що його заводи зупиняться. А
держава мала б створити для нього відповідні умови. Тим більше, що прецендент з
припинення постачання вже був -і у 2015 і 2016. Але тоді це робили не наші
блокадники, а бандформування. Але влада стала грати на боці Ахметова і його
проблеми зробили національними. Це просто небажання щось робити ( і так вже 3
роки!). Простіше залишити все як є - так простіше...
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Кстати, за это время проложили 2 лэп с запада в центр, организовали реверс и не нуждаются в российском газе, перевели 2 реактора на вестинхауз, достроили 2 блока ГАЭС, начали модернизацию тэс на газовый уголь.
В рамках тех 2 блоков что переводят сейчас, необходимо 400 тонн оборудования. Если по вашему это мало, то мне нечего сказать.
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чому не зробили?
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Тебя надули.
Проект как бы нужен. Не каждый блин день тэс переводится.
ПАО "Центрэнерго" в сотрудничестве с ООО "Котлотурбопром", ФХЦКБ "Энергопрогресс" и "ТЭП-Союз" завершили разработку проекта и рабочей документации по переводу на сжигание углей марки "Г" котлов ТП-100 энергоблоков 200МВт ст.№2 и 5 Змиевской ТЭС. По проекту получено положительное заключение ГП "Госстройэкспертиза". На производственной базе ОАО "Харьковский котельно-механический завод" изготовлены узлы и элементы котлов общей массой около 400 тонн (из 540 тн). Поставлено на склад Змиевской ТЭС оборудование для реконструкции одного блока ст.№2, и больше половины оборудования для блока №5.
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Нихрена себе ничего не делают
ПАО "Центрэнерго" в сотрудничестве с ООО "Котлотурбопром", ФХЦКБ "Энергопрогресс" и "ТЭП-Союз" завершили разработку проекта и рабочей документации по переводу на сжигание углей марки "Г" котлов ТП-100 энергоблоков 200МВт ст.№2 и 5 Змиевской ТЭС. По проекту получено положительное заключение ГП "Госстройэкспертиза". На производственной базе ОАО "Харьковский котельно-механический завод" изготовлены узлы и элементы котлов общей массой около 400 тонн (из 540 тн). Поставлено на склад Змиевской ТЭС оборудование для реконструкции одного блока ст.№2, и больше половины оборудования для блока №5.
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За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То отдасте....
(Т.Г. Шевченко)
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Перестань продавать родину за эти форумы и фильмы в онлайн.
Одумайся!
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А блокада ОРДЛО действительно продолжается, там уже давно взорваны рельсы в нескольких местах на каждой ветке.
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Они ведь еще в марте пытались, но натолкнулись на сопротивление местных жителей в сумской и черниговской областях. Обещали вернуться с начала апреля.
Но, видать передумали. Теперь попритихли и не объясняют причину.
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Тоді давайте будемо до кінця послідовні та перекриємо газогін. Чого ми так пручаємось проти «Северный поток - 2». Хай будують собі авральними темпами. А то виходить, що агресор отримує основний дохід за рахунок використання нашої ж території.
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за которыми на самом деле постоянный присмотр и привлечение к ответственности нужны со стороны граждан,
чтобы эти чиновники уголовщиной, государственной изменой не занимальсь.
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С оккупантом и агрессором не торгуют.
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Тоді давайте будемо до кінця послідовні та перекриємо газогін. Чого ми так пручаємось проти «Северный поток - 2». Хай будують собі авральними темпами. А то виходить, що агресор отримує основний дохід за рахунок використання нашої ж території.
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