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 Форум Украины(594865)
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Материалы по теме:  Блокада ОРДЛО
Теги: Грымчак (247) Россия (69996) уголь (655) Министерство по вопросам оккупированных територий (115)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Уголь коксовой группы мы закупаем в России, - замминистра Грымчак

Украина продолжает закупать уголь коксовой группы у Российской Федерации.

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Отлично. Роттердам ++. Из дамбаских копанок везут в рашку, а потом обратно в Украину. И это сколько на этом наваривают Шокохряк с Ренатом? Холую Грымчаку хоть косточка какая перепадает?
Переделывать ТЭС на другой тип угля, надо понимать. никто даже не собирается?
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При чем тут Роттердам, это уголь для металлургии. Она поголовно частная. Везли и будут везти. Значит выгодно. Если бы было выгодно везти из США или Вьетнама, везли бы оттуда.
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Угу - тільки Криворіжсталь давно вже знайшла постачальників , а для Азовсталі (та інших Ахмєткиних..) окрім , як з РФ - альтернативи немає ?!
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а если они не хотят?
Сам то электричеством с российского топлива пользуешься.
И газа треть российская.
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Электричество к углям коксовой группы НИКАКОГО отношения не имеет. Далее. Кокс для металлургии получают из шихты, в состав которой входят угли марок: К, Ж, ОС, Г (ДГ). Марка Ж - это Засядько, К - Скочинского. Шахты в Донецке. Но это не такие редкие марки, как ОС. Вот его-то возможно и закупают в улусе, не знаю.
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а вы в курсе что уже сейчас УЗ не успевает доставлять все. Нет ни локомотивов, ни вагонов, ни кое где и путей в достаточном количестве (как в мариуполе)
И это все сразу не закупишь. Надо годы чтобы заключить контракты, развернуть производства и т.д.
Так что ваши слова не более чем теория.
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Не, топливом и газом пользуются ахметка с фирташем, а с нас только бабло сшибают
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атомные электростанции пользуются российским атомным топливом и будут пользоватся еще минимум несколько лет.
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Уже не все Атомное топливо из России, успокойтесь. А "несколько лет" пролетит быстро, поверьте моей седине. Вот только недавно говорили о зависимости Американских ракет от российских двигателей "еще несколько лет" - время идет, и в конце 2018 года двигатели уже будут. Шаг за шагом.
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Открою вам секрет. Из российского угля вы кокс не получите. По простой причине кокс изготовляется минимум из 4 марок углей. И АБСОЛЮТНО все коксовые батареи работают ТОЛЬКО на Донбасском угле.
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По своей сути вот такие Грымчаки и были полицаями при гитлеровцах в годы второй мировой.Это они потом заявляли что не в чем не виноваты а просто выполняли приказ когда вешали,расстреливали,сжигали людей.Это выродки без чести и совести которым только личная выгода нужна!
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что я просила??? Мозгов хоть чуть-чуть для соевых стыцьков? Расслабься, я реалист, не прошу невозможного.
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не хочешь ничего российского - не топи зимой жилище и не пользуйся электричеством
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тролль, сгинь. утомляешь своей тупездной. возьми 1 бджилку на полочке и иди в люлю
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Так это уголь ахметки,который завозят через Сумы!,
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Уголь коксовой группы мы закупаем в России, - замминистра Грымчак, так там же ваши партнеры !И нечего что они потом убивают украинцев - деньги не пахнут .Ну и путен напасть может если перестанете покупать.
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Так уже. Нет страны а просто случайное образование с разрушенной экономикой,медициной,образованием раздутым аппаратом мусоров- жандармами и уголовно - клептократической властью !
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Эту страну погубит коррупция.
Какое уж тут "погубит", тормоз? Уже и так пе$дец...
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Нюююю...Начал кака ЗамМинистра , кончил кака Министр...
Фэйк ШаКАЛадный...
)))
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Официальные данные Укрстата о внешнеэкономической торговле. За январь этого года.
Импорт из рашки в Украину вырос более чем в два раза и составил 0,53 млрд. долларов, рост по отношению к январю прошлого года составил 207 %...
Как видим, шоколадное пуйло вовсю торгует с рашкой и снабжает рашку финансами, что бы та имела больше средств для убийств украинских солдат на фронте.
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ты свои ватные новости печатай на русми кацапчик
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Вам вже треба різати фаберже на тоненьки шматочки.
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Щоб знизити комунальні тарифи, необхідно замінити формулу "Роттердам плюс" на "Вальцман мінус"!!!!!
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навариваются они хорошо гниды вот и везут. закон надо принять и не брать у них ничего. что угля нет больше в мире? своего валом - ДОБЫВАЙТЕ.
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а газ брать?
Или отрубить тебя от отопления зимой?
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мы газ на хабе покупаем. и не будет в рашке газа мы замерзнем по твоему!!! не замерзнем. что это бля.. за государство которое можно просто заморозить? не выдумывай. будем дороже покупать и все. нам с Азии привезут, если мы захотим, еще дешевле чем в рашке. газа в мире хоть жопой жри. у нас у самих 15 триллионов разведанных запасов.
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У нас транспортировка есть только из россии в европу и из европы до ужгорода. Не будет российского газа - не будет и европейского.
Просто некак доставлять.
Так что сильно не радуйся.
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я не радуюсь. но и не боюсь. добывайте свой газ. или переходите на уголь пока не перестроите систему. в чем проблема? если ничего ни делать вечно будем сидеть на той игле. а игла та у Кащея... если он туда идет можно реверсом и назад. пустая то труба будет. просто на двигателях нужно будет поменять полюса местами. ты не веришь?
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у нас правительство временщиков и видит себя не долго у власти. они как оккупанты - хапанули и смылись. надо развивать свой энергетический рынок и не датировать его. все можно посадить на дотации и субсидии, и хлеб и авто, но не энерго рынок.
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до того как они начали "датировать" датировалось ВСЕ население. Теперь только 60%.
Дальше этот процент будет уменьшаться по мере роста доходов.
Ты простоне очен умный и не понимаешь, что все и сразу не бывает.
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3 роки це "одразу"?

А вони чим 3 роки займалися? Диверсифікацію ел постачання,
переведення ТЄС з антрациту на альтарнативні види палива (протягом 3 міс)
зробили? Чи може я щось пропустив? В черговий раз барига пішов на змову з
олігархами і залишити все як є замість започаткування політики справжньої
енергонезалежності. Чим займався минулий рік кабмін Гнойцмана?А зараз воно буде
верещати про "шкоду" для економики? Що було зроблено для
диверсифікації поставок вугілля? Чому міністр Демчишин (до речі пєціна
креатура) припинив поставки антрациту з ПАР? Ахметов, до речі, також мав би
передбачити диверсифікацію вугілля на свої підприємства ( заводи, тес) щоб не
залежати від окупован територій. Принцип диверсифікації універсальний захід.
ВІН потрібен був, а не шантаж всієї держави, що його заводи зупиняться. А
держава мала б створити для нього відповідні умови. Тим більше, що прецендент з
припинення постачання вже був -і у 2015 і 2016. Але тоді це робили не наші
блокадники, а бандформування. Але влада стала грати на боці Ахметова і його
проблеми зробили національними. Це просто небажання щось робити ( і так вже 3
роки!). Простіше залишити все як є - так простіше...
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кое кто за 10 лет мусорную переработку наладить не может, а вам все и сразу.
Кстати, за это время проложили 2 лэп с запада в центр, организовали реверс и не нуждаются в российском газе, перевели 2 реактора на вестинхауз, достроили 2 блока ГАЭС, начали модернизацию тэс на газовый уголь.
В рамках тех 2 блоков что переводят сейчас, необходимо 400 тонн оборудования. Если по вашему это мало, то мне нечего сказать.
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переведення ТЄС з антрациту на альтарнативні види палива (протягом 3 міс)
чому не зробили?
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кто тебе сказал что 3 месяца?
Тебя надули.
Проект как бы нужен. Не каждый блин день тэс переводится.

ПАО "Центрэнерго" в сотрудничестве с ООО "Котлотурбопром", ФХЦКБ "Энергопрогресс" и "ТЭП-Союз" завершили разработку проекта и рабочей документации по переводу на сжигание углей марки "Г" котлов ТП-100 энергоблоков 200МВт ст.№2 и 5 Змиевской ТЭС. По проекту получено положительное заключение ГП "Госстройэкспертиза". На производственной базе ОАО "Харьковский котельно-механический завод" изготовлены узлы и элементы котлов общей массой около 400 тонн (из 540 тн). Поставлено на склад Змиевской ТЭС оборудование для реконструкции одного блока ст.№2, и больше половины оборудования для блока №5.
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Не мети пургу,насчёт сроков.Як вони працюють,ми бачимо по пленарной перервi на мiсяць.
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вот цитата.
Нихрена себе ничего не делают

ПАО "Центрэнерго" в сотрудничестве с ООО "Котлотурбопром", ФХЦКБ "Энергопрогресс" и "ТЭП-Союз" завершили разработку проекта и рабочей документации по переводу на сжигание углей марки "Г" котлов ТП-100 энергоблоков 200МВт ст.№2 и 5 Змиевской ТЭС. По проекту получено положительное заключение ГП "Госстройэкспертиза". На производственной базе ОАО "Харьковский котельно-механический завод" изготовлены узлы и элементы котлов общей массой около 400 тонн (из 540 тн). Поставлено на склад Змиевской ТЭС оборудование для реконструкции одного блока ст.№2, и больше половины оборудования для блока №5.
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я с этим не спорю. я спорю - МЫ НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ ПОБЕДИМ. ты веришь в это?
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победы бывают разные. Как в 45, с флагом над Кремлем вряд ли будет.
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Про парашенку, гнидчака і таких як ти:

За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То отдасте....
(Т.Г. Шевченко)
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так не бери газ, е мае. Выключи компьютер.
Перестань продавать родину за эти форумы и фильмы в онлайн.
Одумайся!
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пздц!!! Принципиально не покупаю Украинский металл чтобы не чуствовать себя соучастником убийц наших солдат.
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Не канает, Лёха! Прекрати ещё заправляться бензином, включать газовую плиту и пользоваться электричеством с наших АЭС.
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Все пробую. Машину перевел на газ (в 2 раза меньше упырям денег плачу), електричество- купил на весь дом енергосберегающих лампочек (в 10 раз меньше упырям денег из моего кармана), металл для работы закупаю индийский или корейский пускай ни копейки ни Ахметке ни касабам. Поверь, хоть чуть чуть но на душе от етого легче...
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А ведь Семенченко со товарищами обещали блокировать любые поставки товаров из России с апреля. Они что, за базар не отвечают?
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Нейтральний, а самому відірвати дупу від дивану і піти перекрити постачання ліньки? Все за тебе мають зробити інші?
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Так я и не обещал такого. Я учил когда-то предмет РПС и поэтому понимаю, к чему это может привести. Они же говорили об этом, но оказались балаболами.
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нет они сделали свое дело. и блокада не прекращается. уже только государством и с других побуждений.
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Блокада российской границы так и не начилась, хотя они много об этом кричали и обещали ее с апреля.
А блокада ОРДЛО действительно продолжается, там уже давно взорваны рельсы в нескольких местах на каждой ветке.
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ну они и цели такой не ставили изначально. это они потом пиарились... но они же и не совсем сумасшедшие, что бы верить в то, что они смогут в один момент заблокировать все. но уверен для достижения какой либо политической цели они это сделают. так как по своей концепции поведения они правы в ПРИНЦИПЕ. с врагом не торгуют, с врагом воюют.
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Если не ставили цели, зачем тогда трындеть об этом?
Они ведь еще в марте пытались, но натолкнулись на сопротивление местных жителей в сумской и черниговской областях. Обещали вернуться с начала апреля.
Но, видать передумали. Теперь попритихли и не объясняют причину.
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если ты не знаешь причины я тебе скажу. их две. первая, - Порошенко тронешь Самопомочь гнида коррупционная, вылетишь с кресла. и вторая, - они что ебнутые?
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ктото и водную блокаду обещал..и слов походу не сдержал
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Мабуть хтось їм пояснив, що навіть якщо ми прикриємо кордон з Росією - Росія навіть не почухається. А економіка України просто розвалиться. Вся торгівля з Середньою Азією і значна частина торгівлі з далеким сходом та з країнами Закавказзя йде через територію Росії.
Тоді давайте будемо до кінця послідовні та перекриємо газогін. Чого ми так пручаємось проти «Северный поток - 2». Хай будують собі авральними темпами. А то виходить, що агресор отримує основний дохід за рахунок використання нашої ж території.
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какая же лживая тварь этот Грымчак, уму непостижимо, как можно так нагло лгать! У нас не просто хватает коксующегося угля, мы его ПОСТАВЛЯЕМ (!!!) в ту же Польшу, а до недавна поставляли в ОРДЛО! Эшелонами!!
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ну вот его и поставляем в Польшу. Как говорил Поросенок, Укрзализныця и автоперевозчики получают свою прибыль перевозя украинской территорией грузы из Рашки. Поетом для разейских дальнобоев так и не закрыли въезд в Украину.
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Слишком много неоправданной власти и неоправданной самостоятельности у украинских чиновников (у украинского государства),
за которыми на самом деле постоянный присмотр и привлечение к ответственности нужны со стороны граждан,
чтобы эти чиновники уголовщиной, государственной изменой не занимальсь.
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хтось сумнівався що це триватиме? до речі, цей гримчак - гнида ще та, рідкісна тварина
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АТО : РЕФОРМИ РОСІЙСЬКИХ КОЛАБОРАНТІВ АВАКОВА - ПОРОШЕНКО - ГРОЙСМАНА //﻿ Уголь коксовой группы мы закупаем в России ( Который Россия вывозит с оккупированной Украины ), - замминистра Грымчак .
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Так это Парасюк аннексировал Крым и убил более 10 000 тысяч граждан Украины? Sorry я этого и не знал.
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Безальтернативный Минск, суперприбыльный Ротердам, абонплата за газ. Всё это звенья одной цепи - торговля ради денег, Родина не в счет.
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Полазив щойно по донецьких пабліках. Шокований, там вата, через зупинки шахт, збирається бити морди всяким захарченкам. 19 квітня організовують акції протесту. Вони не тільки не мають намір іти в "ополчєніє", як лякали порохососи, а навіть Україну не звинувачують у своїй дурості.
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Только смешные тягания мусорников больше не надо делать раз более действенного ничего не получается придумать в отношении подобных грымчаков
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Разве после подобных фактов, заявления правительства Украины о том что Россия оккупант и агрессор не будут восприниматься как лицемерство и лживость?
С оккупантом и агрессором не торгуют.
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Болван! Уколь коксовой группы - это тот самый древесный уголь, который идет конторобандой на экспорт!.. Идииотище!
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Человек, не разбирающийся в в углях, будет мне шото рассказывать!
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Якщо закупівля вугілля в Росії є економічно доцільним - то чому ні? Ті котрі так щиро і несамовито підтримували блокаду Донбасу - ви досягли свого. Це називається - на зло мамі відморожу собі вуха. Зрозумійте, що навіть якщо ми прикриємо кордон з Росією - Росія навіть не почухається. А економіка України просто розвалиться. Вся торгівля з Середньою Азією і значна частина торгівлі з далеким сходом та з країнами Закавказзя йде через територію Росії.
Тоді давайте будемо до кінця послідовні та перекриємо газогін. Чого ми так пручаємось проти «Северный поток - 2». Хай будують собі авральними темпами. А то виходить, що агресор отримує основний дохід за рахунок використання нашої ж території.
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Получается, что Гройсман врал всей Украине, говоря на телекамеры, что никакого угля у агрессора мы не закупаем. Как же задрали эти твари.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУголь коксовой группы мы закупаем в России, - замминистра Грымчак
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