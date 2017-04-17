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Материалы по теме:  Декоммунизация
Теги: Одесса (5478) мемориальная доска (90) декоммунизация (379)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации. ФОТО

Одесские коммунальщики демонтировали мемориальную доску, установленную в память о советском военачальнике времен Гражданской войны Василии Блюхере/

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Для бешенства ватки там сегодня установили нечто по- круче! :D
Мемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации - Цензор.НЕТ 6462
Мемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации - Цензор.НЕТ 2644

В Одесі націоналісти встановили пам'ятну дошку Максиму Чайці17 квітня 2017 року, у восьмі роковини загибелі Максима Чайки, активісти Одеської обласної організації ВО "Свобода" та Одеського обласного осередку ВГО "Сокіл" встановили меморіальну дошку Максиму Чайці.Пам'ятний знак встановлено на Олександрівському проспекті - на місці загибелі націоналіста, українського патріота, лідера націоналістичної організації "Слава і честь" Максима Чайки. Активісти принесли до місця смерті націоналіста квіти й свічки та вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання.Нагадаємо, 17 квітня 2009 року у зіткненні з так званими антифашистами український патріот, націоналіст, студент ОНУ ім.. Мечникова, лідер молодіжної організації «Слава і честь» Максим Чайка. Вбивство Максима Чайки набрало значного резонансу навіть за межами нашої країни. Після поверхневого розслідування СБУ повідомило, що є підозра у фінансуванні вбивства з боку Ігоря Маркова (керівник партії "Родіна"), а виконавцем виявився якийсь Андрій Довгань (активіст руху «Антифа»). Проте розслідування не дало ніяких результатів. Є припущення, що Довгань за допомогою Маркова втік у Росію.«Максим Чайка був нашим сучасником. В Одесі він підіймав червоно-чорний стяг та виголошував гасло «Слава Україні!» ще тоді, коли це було непопулярно і навіть небезпечно. Максим загинув задовго до початку повномасштабної збройної боротьби за ідеали, які він відстоював. Якби не трагічна подія 8 років тому, сьогодні він би оберігав наш спокій на Східному фронті.Натомість місцева влада ще досі не може усвідомити величі постаті Максима Чайки. І те, що ними було відхилено пропозицію перейменувати одну з вулиць міста на його честь є одним із підтверджень того. Адже ще з тих часів, коли націоналіст боровся за українську Одесу, нинішня владна еліта міста мріє про Одесу в складі Новоросії», - наголосив заступник голови Одеської обласної організації ВО «Свобода» Костянтин Василець (Костянтин Шторм).
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"Василий Иванович, вам письмо от Голубого Х*я!
Сколько раз тебе говорил, Петька, что фамилия "Блюхер" не переводится!" (с) анекдот моего детства
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Судя по фамилии, Блюхер - родственник Хуйла.
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так, всі вони родичи -вальцмани, гнойцмани, блако-бронштейно-блюхєри
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до самой доски жителям было как то похер. А асфальт там, по крайней мере вчера, был. Может, Олег Петрович ed2c8e0a декомуннизировал?
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не удивлюсь. если кернес начнет судится с одесскими комунальщиками.
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Догоняй! Е7Ы09‏ @mix_voronezh 4 ч.4 часа назад
Гопники на Первом: Ким Чем Ын специально взорвал свою ракету на старте, чтобы помочь сохранить Трампу лицо. Какие же они идиоты эти гопники

Мемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации - Цензор.НЕТ 8722
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Разное фуфло не смотри. Сходи-ка лучше на сайт Свободы слова Мельникоффа.
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А почему город Новомосковск не переименован???
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Надо было портрет просто поменять.
Этот - тоже Блюхер. Только настоящий.
Мемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации - Цензор.НЕТ 8448
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ха, старый пруссак-кавалерист, При Ватерлоо было за 70, но в седле сидел крепко, Наполеон называл его "Старый черт"))
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 6 ч.6 часов назад
Крым. В Керчи отметили 73-ю годовщину начала разминирования города. И такие годовщины есть? Куда мы попали?!! http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65293 … (фото)
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Сталинисты снесли мемориальную доску жертве сталинских репрессий.
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Ото не лінь їм було демонтовувати? Змінили би літеру "ю" на "я" - невже в Одесі не знайдеться усіма шанованого носія прізвища "Бляхер"?
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Так его же Параноик усатый и кончил. Тупик для ваты - Уборевич, Постышев, Якир, Блюхер....
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Что-то аморальное есть в том, что не трогают современных бандюг, а воюют с тенями прошлого...
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http://hiswar.net/pages-of-history/70-za-chto-rasstrelyali-marshala-blyukhera
За что расстреляли маршала В.К.Блюхера в 1938 году .

Блюхер во главе с кагалом маршала Тухачевского участвовал в1938 году в заговоре на 17 партсъезде против Сталина. Фельдман Б .М. предал всех .
Маршал Тухачевский в1920 году использовал по приказу Бланка (ленина) и Бронштейна (Троцкого) химическое оружие против восставших крестьян.
ЛУБЯНКА: Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД.
Документ №79
Протокол допроса Б.М. Фельдмана. 19.05.1937
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61060
Вопрос: Какие Вы лично получали указания от ТУХАЧЕВСКОГО по антисоветской практической работе и что Вами было сделано?
Ответ: Мне лично ТУХАЧЕВСКИЙ дал указание при подборе людей на командные должности выдвигать бывших троцкистов и завербовать небольшую, но надежную группу людей из работников центрального аппарата Наркомата обороны, указав, что весьма полезно втянуть несколько работников из Инженерного управления, Химического, Мото-Мех. управления и Штаба РККА. Я обещал постепенно присматриваться к определенным людям, наметить и вовлечь их в организацию.
Вопрос: Кого Вы лично привлекли в организацию?
Ответ: Я завербовал в организацию САВИЦКОГО в 1933 г., бывшего помощника начальника Инженерного управления МАКСИМОВА в 1933 году, начальника 3-го Отдела АППОГУ в 1934 г., ОЛЬШАНСКОГО в том же 1934 г. и начальника Инженерной Академии СМОЛИНА. Кроме перечисленных людей мною завербованы в организацию в конце 1934 г. бывший начальник школы ВЦИК ЕГОРОВ и КУТЯКОВ, о котором мне сообщил ТУХАЧЕВСКИЙ, что он его подготовил, а я завершил его вербовку в начале 1935 г. По Московскому военному округу я завербовал начальника штаба СТЕПАНОВА.
Кроме этих людей я имел поручение от ТУХАЧЕВСКОГО обработать и вовлечь в организацию начальника Химического Управления ФИШМАНА и заместителя начальника штаба РККА ЛЕВИЧЕВА.
Вопрос: Вам удалось их завербовать?
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Вы бы там признались, что прилетели с Марса...
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И даже предоставили бы материальные свидетельства полёта...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации. ФОТО
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