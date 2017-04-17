Мемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации. ФОТО

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Всего на сайте: 133 писателя
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В Одесі націоналісти встановили пам'ятну дошку Максиму Чайці17 квітня 2017 року, у восьмі роковини загибелі Максима Чайки, активісти Одеської обласної організації ВО "Свобода" та Одеського обласного осередку ВГО "Сокіл" встановили меморіальну дошку Максиму Чайці.Пам'ятний знак встановлено на Олександрівському проспекті - на місці загибелі націоналіста, українського патріота, лідера націоналістичної організації "Слава і честь" Максима Чайки. Активісти принесли до місця смерті націоналіста квіти й свічки та вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання.Нагадаємо, 17 квітня 2009 року у зіткненні з так званими антифашистами український патріот, націоналіст, студент ОНУ ім.. Мечникова, лідер молодіжної організації «Слава і честь» Максим Чайка. Вбивство Максима Чайки набрало значного резонансу навіть за межами нашої країни. Після поверхневого розслідування СБУ повідомило, що є підозра у фінансуванні вбивства з боку Ігоря Маркова (керівник партії "Родіна"), а виконавцем виявився якийсь Андрій Довгань (активіст руху «Антифа»). Проте розслідування не дало ніяких результатів. Є припущення, що Довгань за допомогою Маркова втік у Росію.«Максим Чайка був нашим сучасником. В Одесі він підіймав червоно-чорний стяг та виголошував гасло «Слава Україні!» ще тоді, коли це було непопулярно і навіть небезпечно. Максим загинув задовго до початку повномасштабної збройної боротьби за ідеали, які він відстоював. Якби не трагічна подія 8 років тому, сьогодні він би оберігав наш спокій на Східному фронті.Натомість місцева влада ще досі не може усвідомити величі постаті Максима Чайки. І те, що ними було відхилено пропозицію перейменувати одну з вулиць міста на його честь є одним із підтверджень того. Адже ще з тих часів, коли націоналіст боровся за українську Одесу, нинішня владна еліта міста мріє про Одесу в складі Новоросії», - наголосив заступник голови Одеської обласної організації ВО «Свобода» Костянтин Василець (Костянтин Шторм).
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Сколько раз тебе говорил, Петька, что фамилия "Блюхер" не переводится!" (с) анекдот моего детства
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Гопники на Первом: Ким Чем Ын специально взорвал свою ракету на старте, чтобы помочь сохранить Трампу лицо. Какие же они идиоты эти гопники
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Этот - тоже Блюхер. Только настоящий.
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Загадка (про кадырова):
https://www.youtube.com/watch?v=6dcltJnCLOY (4:35)
Не пишу, забанят.
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Крым. В Керчи отметили 73-ю годовщину начала разминирования города. И такие годовщины есть? Куда мы попали?!! http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65293 … (фото)
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Керчь Православные танцы
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За что расстреляли маршала В.К.Блюхера в 1938 году .
Блюхер во главе с кагалом маршала Тухачевского участвовал в1938 году в заговоре на 17 партсъезде против Сталина. Фельдман Б .М. предал всех .
Маршал Тухачевский в1920 году использовал по приказу Бланка (ленина) и Бронштейна (Троцкого) химическое оружие против восставших крестьян.
ЛУБЯНКА: Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД.
Документ №79
Протокол допроса Б.М. Фельдмана. 19.05.1937
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61060
Вопрос: Какие Вы лично получали указания от ТУХАЧЕВСКОГО по антисоветской практической работе и что Вами было сделано?
Ответ: Мне лично ТУХАЧЕВСКИЙ дал указание при подборе людей на командные должности выдвигать бывших троцкистов и завербовать небольшую, но надежную группу людей из работников центрального аппарата Наркомата обороны, указав, что весьма полезно втянуть несколько работников из Инженерного управления, Химического, Мото-Мех. управления и Штаба РККА. Я обещал постепенно присматриваться к определенным людям, наметить и вовлечь их в организацию.
Вопрос: Кого Вы лично привлекли в организацию?
Ответ: Я завербовал в организацию САВИЦКОГО в 1933 г., бывшего помощника начальника Инженерного управления МАКСИМОВА в 1933 году, начальника 3-го Отдела АППОГУ в 1934 г., ОЛЬШАНСКОГО в том же 1934 г. и начальника Инженерной Академии СМОЛИНА. Кроме перечисленных людей мною завербованы в организацию в конце 1934 г. бывший начальник школы ВЦИК ЕГОРОВ и КУТЯКОВ, о котором мне сообщил ТУХАЧЕВСКИЙ, что он его подготовил, а я завершил его вербовку в начале 1935 г. По Московскому военному округу я завербовал начальника штаба СТЕПАНОВА.
Кроме этих людей я имел поручение от ТУХАЧЕВСКОГО обработать и вовлечь в организацию начальника Химического Управления ФИШМАНА и заместителя начальника штаба РККА ЛЕВИЧЕВА.
Вопрос: Вам удалось их завербовать?
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