Российские подлодки зафиксированы у берегов Латвии

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Всего на сайте: 133 писателя
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надо было назвать му-му.
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Уставом ООН не предусмотрено.
Но можно внести в Устав изменения, а также рассмотреть на Генассамблее вопрос о том, вправе ли РФ занимать в Совбезе место СССР.
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три класса "Пуд" и четыре класса "Центнер".
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У них штатно тонут до 7 суток
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А почему совкодрочеры представляют себя в галифе и фуражке с синим околышем а не в лагерной телогрейке и с почками отбитыми урками?
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На вопрос -
-боишься ли меня ,ты!
-все молчат.и даже не плачут.
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Для того, чтобы видеть ближайшее будущее России, достаточно переехать в Донецк или Луганск. А для далекого будущего, можно и Сирию посетить.
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- Не пытайтесь победить русских. Просто постойте в стороне и подождите...
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В Чёрном море их 5 штук пригнали, и никто не считает куда это гавно плавает. Хрен бы с ними.
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Источник: http://censor.net.ua/n436665
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Авианосец США Джордж Буш (слева) до 25 лет может автономно находиться в море. Российский Кузнецов возле каждого угла угля просит. Вот и всё
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-Джонс, откуда столько ворон в море? -Это чайки, сэр. -Да? Но они чёрные! -«Кузнецов», сэр!
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Задорнов призвал Россию накрыть Украину ракетным огнем https://www.obozrevatel.com/abroad/86491-zadornov-nameknul-na-vozmozhnuyu-ataku-rf-raketnyim-kompleksom-po-ukraine.htm …
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Ежели оно зафиксировано- то шанса пачти нет..
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Петина верфь "Ленинская (!!!?) кузня" осчастливила страну 2-мя катерами размером с БТР.
К чему я это? Да просто так.
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По сообщению новостной службы американского телеканала "Си-эн-эн", на минувших выходных в Великобритании на авиабазе Лейкенхит в графстве Суффолк приземлились новейшие истребители-невидимки F-35A с авиабазы ВВС США Хилл, расположенной в штате Юта.
Как утверждает "Си-эн-эн", это часть программы США по "укреплению военной мощи европейских союзников перед лицом российской агрессии на европейском континенте".Истребители примут участие в военных учениях сил НАТО, которые продлятся несколько недель.
"Как только в нашем арсенале появилось новое оружие, мы поняли, что необходимо испытать его совместно с союзниками, чтобы тем было чем защищать свой суверенитет", - сказал генерал Тед Уолтерс, командующий силами США, дислоцированными в Европе.Как отмечают американские журналисты, программа "успокоения европейских союзников" была принята в 2014 году при прошлом президенте Бараке Обаме после присоединения Крыма Россией.Участие новейших истребителей (которые уже приобрела израильская армия) в европейских учениях станет и демонстрацией их возможностей для других потенциальных покупателей.
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В 2015-м F-35 в сухую проиграл все тестовые бои старому доброму F-16.
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