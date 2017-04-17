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Теги: армия РФ (6377) корабль (831) Латвия (608) море (297) подводная лодка (148) Россия (69996)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские подлодки зафиксированы у берегов Латвии

У берегов Латвии обнаружены российские подводные лодки и корабль их поддержки.

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Потрібно йти у наступ на Крим, тоді російським підводним човнам не буде часу вештатись навколо Балтійських країн. Трампу треба пояснити що можна зайняти війська путіна в Криму і там розбити їх і потопити всі російські ВМФ, наказавши путіна руками ЗСУ та ВМСУ. Це дасть болючого копняка російській бидло-еліті.
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Латвійці вже давно мали би замінувати акваторію Чого чекають..хз...
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подлодка каштан.
надо было назвать му-му.
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А в Украине какие названия подлодок?
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Украина называет себя Супердержавой и противником Америки?
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Украинцы ржут без причины, А супердержава в мире одна - США, и эти названия придумали они. Это классификация НАТО.
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А у тебя, шелудивый, серьёзная причина вонять на этом ресурсе?
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А у тебя, шелудивый, серьёзная причина вонять на этом ресурсе?
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А мухоморы сейчас свежие, или прошлогодние употребляешь?
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"Кило" и "Каштан", это по классификации НАТО, названия они придумали, а так, "Палтус" и "Варшавянка"
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И "лапти" тоже придумали, иди сплети себе,а потом а балалайке сыграй нам "прощание славянки"!
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From: Российские подлодки зафиксированы у берегов Латвии - Цензор.НЕТ 5715evgknyaginin Date: April 12th, 2017

Уставом ООН не предусмотрено.

Но можно внести в Устав изменения, а также рассмотреть на Генассамблее вопрос о том, вправе ли РФ занимать в Совбезе место СССР.
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Наверно ищут геройскую смерть ? Хотят чтоб про них вова ПУЙ сказал -" АНИ УТАНУЛИ" !!!
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были обнаружены две российские подводные лодки класса "Кило",

три класса "Пуд" и четыре класса "Центнер".
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"Кило", это по классификации НАТО, а так, "Палтус" или "Варшавянка"
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Варианта два. 1) Тонут. 2) Сливают балласт с говном. Хотя может и первое со вторым.
У них штатно тонут до 7 суток
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Наверняка экипажи уволились уже "ещё вчера". Ну, или в отпуске:
Российские подлодки зафиксированы у берегов Латвии - Цензор.НЕТ 9378
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нет поблизости случайно подводных томагавков?...
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 9 ч.9 часов назад
А почему совкодрочеры представляют себя в галифе и фуражке с синим околышем а не в лагерной телогрейке и с почками отбитыми урками?
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Ведущий "Спокойной ночи, малыши" Валуев уверяет, что дети его не боятся.
На вопрос -
-боишься ли меня ,ты!
-все молчат.и даже не плачут.
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Вот что значит санкции! Российские моряки в подлодках тайком пробираются в Европу за печеньками и яблоками.
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Михаил Тевосян.‏ @tevosyan_m 13 ч.13 часов назад
Для того, чтобы видеть ближайшее будущее России, достаточно переехать в Донецк или Луганск. А для далекого будущего, можно и Сирию посетить.
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говорит, - современная россия это ИГИЛ с атомным оружием.
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Смотрите чтоб подводные человечки не появились
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Четкий ТАСС‏ @ChetkiyTASS 2 ч.2 часа назад
- Не пытайтесь победить русских. Просто постойте в стороне и подождите...

Российские подлодки зафиксированы у берегов Латвии - Цензор.НЕТ 7341
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Если латыши обнаружили "варшавянки", значит те идут в надводном положении из Калининграда в Питер или наоборот. Это нормально, там одна "дорога" - вдоль Латвии.

В Чёрном море их 5 штук пригнали, и никто не считает куда это гавно плавает. Хрен бы с ними.
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"16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии,..."
Источник: http://censor.net.ua/n436665
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 5 ч.5 часов назад
Авианосец США Джордж Буш (слева) до 25 лет может автономно находиться в море. Российский Кузнецов возле каждого угла угля просит. Вот и всё

Российские подлодки зафиксированы у берегов Латвии - Цензор.НЕТ 4237
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Российские подлодки зафиксированы у берегов Латвии - Цензор.НЕТ 5714Степан Бандера‏ @Bad_Bandera 5 ч.5 часов назад
-Джонс, откуда столько ворон в море? -Это чайки, сэр. -Да? Но они чёрные! -«Кузнецов», сэр!



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Это в 14 году он сказал. интересно что эта крыса скажет сейчас?
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Особенность кассавов в том, что они не моргнув глазом будут говорить прямо противоположное тому, что вопили ещё вчера. Это если у них верховный барин сменится и новый затянет другую песню. Это стадо будет вопить то, что велит новое начальство, даже не смущаясь что вчера ещё всей паРашей кричали нечто противоположное. У этог быдла нет своего мнения.
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И шо они там делают? Вещи и семьи чиновников в Европу перевозят втихаря?
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тут блеванешь пока дочитаешь. уже давно не смотрю етих ток шоу с етими тварями. У меня только вопрос почему их никто не взорвет в машине или лифте. В начале 2014 они сидели ниже травы а теперь начинают вылазить со всех щелей. Без поддержки *наших* властей здесь не обошлось...
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Так власти ж с блокадниками и добробатовцами борятся...
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так зробіт латиші так, шоб ті корита стали важче води.....!!
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Понти дорожче грошей. Причому,понти дешеві. Все велічіє свое показують." Велікая марская держава"...
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Я вас умаляю, там вроде к берегов Средиземного очередной адмирал с колибрующимися ракетами получил пробоину от баркаса, везущего мазут и андреевский фахх, похоже ниже ватерлинии,требует сука ремонта, бо насосы не успевают. Кстати 2 морских ихтамнето с баркаса згорело при пожаре скрепного палива
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Ви делаете Меня смеятся ...

Ежели оно зафиксировано- то шанса пачти нет..
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в степях Казахстана, там ваще, крейсер Аврору видят ежедневно, особенно в районе Чуйской долины, грят, лупит из носового орудия и банды сурков берут, на абордаж, юрту Назарбаева, который, ваще, правнук Чингиз хана, бывшего сторожа сельпо, имени красного акына Ульянов-баба.
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Рядом было обнаружено судно технической поддежки *каштан*... На буксире что ли потащил ети лодки? Ето только Рашка свои подлодки вместе с судном с ремонтниками высылает в секретный рейс...
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а чего удивляться к Ролдугину приплыли же он в риге как свои
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За последние 5 лет Рашка построила 12 таких лодок + 4 атомных.
Петина верфь "Ленинская (!!!?) кузня" осчастливила страну 2-мя катерами размером с БТР.
К чему я это? Да просто так.
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США защитят европейских союзников "от российской агрессии" самолетами F-35
По сообщению новостной службы американского телеканала "Си-эн-эн", на минувших выходных в Великобритании на авиабазе Лейкенхит в графстве Суффолк приземлились новейшие истребители-невидимки F-35A с авиабазы ВВС США Хилл, расположенной в штате Юта.
Как утверждает "Си-эн-эн", это часть программы США по "укреплению военной мощи европейских союзников перед лицом российской агрессии на европейском континенте".Истребители примут участие в военных учениях сил НАТО, которые продлятся несколько недель.
"Как только в нашем арсенале появилось новое оружие, мы поняли, что необходимо испытать его совместно с союзниками, чтобы тем было чем защищать свой суверенитет", - сказал генерал Тед Уолтерс, командующий силами США, дислоцированными в Европе.Как отмечают американские журналисты, программа "успокоения европейских союзников" была принята в 2014 году при прошлом президенте Бараке Обаме после присоединения Крыма Россией.Участие новейших истребителей (которые уже приобрела израильская армия) в европейских учениях станет и демонстрацией их возможностей для других потенциальных покупателей.
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Так у НАТО лодок еще больше ,причем не адмирал кузя А Латвия таки член НАТО К чему это я Да просто так
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские подлодки зафиксированы у берегов Латвии
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