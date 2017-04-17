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Теги: Кабмин (10156) минимальная зарплата (113) теневая экономика (67) Бальцерович (47)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Из-за повышения минимальной зарплаты доля теневой экономики может увеличиться, - Бальцерович

Внезапное повышение минимальной заработной платы в два раза может иметь отрицательные последствия для украинской экономики.

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Поднять " пенсам" пенсию в два раза слабо ?) . За чужой счет можно побыть реформатором .
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Ну их же не ипа..о где возьмут деньги предприниматели и как это отразиться на ценах ? В идеале национализировать назад наиболее прибыльные предприятия и отрасли ( производство водки и сигарет включительно ) и на прибыль от их содержать пенсов ( только не надо :" в 1917 проходили и тд . ).
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А при чому 1917 ?
Ви згадуйте 1991 р. - чим експеримент закінчився.
І все стане на свої місця.
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В 1991 был элементарный грабеж всего что нажили предыдущие 3 поколения . И ограбили те кто сейчас владеет основными активами страны . Так что это восстановление справедливости а не эксперимент. Я же не сказал все взять и поделить . Энергеносители ( любое подорожание здесь тянет цепную реакцию подорожания везде и отражаеться на бюджете каждого ) стратегические предприятия ( в первую очередь оборонные) и вино- водочное с табачным производством . Если какой-то из перечисленных секторов убыточен , то его таким сделали специально ( вешать менеджеров . Европа переживет такое " непочтение" к жизни казнокрадов).
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1991 р. був "епогєєм", а не початком.
Союз загнувся, бо політична і економічна система не працювали.
А те що партапарат підхопив, то вже діло таке, самі таких виростили.
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а Рева каже що це перемога

Бальцерович, ти також шатун кремлівський )))
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Бальцерович? Внезапно наша Украина превращается в рынок " Юность Гройсмана". Супер-дупер советник рошенко, Бальцерович. В зубах икра белужья не застряла, случайно? У нас рыночная экономика, уже. Все покупают-продают все на Рынках. И слава Богу, шо не там, где еще лепят 20% НДС; налог на переизбыток.
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Почему наши
«благодетели» и их советчики молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход -
тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных
воров и большинством населения Украины.
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дык они ж себе самый высокий доход назначили. Жалко платить налог то. Они ж не бедные, не умные, не решительные, не работоспособные, но зато жадные.
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Список полезных требований.

1) Поднять пенсионный возраст в 2 раза.

2) Увеличить количество детского населения в двое.
3) Сформировать рынок земли на Луне и Марсе.
4) Вввести для властьимущих обязательную подработку, чтобы сами себе на жизнь зарабатывали.

6) Установить абонплату за сотрудничество с МВФ.
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Пусть любители
повышать минимальную зарплату четко пояснят, какая часть выделенных на это
денег пошла высокооплачиваемым чиновникам, чья зарплата привязана к
"минималке".
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Так чиновники різних рангів є.
Більша частина такої ЗП, на яку Ви натякаєте, не мають.
І близько...
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пусть любители "зради" почитають закон по МЗП и уебутся ап стену ибо зарплату чиновников ОТВЯЗАЛИ от минималки когда оную повишали до 3200.
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есв идет на пенсии а подоходный в местный бюджет
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Налог на супербогатства: яхты,замки, личные пляжи, тещины подарки, личных бухгалтершей и охранников многокилометровые квартиры и офисы по интересным адресам, супер выиграши в лото-забава, и долги туда-сюда другу/подруге, и неизвестному соседу, уже похоронили.
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Податок на особисту бухгалтершу ?
Да ви ізвєрг, батєнька !

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Маску. Вы мне лично ответили. Мой ник- софи. А бухгалтерша, миллионщица- селянка, есть у семейки луценко, т.ск.их " крыша")Ну Вы же помните этот шкандаль?
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В зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати роботодавці змушені нести збитки і звільняти працюючих.
Оптимальна мінімалка - 200 гривень. На 3500, які зараз змушений підприємець платити одному працівнику, він зможе найняти 16 працівників. 16 працівників- у 16 разів більше виконаної роботи, в 16 разів більше виготовлено товару, в 16 разів більший прибуток. В 16 разів більший ВВП. В 16 разів багатша країна. В 16 разів менше безробіття.
Народ України має виходити на Майдан і вимагати зниження мінімальної заробітної плати!
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:D

200 грн у місяць, чи годину ..?
Ви пане сатирик, я так зрозумів...
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не, он хочет сказать, что Бальцерович лох, а Гнойсман лучший и мудрейший премьер. В общем очередное чучхе.
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вам же уже сказали, что будут приучать народ работать до смерти
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИз-за повышения минимальной зарплаты доля теневой экономики может увеличиться, - Бальцерович
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