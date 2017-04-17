Из-за повышения минимальной зарплаты доля теневой экономики может увеличиться, - Бальцерович

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Ви згадуйте 1991 р. - чим експеримент закінчився.
І все стане на свої місця.
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Союз загнувся, бо політична і економічна система не працювали.
А те що партапарат підхопив, то вже діло таке, самі таких виростили.
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Бальцерович, ти також шатун кремлівський )))
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«благодетели» и их советчики молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход -
тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных
воров и большинством населения Украины.
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1) Поднять пенсионный возраст в 2 раза.
2) Увеличить количество детского населения в двое.
3) Сформировать рынок земли на Луне и Марсе.
4) Вввести для властьимущих обязательную подработку, чтобы сами себе на жизнь зарабатывали.
6) Установить абонплату за сотрудничество с МВФ.
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повышать минимальную зарплату четко пояснят, какая часть выделенных на это
денег пошла высокооплачиваемым чиновникам, чья зарплата привязана к
"минималке".
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Більша частина такої ЗП, на яку Ви натякаєте, не мають.
І близько...
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Да ви ізвєрг, батєнька !
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Оптимальна мінімалка - 200 гривень. На 3500, які зараз змушений підприємець платити одному працівнику, він зможе найняти 16 працівників. 16 працівників- у 16 разів більше виконаної роботи, в 16 разів більше виготовлено товару, в 16 разів більший прибуток. В 16 разів більший ВВП. В 16 разів багатша країна. В 16 разів менше безробіття.
Народ України має виходити на Майдан і вимагати зниження мінімальної заробітної плати!
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200 грн у місяць, чи годину ..?
Ви пане сатирик, я так зрозумів...
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