Российский режим убивает своих оппонентов с особой жестокостью, - экс-министр Канады Маккей

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В РФ вас русню крутят на х... все кому не попадя))))
Вас по Москве ссаными трусами по харе гоняют хачи...
а по другим городам тем более
АЛЕША!!!! В РФ даже нет РУЦКАЙ АВТОНОМИИ!!!!))))))))
Для всех национальностей есть...а для руссни НЕТ!!!!
Так может просто руцкай нации нет????))))))))))))
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ты за шо петушару ватного из диспута убрал???))))
Он ведь был ПОТЕШНЫМ
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https://www.youtube.com/watch?v=W57IxWvP4sY
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У российского режиссера-документалиста Виталия Манского, побывавшего в Москве на кинопремии «Ника», сложилось впечатление, что Россия - уже не та страна, какой она была раньше. Об этом Манский рассказал в эфире радио Baltkom.
По его словам, его выступление на кинопремии, в котором он критически высказался о ситуации в стране, стало спонтанным.
«Откровенно говоря, я не готовил речь. Но я прилетел в Москву, специально на эту церемонию, провел пару часов в Москве, заехал на Первый канал и принял участие в программе, посвященной политическим вопросам, не помню какой, я не смотрю Первый канал. Это меня и выбило из колеи, потому что живя в Риге, ты изолирован от этого потока бессмысленности, потока агрессии. Мне казалось, что там уже все поутихло, страсти улеглись. И тут я прямо с самолета оказываюсь на Первом канале, где все начинается со слов ведущего, каких-то витиеватых, о том, что Украина - это несмышлены ребенок, который чуть ли не писает в штаны. Я ушел с эфира после первой части», - рассказал Манский.
Он отметил, что его эмоциональная речь на кинопремии «Ника» отчасти связана с тем, что он вышел на сцену первым.
«Приехал на «Нику», встретил каких-то своих друзей. Потом я сел в зале, и вспомнил эту премию, как она создавалась, какое она вносила ощущение консолидации общества. Тем более «Нике» исполнилось 30 лет, там показывали ролики прошлых церемоний. И накатило такое чувство потерянного времени, потерянной страны, потерянной жизни. А моя номинация была первой. Если бы она еще была второй-третьей, может быть, спал бы этот градус. А коль скоро я первый вышел на сцену и первым получил слово, оно само из меня и вырвалось», - сказал Манский.
Виталий Манский получил премию «Ника» за документальный фильм «В лучах Солнца» о Северной Корее. Манский сравнил жителей России и Северной Кореи и пришел к выводу, что россияне сами виноваты в проблемах своей страны.
Выступление на "Нике" https://www.youtube.com/watch?v=C272skerS_8
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