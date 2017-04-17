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Теги: КНДР (45) ООН (506) США (2020)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Действия США несут угрозу возникновения ядерной войны, - постпред КНДР в ООН

Политика Вашингтона ведет к росту опасности возникновения ядерной войны, заявил в понедельник постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен.

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Только бомбы скинули на города а не на войска, нечего даже защищать сша, они только и планировали с англичанами как его применить против ссср и благо то что в ссср его тоже быстро разработали и развили иначе бы здесь никто не писал был ничего сейчас, сожрали бы живьем.
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Не разработали, а спизд позаимствовали через агентуру.
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Да, интересно, что в то время, все, кто впервые слышал об атомной бомбе, не верил. Энштейн писал письма правительству США о возможности создания атомного оружия. К этим письмам отнеслись с недоверием. Когда в СССР попали сведения о разработке сверхразрушительного атомного оружия, местные инженеры тоже отнеслись с недоверием. И на то есть причины.
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Юлиус и Этель Розенберг - советские коммунисты-разведчики родились в Америке. Парочку обвинили в передаче СССР информации о ядерных секретах США. За это их в 1953 году и казнили. Розенберги стали первыми смертниками Америки во время Холодной войны.
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"На войска" скинуть не было возможности. Войска не были сосредоточены где либо в необходимых количествах. Это знаете ли, как сравнивать с бомбардировкой Берлина. СССР бомбардировал в Берлине войска?
Кстати цель атомной бомбардировки в Японии выбиралась очень долго. На основании весьма неочевидных критериев.
Что касается "не надо даже защищать США", "они только и планировали применить против СССР", я, в отличие от вас, никого не защищаю. Я рассуждаю по теме, а вы старадаете "не надо даже защищать". Смешно.
Ну уж развивая вашу фантазию на тему "они только и планировали применить против СССР", так им ничто не мешало применить против СССР в 45-м. В СССР ведь бомбы еще не было. Как это согласуется с вашим пониманием?
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http://svpressa.ru/war21/article/109018/
почитайте, и это не фейки, все это рассекречено самими штатами, их планы вместе с англичанми в отношении ссср не знали предела по кровожадности
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Ну очень убедительный источник! Вам на срувесну с такими ссылками. Кстати, тварь, написавшая это и именующая себя журналистом публикуется и в другом известном издании http://www.velykoross.ru/authors/all/author_851/
Название как бы само за себя говорит. Можете изучить творчество сего имперца в спаме.
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Это уже как многолетний факт рассекреченный давно самими американцами, еще задолго до появления срувесны и прочей херни, то что этот факт могут публиковать и ватаны никак не отменит того что это имело место быть.
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нахуй мне твой великий голод шо ты мелишь вообще
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нахуй ты кому нужен со своими высерами со сру-весны.
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Россия еще не предложила КНДР в состав Совбеза ввести?
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"Действия США несут угрозу возникновения ядерной войны, - постпред КНДР"

Да какая война? Будет один, и не обязательно ядерный, удар США превращению Южной Кореи в остров. Чучх@й даже моргнуть не успеет. Сравнил ресурсы КНДР и США.
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Если Насирова отправить в КНДР, то он заменит Солнцеликого Ына!
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Слышали не раз эту песню от фанатиков и диктаторов.А в итоге обезьяны с гранатой !
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А вот это он зря сказал. Мочканут северную Корею . Будет конечно взрыв но на ее территории. Надо что бы выбрали подходящее время что бы дождик шел
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ці ини тільки можуть свої мух топити у юшці!!! ну а те шо рабсія їм поставала ядерну технологію, так це вже ні для кого не секрет...
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Ну, этот хоть на стол с ногами не вылазил и семки не лускал. А постпреду не объяснили, что за понты с ядрённой головкой можно и селёдкой по хлебалу получить?
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Япошкам двух зарядов хватило чтоб к реалиям варнуться. Сейчас живут как люди.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДействия США несут угрозу возникновения ядерной войны, - постпред КНДР в ООН
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