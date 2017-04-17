В результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Ивано-Франковской области погибли 4 человека. ФОТОрепортаж

Alexander Bassin
, Саша777
, Фрол Медвепут d1caba8f
, vassa0103
, Cтарий Кінь
, укропбандерівець
, Владислав Ямковский
, DI GI
, ВКЛ_это_мы_01
, Alex Boatman
, Наталя Хоменко
, Демьяна Соколова
, Evgen Evgenich
, Иван Афанасьев
, Петр Исакович
, Senator S 01a656ec
, adan
, Nevertrust
, Стрелок
, LUSi
, Сергей Иванофф
, шут
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Наталія Дусик Хом'як
, Ils ne passeront pas
, Colt
, Роман Иванович 88d29025
, комэск Титаренко
, Женя-Женя
, З Україною в серці
, Александр Пахомов 395cba96
, Baks13. UA
, fnln6050 .
, igorpesec
, Алексей Носов d8330900
, Serg qwerty 921d143a
, Tom B
, Serega 62
, Вовочка - много ходов очка
, Ivan Pryluts'kyj
, Геннадій Бикодір adb80589
, майор швейк
, spel 68dbbe31
, Neutral13
, Radoslav Sikorsky
, 133133
, John Observer
, Ruzkiy Proton
, Ва Ва 7c567806
, Grammar Nazi
, Greg Rabinovich
, Eduard Goncharov
, NonCFist
, Frank Piter
, Михаил Кротов
, Anatoli Lit
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Alexandr Marchuk
, Vnik
, Константин 1041a131
, Крымваш и лугандония впридачу
, keeper0306
, Фаина Раневская 389a8888
, Максим Полынов
, Олег Тихонов 055f40a1
, Mi Bo 21dc3966
, софи
, marina marinina
, Vladislav Namram
, Алекс Фибер
, Боец диванных войск
, Vlad
, Garsia UA
, Андрей Андреев a9778f9c
, AlexUnknown
, Топ Ган
, Murlin Murloff
, Яукр
, Лёва Паливода
, Рахиль Вайер
, Den Fil
, EdunaUkraina2014
, Сергей Карпов 26060d60
, Alek Vebe
, Juli Schubs
, paronorma
, Софийка
, neAlen
укропбандерівець, DI GI, Alex Boatman, Senator S 01a656ec, Иван Афанасьев, Роман Иванович 88d29025, шут, ВКЛ_это_мы_01, комэск Титаренко, Геннадій Бикодір adb80589, Владислав Ямковский, Cтарий Кінь, John Observer, Женя-Женя, Baks13. UA, Serega 62, Serg qwerty 921d143a, Colt, NonCFist, spel 68dbbe31, Демьяна Соколова, Наталія Дусик Хом'як, fnln6050 ., Саша777, Ils ne passeront pas, Петр Исакович, майор швейк, Стрелок, Greg Rabinovich, Наталя Хоменко, Neutral13, marina marinina, Garsia UA, Mi Bo 21dc3966, Крымваш и лугандония впридачу, Tom B, Олег Тихонов 055f40a1, Топ Ган, Vladislav Namram, AlexUnknown, Vlad, Сергей Карпов 26060d60, Вовочка - много ходов очка, Яукр
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У нас в таких випадках більша кількість патрулів, попереджають постійно і просять бути обережними.
Стільки горя на світі, будьте уважні і бережіть себе.
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