EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(594865)
  4089  22
Теги: ДТП (5674) Нацполиция (6949) Ивано-Франковская область (265)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Ивано-Франковской области погибли 4 человека. ФОТОрепортаж

На Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цікаво мені по яких параметрах оцінюється робота нової реформованої авакіської поліції?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а при чем именно тут в этом случае - аваковские " орлы " ? - хотя сам о них не высокого мнения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви не розумієте? Кожен орган має показники роботи по яких його моніторить керівництво. В нас, складається враження, що чим більше трупів на дорогах, тим більше премій мусорам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дебіла кусок, до чого тут поліція, якщо країна кишить дебілами? До кожного поліцейського приставить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти представився? Що то в тебе за ім'я таке - Кусок? А прізвище? Іноземне якесь чи батьки з тебе поглузували? Наступного разу пиши своє ім'я з великої літери
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скільки сьогодні жертв ДТП ? На свята/довгі вікенди завжди підвищений рівень аварійності, але є ж межі. Люди, вам жити набридло ?
У нас в таких випадках більша кількість патрулів, попереджають постійно і просять бути обережними.
Стільки горя на світі, будьте уважні і бережіть себе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скільки патрулів не став - якщо бидло (особливо п"яне) їде за кермом, то біди, як правило, не уникнути.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну если бы у пьяных отбирали права минимум лет на 10 то поверь, таких уродов бы намного меньше стало. А так каждый знает что откупится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Після свят маклауди виповзають на дороги чи то похмеленими чи ще п"яними звечора.Результат завжди однаковий. Шкода бовдурів. Батькам біда...
 показать весь комментарий
Ответить
 
співчуття рідним.....слів не має......ДІТИ НЕ СПІШІТЬ- ЖИТТЯ ЕДИНЕ.....Хай ВАС всіх береже БОГ........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие то доски в салоне легковушки...(1 фото). Или то правая средняя стойка? Вроде широкая для стойки
 показать весь комментарий
Ответить
 
В былые годы , на свята , гайцы паслись , какими бы они не были , а все равно какой то процент водил боялись. Три дня езжу по району, ни одного полисмена не заметил. Нашему народу кнут пока еще нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
При гайцах пьяному в доску за рулем можно было запросто откупиться. Сейчас, если поймают, то намного сложнее отделаться. И раньше статистику с ДТП частично замалчивали. Сейчас мы реально видим то, что и раньше было. Но, естественный "отбор" дебилов на тот свет - это неплохо. Плохо то, что они с собой на тот свет невинных забирают с собой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я ездил за рулем что при гайцах что при нынешних - разница с ситуацией на дороге значительная - раньше гаишник мог просто так остановить любую машину проверить документы - сейчас нужна причина
 показать весь комментарий
Ответить
 
Откупиться... Ну не у всех же карманы от бабок трещат, откупиться для большинства тоже накладно. Я не по статистике и не из новостных лент ситуацию вижу, на месте. -наглеют водилы от безнаказанности
 показать весь комментарий
Ответить
 
да тут не столько в гайцах дело сколько в законе - сейчас без причины не могут остановить машину - правда сегодня на выезде с Киева что то там останавливали проверяли - хотя да рядовые водители побаивались и такого на дорогах не было - раньше через двойную сплошную развернутся было с родни подвига сейчас обычное дело
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ерунда полная. Там 9 пунктов. Только №8 выпадает на 100%, разве что, вам на крышу или на голову мигалку- "люстру" не прикрутят. Причину? спокойно можно обходить по п.4 "Якщо є підозра, що ви, ваша машина, або пасажири, маєте відношення до дорожньо-транспортної пригоди, або інших порушень закону. Придумать подозрение? да от марсиан до бабы любы, за которой гонятся марсияне на быку Борьке и превышают скорость, чтобы сделать таки, из нее опытную женщину-водителя)
 показать весь комментарий
Ответить
 
поліція мозгів не вставить ніколи, тільки виб,є.., якщо вони були...................
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Ивано-Франковской области погибли 4 человека. ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
укропбандерівець, DI GI, Alex Boatman, Senator S 01a656ec, Иван Афанасьев, Роман Иванович 88d29025, шут, ВКЛ_это_мы_01, комэск Титаренко, Геннадій Бикодір adb80589, Владислав Ямковский, Cтарий Кінь, John Observer, Женя-Женя, Baks13. UA, Serega 62, Serg qwerty 921d143a, Colt, NonCFist, spel 68dbbe31, Демьяна Соколова, Наталія Дусик Хом'як, fnln6050 ., Саша777, Ils ne passeront pas, Петр Исакович, майор швейк, Стрелок, Greg Rabinovich, Наталя Хоменко, Neutral13, marina marinina, Garsia UA, Mi Bo 21dc3966, Крымваш и лугандония впридачу, Tom B, Олег Тихонов 055f40a1, Топ Ган, Vladislav Namram, AlexUnknown, Vlad, Сергей Карпов 26060d60, Вовочка - много ходов очка, Яукр
 Всего на сайте: 132 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти