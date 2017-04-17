Замначальника патрульной полиции Днепра Логвиненко пострадал в ДТП. ФОТО

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- все бегут.
- козла забьем?(с)
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сепуку и тут можешь сделать
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Не? Ну а куда тогда на служебном авто в выходной? Водку пьянствовать?Не может такого быть -он переаттестацию прошел!
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Но если честно не до смеха,ведь так всегда мразоту отмажут
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Пару случаев с новой рюкзаковской полицией.
1) Еду по проспекту Победы. Зоопарк. Слышу сзади сигнал полиции.
Приспускаю стекло. Здрасьте, причина остановки...
-Ваш авто в угоне, согласно ориентировки.
-Несите.
-Что несите?
-Ориентировку, конечно. Будем вместе читать. Заодно и выучим 10 причин для остановки ТС.
Короче ориентировки нет. Далее вообще цирк. Капитан просит только мои права, идет в свой авто для проверки, через 5 мин возвращается, извиняется и говорит, что все в порядке - я могу ехать.
Я в полном офиге спрашиваю, мол так в моих правах и написано, что мол моя машина не в угоне? Адью, аваковские орлы!
2) Случай вчера. Выехал с семьей на дачу к теще на пасху, а сзади едет патруль. Короче 2 квартала за мной... Останавливают. Здрасте, как Вы себя чувствуете, не пили?
Опа, вот так сразу, без прелюдий? А кто вы, что вы и ествнно причина остановки?
Ну представились. Вы не пользуетесь поворотниками!
Ну да. Я всегда нарушаю, когда за мной едет полиция, говорю. У вас самих то как со спиртным? Справочка от психиатра имеется? И видеодоказательства! Я не шучу!
Видео не оказалось. Зато заявление напарника полицейского просто убило.
Я, говорит, сейчас составлю акт нарушения и это станет доказательством в суде!
Я ему, погодь. Я ведь могу на видео этот шедевр записать, вы ведь любите фоткаться с народом, вот ты мил человек и повторишь свое видение Закона на камеру.
Что то ему не понравилось. Права вернули... и отпустили.
Что сказать. Клоуны! И виноват в этом цирке его директор псевдорехформатор Аваков.
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