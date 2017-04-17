EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(594865)
  6201  53
Материалы по теме:  ДТП
Теги: авто (1394) Дніпропетровськ (519) Дніпропетровщина (312) ДТП (1407) травма (385) патрульна поліція (740)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Замначальника патрульной полиции Днепра Логвиненко пострадал в ДТП. ФОТО

В Днепропетровской области автомобиль патрульной полиции Днепра попал в ДТП.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трезвый как стеклышко и тут бац!-машина съехала в дерево. .. Обидно ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- менты бегут?
- все бегут.
- козла забьем?(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О,голодный кацап пожаловал....И сразу в спам попал))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это он только ехал в посадку с гражданским лицом 95-го года рождения или уже выезжал оттуда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что мог делать этот мусорок в казенной машине на проселочной дороге с гражданским лицом? кто будет возмещать ущерб от разбитой старой чкоды?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как замять то если по этой трассе повсюду камеры слежения . Реформы однако.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда говорят: "и гражданское лицо 1995 года рождения", то речь идёт, скорее всего, о женском поле...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отобрать у ментов авто, как ни мент, так авария с перегаром.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Авакяну нужно на рехформу посмотреть.Говорят в машине еще девушка ехала.Живемо по новому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гражданское лицо лицо девушка 1995 гр предположительно сотрудник полиции. зам полиции находилсь в состоянии алкогольного опьянения.машина слетела в кювет.прибывшие сотрудники полиции сразу сняли синие номера.все как всегда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...теперь Аутлендеры ! пластмассовые полицейские херячить будут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да я знаю что не приусы - не мог вспомнить что им там закупили
 показать весь комментарий
Ответить
 
дтп произошло 16 апреля сутки тянули что бы замять -неполучилось
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
задя, а че это тебя в японию занесло.
сепуку и тут можешь сделать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мусорам за пьяное дтп должны сразу 10 выписывать,иначе это не побороть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мусора гандоны.,это поддержит вся Украина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо за дискриминация, а Парасюк и Семенченко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мусора решили шо бухими можно.ездить они же закон .но бог решил иначе ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
думается мне, шо наших ментов надо пересадить на велики, меньше ущерба будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
животинку кормить надо, да и скотьё осликов замучить может
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И кто такая эта Кошмар? Кем ему приходится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, а что это за "гражданское лицо" 22-х лет отроду? Лядей катал начальничек? Наверняка был еще и бухой. Хороша ж у нас "патрульная полиция"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Явно торопился на работу - сверхурочно помониторить и анализировать -обеспечивать..
Не? Ну а куда тогда на служебном авто в выходной? Водку пьянствовать?Не может такого быть -он переаттестацию прошел!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так в новостях же показывали,люди говорят бухие были в кабаке сидели а дамочка патрульная из Киева,по переводу в Днепр попала,числиться на повышении квалификации. Наверное до мозолей повышала,расслабиться с вот с инструктором решила)
Но если честно не до смеха,ведь так всегда мразоту отмажут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://sobitie.com.ua/novosti-kriminal/dtp-s-uchastiem-pyanogo-sotrudnika-policii-proizoshlo-pod-kamenskim
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да вы не правельно поняли там крашанки дорогу переходили они обежали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где защитники "чистоты мундира"? Почему я не вижу коментов требующих доказать превышение скорости и алкогольного опьянения? Где слова о том, что сотрудник подобрал несчасную, одинокую девушку на холодной дороге и решил обогреть её?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ой, уже уточнили, что это не просто девушка. Он на холодной дороге подобрал несчасную, замёрзшую одинокую патрульную, которую забыли нерадивые товарищи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За 30 лет стажа за рулем ни разу меня старые гайцы просто так не тормозили и не доё...сь. Все что было, по делу.
Пару случаев с новой рюкзаковской полицией.
1) Еду по проспекту Победы. Зоопарк. Слышу сзади сигнал полиции.
Приспускаю стекло. Здрасьте, причина остановки...
-Ваш авто в угоне, согласно ориентировки.
-Несите.
-Что несите?
-Ориентировку, конечно. Будем вместе читать. Заодно и выучим 10 причин для остановки ТС.
Короче ориентировки нет. Далее вообще цирк. Капитан просит только мои права, идет в свой авто для проверки, через 5 мин возвращается, извиняется и говорит, что все в порядке - я могу ехать.
Я в полном офиге спрашиваю, мол так в моих правах и написано, что мол моя машина не в угоне? Адью, аваковские орлы!
2) Случай вчера. Выехал с семьей на дачу к теще на пасху, а сзади едет патруль. Короче 2 квартала за мной... Останавливают. Здрасте, как Вы себя чувствуете, не пили?
Опа, вот так сразу, без прелюдий? А кто вы, что вы и ествнно причина остановки?
Ну представились. Вы не пользуетесь поворотниками!
Ну да. Я всегда нарушаю, когда за мной едет полиция, говорю. У вас самих то как со спиртным? Справочка от психиатра имеется? И видеодоказательства! Я не шучу!
Видео не оказалось. Зато заявление напарника полицейского просто убило.
Я, говорит, сейчас составлю акт нарушения и это станет доказательством в суде!
Я ему, погодь. Я ведь могу на видео этот шедевр записать, вы ведь любите фоткаться с народом, вот ты мил человек и повторишь свое видение Закона на камеру.
Что то ему не понравилось. Права вернули... и отпустили.
Что сказать. Клоуны! И виноват в этом цирке его директор псевдорехформатор Аваков.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЗамначальника патрульной полиции Днепра Логвиненко пострадал в ДТП. ФОТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
укропбандерівець, DI GI, Alex Boatman, Senator S 01a656ec, Иван Афанасьев, Роман Иванович 88d29025, шут, ВКЛ_это_мы_01, комэск Титаренко, Геннадій Бикодір adb80589, Владислав Ямковский, Cтарий Кінь, John Observer, Женя-Женя, Baks13. UA, Serega 62, Serg qwerty 921d143a, Colt, NonCFist, spel 68dbbe31, Демьяна Соколова, Наталія Дусик Хом'як, fnln6050 ., Саша777, Ils ne passeront pas, Петр Исакович, майор швейк, Стрелок, Greg Rabinovich, Наталя Хоменко, Neutral13, marina marinina, Garsia UA, Mi Bo 21dc3966, Крымваш и лугандония впридачу, Tom B, Олег Тихонов 055f40a1, Топ Ган, Vladislav Namram, AlexUnknown, Vlad, Сергей Карпов 26060d60, Вовочка - много ходов очка, Яукр
 Всего на сайте: 132 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти