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Материалы по теме:  Е-декларации госслужащих
Теги: декларация (949) проверка (445) чиновник (1334) электронное декларирование (519) НАПК (395)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НАПК проводит полную проверку около 100 деклараций чиновников, - Радецкий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит около ста полных проверок электронных деклараций чиновников и 3 тысяч специальных.

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Да не торопитесь вы так ! Сгорите ведь на работе - такими темпами проверяете ! Не бережете вы себя ...
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хех....подождем ?! когда опять все на огороды пойдут))) за городом?)
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Главу антикоррупционного департамента Румынии считают легендой - она сажала по одному коррупционеру в день - в выходные и праздники. Но зелёный свет на разгром чиновничьего беспредела и воровства власть имущих в Румынии дал именно президент страны.

В Румынии за три года посадили двух премьеров, 5 генералов, двух лидеров партий, 16 министров, 25 депутатов и кучу мэров.

Самый богатый человек Румынии - миллиардер Иоан Никулае - приговорен к 2,5 годам тюрьмы за незаконное финансирование президентской кампании 2009 года.

В отличие от своего украинского коллеги Артема Сытника, который недавно приобрел автомобиль за 800 с лишним тысяч гривен и получает зарплату, выше 4 тысяч евро, Лаура Ковеши получает оклад 3200 евро, живет в 2-х комнатной квартире по ипотеке,
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а как там насчет СБУшников ?или они вне закона ?
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Искать коррупционеров по их декларациям, это что-то.)
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Они попутали декларацию и явку с повинной.
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Где декларации 200 военных прокуроров, которые изъял тепловизор.
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ох и тепмы. а интересно куда отнесут ветеранов НАПКУ ? -К АТОШНИКАМ .ИЛИ ВСЕ ТАКИ к силовикам..
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Не удивлюсь, если коррупционеры у нас вообще отсутствуют и все окажутся чистыми и пушистыми, тогда и НАПК надо расформировывать за ненадобностью.
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Дима Вовк -глава НКРЭКУ в этот , заветный , списочек попал али нет ?
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Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, котрого временно отстраняли от исполнения обязанностей из-за подозрения в коррупции, возглавил Федерацию дзюдо Украины.

Об этом говорится на странице ФДУ в Facebook.

«Сегодня, 17 апреля, в столичном отеле «Национальный» состоялась отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины (ФДУ), в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов нашей страны. Новым президентом ФДУ избран Роман Насирова, его кандидатуру поддержали 22 делегата конференции», - говорится в сообщении.

Ранее Федерацию возглавлял донецкий бизнесмен, экс-нардеп от Партии регионов Нурулислам Аркаллаев.

Напомним, Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По данным САП, супруга внесла 100 млн гривен залога, чтобы его выпустили из СИЗО.

Читайте также: За день до задержания Насиров заезжал к Луценко
Журналисты программы «Схемы» разузнали, что за день до своего задержания глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был в Генеральной прокуратуре и встречался с Юрием Луценко
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Пацак ты за белых иль за голубых ? Лично я за зеленых...ну тех шо по кустам прячутся...
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Зачем ишака обижать-хорошее животное и полезное в домашнем хозяйстве...
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А то шо сдулась ваша рехволюцыя -не тратьте кумэ вашы сылы та спускайтеся на дно...
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Сегодня дал полицейскому 100 гривен (менее 4$) за пересечение двойной осевой (он сетовал на отсутствие бланка и делал мне намеки). Последний раз платил гаишнику за аналогичный проступок тоже 100 гривен в 2012 году(тогда более 12$). Мой профит 8$.
А еще говорят, что реформа МВД пользы не принесла)), пойду и выпью что-нибудь бесплатное.
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Все возвращается на старое место-полиция так же как и милиция берет взятки а значит кака былы и кака есть.
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Нахера была эта пляска на Майдане-сменили разве патрет Гаранта в кабинетах а шо малы то и маемо...ну разве немного войнухи шоб народу крови попустить да давление снизить да денег на этом поднять...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНАПК проводит полную проверку около 100 деклараций чиновников, - Радецкий
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