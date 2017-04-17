НАПК проводит полную проверку около 100 деклараций чиновников, - Радецкий

АФФ
, Nov
, frosch
, kapper
, Chigr
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, егор летов 81c26769
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, kostjaua5
, Vedana
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, литвин
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, Яукр
, Харьков Сумской
, Ksenia VB
, NavigatorUR
, PutinKaput
, Мабон
, uegfybyf
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, Иван Афанасьев
, 4life
, Ринат Амедов
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, Cтарий Кінь
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, Bander_ua
, belge
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, Олександр Дніпро
, частный сектор
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, smith & wesson
, Miko R 798886a8
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, Helge Wineman
, NNN
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, kaktus
, Душелюб Душелюб
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, Wevelsburg
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, Влад Виноград 674b409d
, Влад 3992c5a3
, птах
, Oles Ivanov
, Великая Исландия
, Джон123456
, фОшЫзд Галичанский
, AndyMariman
, Login_133873
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, alks
, к 935
, Штурман 9fa3d7d3
, Yaroslav Vinnitsa
, Denisn
, Андрій1974
, Who is Who
, Lenik Dubr 12ddd8f2
, Oleksandr Makhmut
, Алексей Коляновский
, свободный человек b4fbfe90
, України вірний ж-д
, goldshrek shrek
, Стопор
, paronorma
, Папа Карла
, Nikola Kutovoy
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, Игорь Литвинюк
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, 133133
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, Frank Piter
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В Румынии за три года посадили двух премьеров, 5 генералов, двух лидеров партий, 16 министров, 25 депутатов и кучу мэров.
Самый богатый человек Румынии - миллиардер Иоан Никулае - приговорен к 2,5 годам тюрьмы за незаконное финансирование президентской кампании 2009 года.
В отличие от своего украинского коллеги Артема Сытника, который недавно приобрел автомобиль за 800 с лишним тысяч гривен и получает зарплату, выше 4 тысяч евро, Лаура Ковеши получает оклад 3200 евро, живет в 2-х комнатной квартире по ипотеке,
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Об этом говорится на странице ФДУ в Facebook.
«Сегодня, 17 апреля, в столичном отеле «Национальный» состоялась отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины (ФДУ), в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов нашей страны. Новым президентом ФДУ избран Роман Насирова, его кандидатуру поддержали 22 делегата конференции», - говорится в сообщении.
Ранее Федерацию возглавлял донецкий бизнесмен, экс-нардеп от Партии регионов Нурулислам Аркаллаев.
Напомним, Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По данным САП, супруга внесла 100 млн гривен залога, чтобы его выпустили из СИЗО.
Читайте также: За день до задержания Насиров заезжал к Луценко
Журналисты программы «Схемы» разузнали, что за день до своего задержания глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был в Генеральной прокуратуре и встречался с Юрием Луценко
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А еще говорят, что реформа МВД пользы не принесла)), пойду и выпью что-нибудь бесплатное.
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