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Материалы по теме:  Пенсионная реформа
Теги: законопроект (1815) пенсионная реформа (840) Рева (180)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кабмин внесет в Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что Кабинет Министров намерен внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая.

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Очевидно, лучше вообще ничего не делать? Борись с собой и не выдаивай информацию!
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Эмбицылы Рева и Розенко закон придумывали год ))))) а там только повысить возраст выхода на пенсию и стырить бабло у шахтёров.
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Упс. Пагано чувствовать рыбой в аквариуме. Цэ тоби не Соня Кыцькына
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Я, гыга, рыба вольная. Это ты вляпался не по=деццки? Все думаю, насколько ты контракт в информвойсках подписал? На три года? Повелся шо поцан. И ведь самому ж тебе, надеюсь, огыдно писать про капительманшу, сволоту там, гадов из Правого сектора и прочих казлов, мешающих Пжыты по-новому. Чы атрофировался уже совсем?
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зраду читать гыдко...а все остальное нормально
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Правильно.. Одним повысить пенсии на три копейки, другим - пенсионный возраст на пять лет... Государство в проигрыше не останется...
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"...зафиксировать его на нынешнем уровне."
"...Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров"
Это как?
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все, заживут теперь уважаемые... Погрустим за судей с пенсией в 180 000 грн, порадуемся за мажоров-пенсионеров с пенсией 2000 грн
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у военных очень хитро. Должностные оклады и по воинскому званию - неизменно а-ля конец 90-х. Все остальное - различные надбавки. Разбег громадный. Одни старшие офицеры запаса/отставки получают 2500-3500, другие - от 8 и выше. В одной и той же категории.
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не только старшие.Ничего хитрого нет. У военных, как у нардепов, министров и т.д. Смысл в том, что пенсия у военных должна пересчитываться тогда, когда меняется ходя бы один вид денежного содержание.Но в законе сказано, что только по решению КМУ.А все эти надбавки вводятся решением министра обороны, а не Кабмина.И все это делается умышленно для того, что бы не повышать пенсии военным. И это не хитрость- это хитрожопость. Себе же нардепы все делают так, что бы и бывшим нардепам пенсии повышались автоматически с увеличением зарплаты нынешним депутатам, министрам , президенту и т.д..
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да, по себе знаю. Там еще такая штука - ежегодная индексация есть. Но... Если ты работающий пенсионер - забудь. Короче, на сегодняшний день моя пенсия подполковника ниже денежного содержания (по потолку) РЯДОВОГО контрактной службы ВС почти в 4 раза
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Рева и Розенко воруют по году для Президента Украины Гаранта конституции до 50 миллиардов . Эти атбросы обществаграбят стариков , больных инвалидов и детей . Мразь даже на вид))))
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Напёрсточники при власти уже бросили на стол пенсионный шарик и начинают крутить свои стаканчики. .
-- Где лежит ваша пенсия?
--Здесь.
-- Не угадали. Здесь нет её.
-- Вы шулеры !!! Отдайте мои деньги !!! Полиция !!!

Напёрсточники быстро разбегаются с вашими деньгами по странам не столь отдалённым.
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Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, котрого временно отстраняли от исполнения обязанностей из-за подозрения в коррупции, возглавил Федерацию дзюдо Украины.Об этом говорится на странице ФДУ в Facebook.«Сегодня, 17 апреля, в столичном отеле «Национальный» состоялась отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины (ФДУ), в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов нашей страны. Новым президентом ФДУ избран Роман Насирова, его кандидатуру поддержали 22 делегата конференции», - говорится в сообщении.

Ранее Федерацию возглавлял донецкий бизнесмен, экс-нардеп от Партии регионов Нурулислам Аркаллаев.Напомним, Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По данным САП, супруга внесла 100 млн гривен залога, чтобы его выпустили из СИЗО.Журналисты программы «Схемы» разузнали, что за день до своего задержания глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был в Генеральной прокуратуре и встречался с Юрием Луценко
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Рева заявляет о дополнительной потребности в 11-12 млрд гривен для перерасчета пенсий в 2017 году.

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Откуда додики-пупырышки собираются деньги на это счастье брать? Из одного кармана граждан переложить в другой? Или опять будут спекулировать на принятии закона о спецконфискациях?
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хоть в какой то стране евросоюза пенсионерам стало хуже жить рлсде реформ?хотя вопли были в каждой...
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Мы ещё не страна евросоюза.... и судя по тому,как идут реформы.....
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Шо ты мелешь свиновод Украина что страна евросоюза? Украина не страна евросоюза и никогда ею не будет Ето нищая почти что полностью разворованая страна с ВВП на душу населения меньшим чем в Сев Корее на 300 баксов и даже меньше чем во Вьетнаме на 80 баксов Начинаешь понимать иудеев в их желании накалядовать у лохов В том числе и через пенсионный фонд Пару тройку лярдов баксов И спердолить отсюда в Израиль с лакеями блядями и своими Сарами
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у твоей радости еще нет...но все страны восточного блока сначала лостигали стандартов ес,а только потом вступали...
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Стандартов ЕС говоришь ДА В БУНДЭСЕ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 600 евриеков В Италии слегка меньше Ето почти 20 тыс грн Такого при темпах воровства жидвы в Украигне в ближайшие 40 лет точно не будет До конца правления иудеев нашу страну покинет около 3 милионов активного населения Затем покинут иудеи и все у кого хватит средств Вот и весь маланский евросоюз
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Біблійна філософія
Про запровадження в Україні суспільної пенсійної системи.
В Україні суспільство поступово набуває рис громадянського суспільства. Функціонально громадянське суспільство повинно бути створеним подібно до людини, яку створив Бог функціонально подібною до Себе. Громадянське суспільство це є суспільство, в якому існує тільки єдиний суспільний бюджет, який складається з трьох частин: пенсійний, місцевий та державний.
Для громадянського суспільства солідарна та накопичувальна пенсійна система є неприйнятною, це є суспільне зло, яке продукує влада і яке роз'єднує народ. Більш того, твердження, що пенсія має бути зароблена, є помилковим і наносить велику шкоду розвитку громадянського суспільства. Солідарна пенсійна система не є продуктивною при тіньовій економіці, яку запровадила і підтримує державна влада. В суспільстві, в якому заробітна плата втратила функцію накопичення, введення накопичувальної пенсійної системи є безглуздим. В громадянському суспільстві повинна діяти суспільна пенсійна система.
Пенсійне забезпечення людей похилого віку повинно стати обов'язком суспільства, а не обов'язком самої людини. Нинішня проблема пенсійного забезпечення викликана низьким наповненням пенсійного фонду. Нехватка фінансів в пенсійному фонді пояснюється неправильним вибором джерела фінансування. Пенсійний фонд повинен фінансуватися не людиною, з низької зарплати якого обчислюється пенсійний податок, а повинен фінансуватися суспільством, яке володіє промисловістю, землею, надрами і т.п. Суспільство володіє незчисленними багатствами і частинка цих багатств достатня для пенсійного забезпечення всіх людей похилого віку, які віддали свої сили і своє здоров'я на створення цих багатств. Суспільні багатства є власністю народу, а не влади.
Джерелом пенсійної частини суспільного бюджету є податки на нерухомість, землю, надра і т.п.

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в том то и проблема, что в нашем обществе при наших минимальных зарплатах пытаются навязать нам европейскую накопительную систему пенсионного обеспечения. никто при этом не заморачивается, насколько реально сейчас выделить какую-то сумму на накопительный счет при безбожных тарифах на жкх и ценах на продукты. а так-же нет никакой гарантии, что накопленные средства не анулируются при очередной реформе.
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Какой смысл молодым людям работать официально и честно платить налоги, если пенсия такая-же, как и у тех, у которых нет рабочего стажа.
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работяги - уже в мозгу мозоли должны быть вместо опухоли((( а то ряхи отъели на нищете пенсионеров и рассказывают голодному желудки СКАЗКИ НА НОЧЬ!
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Интересно, когда выход на пенсию будет в 85 и 80, что они придумают под видом "реформа"?
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А тогда просто некого будет реформировать и некому сказки рассказывать. мужчины вообще доживают в среднем до 64 лет, так что будут умирать прямо у конвейера перед выходом на пенсию.
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І саме головне-негайно підвищити пенсії всім лугандончанам. Негайно! За те,що кричали "путенвведівайска". Бо" оніженашилюді"...
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Бабушка маленькой внучке:
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
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Вновь выходящие на пенсию будут получать на 35проц меньше, чем по нынешнему закону. В проекте коэффициент стажа будет исчисляться умножением стажа на 1, сейчас умножается на 1,35.
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а шахтерам 80% и останется или будут что то мутить?
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Вот все что есть:
http://www.segodnya.ua/economics/enews/pensii-podnimut-bolshe-chem-na-1000-griven-no-ne-vsem-detali-gryadushchego-osovremenivaniya--1006590.html
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да вот еще накопал http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170301-v-ukrayini-osuchasnyat-pensiyi-komu-koly-i-yak/
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"Берется пенсионное дело, берется назначенная пенсия и пересчитывается по той же формуле, только туда берется новый показатель зарплаты. Это у каждого человека будет индивидуально."
Как видим из таблицы из ссылки выше будет не только новый показатель зарплаты, а и новый коэффициент стажа.
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ну если в 2010 мне от 1650 считали(з\п по стране за попередній 2009) ..и пенсия получилась 3100, то если от 3765 будут считать то тогда больше 6000...должна быть
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Не будет 6000. Пересчитают по новому коэффициенту стажа. Если, например, 50лет стажа, коэффициент был 50 умнож. на 1,35=0,675, то сейчас коэф. будет 0,5.
Считайте сами. Ваших данных не достаточно для расчета. В 3100 наверняка входят доплаты за сверх стаж или еще какие нибудь.
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где то 2.3 у меня коэффициент Кз....ну 80% так как общий уже 40 лет и 25 по списку N-1 (шахта) ну больше 0.85 у меня не будет http://www.raschet-pensii.in.ua/pensionnyj-stazh-v-ukraine/
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Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины

Кабмин внесет в Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая, - Рева - Цензор.НЕТ 4939

Это вообще законно? Это как вообще. Эта тварь должна сидеть на нарах и гнить там. позор нынешней власти.
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Да петя не позволит этой твари сидеть на нарах и гнить!
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Можливо, що інші люди і реалізували якусь реформу, але тільки не уряд Гройсмана, все, до чого цей уряд докладає свої руки, обертається лише погіршенням рівня життя.
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Я как-то американский триллер смотрел на эту тему. Сбываются мечты!
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ну все очередной трындец а шо дети должны содержать своих родителей как в коммунистическом китае
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Пенсию и всю пенсионную инфраструктуру надо закрывать. То что наши жулики при власти сохранят и приумножат наши сбережения надежды нет. Разворуют и за это мы ещё содержим весь ПФонд. Раз пришли к формуле: "Сколько отложил, столько и получишь." То зачем нам посредники в лице (роже) Ревы ? А если кто и не доживёт, так хоть детям останется.
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Подпольщики, им бы эшелоны под откос пускать
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Заказывайте, пенсионеры, места на кладбище. Реффформа начинается... все уже знают какие у нас рефформы - забрать последнее....
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Да, наши правители далеко не Робин Гуды. Где-то даже наоборот. Наши у бедных забирают, богатым отдают.
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Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию..
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Закон о том как в очередной раз наепать народ Украины. Хуйловский шпион рева расконсервирован и приступил к геноциду народа Украины.
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С этой пенсионной реформой ожидается что-то эпичное. В СМИ готовят народ заранее, сроки на принятие - короткие, никаких дискуссий в обществе, постоянные ссылки на МВФ, басни про то как они лихо спорят с МВФ, отстаивая интересы народа Украины и прочая и прочая.
Даже сложно представить что напридумывали.
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Да с коэффициентом стажа нас хотят обобрать серьезно, а коммунальные повысили и это не конец.
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Каждый народ достоен своего правительства и мы к сожалению не исключение .Выбрали козлов так они нас бекать научат. Как может делать пенсионную реформу тот кто в своей жизни никогда не работал.?
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Эта тварь заслана от хуйла что бы заниматься геноцидом Украинского народа. Унего на лбу написано что он мразь
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Рано проводить пенсионную реформу...ее надо проводить после реформы похоронных услуг.
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Очень хочу дождаться когда эта сука прикажет долго жить .
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Весь Мир знает ©, да и на ЦН постоянно говорят, что в Украине, в оличае от рашки, решает народ.
У меня вопрос: Украинцы, зачем вы решили себе такую жизнь устроить?
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шоколадные уроды а пупы у вас не развяжутся к 16 мая .не ?
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И тогда сам по себе напрашивается вопрос зачем Украине еще нужны пенсионеры Крыма и Донбасса? Если они даже своим пенсионерам не в состоянии провести адекватную индексацию пенсий. Не говоря уже о том чтобы выплатить в полном объеме задолженности по пенсиям пенсионерам Крыма и Донбасса. Не говоря уже о полном восстановлении Украиной инфраструктуры Донбасса. Реально у Украины нет на это ни какой возможности. Да и в ближайшие лет десять, двадцать и не будет. Так для кого тогда выгодно отвоевывание Украиной Крыма и Донбасса? Явно что не для простого народа проживающего на этих территориях. Выгодно это может быть только украинским олигархам которые хотят вернут себе под контроль свои предприятия. Так что за кого или за что воюет на Донбассе наша украинская армия и так ясно. За богатство наших олигархов и за длинный рубль. И при этом на эту войну правительство ежегодно тратит около 150 миллиардов гривен. При этом пенсионерам найти 10 миллиардов на повышение минимальных пенсий правительство уже все три года АТО не может. Не преступление ли это против народа Украины? А за грабительские коммунальные платежи в Украине так я даже и не говорю. Так что не слава Украине а позор Украине за этот геноцид против своего народа.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКабмин внесет в Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая, - Рева
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