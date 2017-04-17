Кабмин внесет в Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая, - Рева

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, Cтарий Кінь
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, Олександр Дніпро
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, Miko R 798886a8
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, Alexx Lexton
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, Влад Виноград 674b409d
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, птах
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, Джон123456
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, Папа Карла
, Nikola Kutovoy
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, Олександр Гурій
, Zaki Zaki
, Oleg Mamont
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, Игорь Литвинюк
, Алексей Носов d8330900
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Всего на сайте: 209 писателей
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"...Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров"
Это как?
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-- Где лежит ваша пенсия?
--Здесь.
-- Не угадали. Здесь нет её.
-- Вы шулеры !!! Отдайте мои деньги !!! Полиция !!!
Напёрсточники быстро разбегаются с вашими деньгами по странам не столь отдалённым.
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Ранее Федерацию возглавлял донецкий бизнесмен, экс-нардеп от Партии регионов Нурулислам Аркаллаев.Напомним, Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По данным САП, супруга внесла 100 млн гривен залога, чтобы его выпустили из СИЗО.Журналисты программы «Схемы» разузнали, что за день до своего задержания глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был в Генеральной прокуратуре и встречался с Юрием Луценко
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Откуда додики-пупырышки собираются деньги на это счастье брать? Из одного кармана граждан переложить в другой? Или опять будут спекулировать на принятии закона о спецконфискациях?
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Про запровадження в Україні суспільної пенсійної системи.
В Україні суспільство поступово набуває рис громадянського суспільства. Функціонально громадянське суспільство повинно бути створеним подібно до людини, яку створив Бог функціонально подібною до Себе. Громадянське суспільство це є суспільство, в якому існує тільки єдиний суспільний бюджет, який складається з трьох частин: пенсійний, місцевий та державний.
Для громадянського суспільства солідарна та накопичувальна пенсійна система є неприйнятною, це є суспільне зло, яке продукує влада і яке роз'єднує народ. Більш того, твердження, що пенсія має бути зароблена, є помилковим і наносить велику шкоду розвитку громадянського суспільства. Солідарна пенсійна система не є продуктивною при тіньовій економіці, яку запровадила і підтримує державна влада. В суспільстві, в якому заробітна плата втратила функцію накопичення, введення накопичувальної пенсійної системи є безглуздим. В громадянському суспільстві повинна діяти суспільна пенсійна система.
Пенсійне забезпечення людей похилого віку повинно стати обов'язком суспільства, а не обов'язком самої людини. Нинішня проблема пенсійного забезпечення викликана низьким наповненням пенсійного фонду. Нехватка фінансів в пенсійному фонді пояснюється неправильним вибором джерела фінансування. Пенсійний фонд повинен фінансуватися не людиною, з низької зарплати якого обчислюється пенсійний податок, а повинен фінансуватися суспільством, яке володіє промисловістю, землею, надрами і т.п. Суспільство володіє незчисленними багатствами і частинка цих багатств достатня для пенсійного забезпечення всіх людей похилого віку, які віддали свої сили і своє здоров'я на створення цих багатств. Суспільні багатства є власністю народу, а не влади.
Джерелом пенсійної частини суспільного бюджету є податки на нерухомість, землю, надра і т.п.
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- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
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http://www.segodnya.ua/economics/enews/pensii-podnimut-bolshe-chem-na-1000-griven-no-ne-vsem-detali-gryadushchego-osovremenivaniya--1006590.html
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Как видим из таблицы из ссылки выше будет не только новый показатель зарплаты, а и новый коэффициент стажа.
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Считайте сами. Ваших данных не достаточно для расчета. В 3100 наверняка входят доплаты за сверх стаж или еще какие нибудь.
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Это вообще законно? Это как вообще. Эта тварь должна сидеть на нарах и гнить там. позор нынешней власти.
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Даже сложно представить что напридумывали.
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У меня вопрос: Украинцы, зачем вы решили себе такую жизнь устроить?
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