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Материалы по теме:  Взрыв в питерском метро
Теги: задержание (5517) Россия (69991) теракт (2075) ФСБ (1083)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Задержан подозреваемый в организации теракта в питерском метро Азимов, - ФСБ. ВИДЕО

ФСБ России задержала в Подмосковье одного из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро 3 апреля - 27-летнего уроженца Центральной Азии Аброра Азимова.

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Как только Вова
вскарабкался во власть по обломкам взорванных жилых домов: сразу понял, что под
ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!

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«…-У русской
государственности, конечно, есть обожатели. Один из них - Кадыров, который
любит Россию приблизительно за 1 млрд
рублей в день…» А. Г. Невзоров.
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Уроженец Центральной Азии? Ой чую следующими на подойку будет Казахстан. Будут принуждать к миру их северные территории.
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в РФ ни законов, ни нравственности, ни морали нет. Какие уж тут законы А.Азимова, там - дикость и средневековье... Все разумное и здоровое стремиться уехать как можно дальше от этой земли обетованной.
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Шо в 99 говорил про Беслан?
Хотя с тем, что Куйло все взорвал я согласен.
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Это список далеко не полный. Илюхин там точно должен быть.
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Это за 18 лет. А у нас практически каждый день они звучат в разных уголках Украины.
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Вы, пан, так и не понимаете простой истины. У меня есть РОДИНА. У вас её нет, поэтому вам и понять это сложно
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Кстати Герман Алексеевич Угрюмов, грамотнейший и очень порядочный человек был (царство небесное). Отличный военный контрразведчик. Угадайте причину смерти ".. перетрудился, сердечный приступ". Но говорил он всегда правду в харю. Там очень долго искали его оперативные блокноты (чем закончилось не знаю).
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Кстати, откуда такой интерес к кацапским спецслужбистам ?

По Массаду, Ми-6 и ЦРУ такая же эрудированность?

А из службистов СБУ хоть одного знаешь?

От уж эти кацапские уши )))
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Себя в зеркале каждое утро вижу. Да и кроме МОССАД в Израиле еще парочку спецслужб (определенно "заточенных"), могу провести лекцию по отличиям MI-5 от MI-6 ( Military Intelligence, где первое - служба безопасности выполняет функции контрразведки, а вторая в основном разведывательные). И хамить мне в постах не надо..
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могу не хамить.
могу просто послать.

ты ещё цветы на могилку отвези этому кацапскому фсбешнику
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Зачем постить это дерьмо? Угрюмов этого не говорил, и говорить подобный бред не мог. Даже если гипотетически предположить, что он это сказал, то он был бы уволен в течении 10 минут, а он служил до смерти. 30 мая 2001 года ему было присвоено воинское звание "адмирал"
На следующий день, 31 мая, адмирал Угрюмов скончался от сердечного приступа в своем рабочем кабинете. Предпологаю, что переотмечал звание. Угрюмов при жизни перенес 7 микроинфарктов.
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Генерал !!!!

Кто-то верит, что ФСБ - это такая система, где святой человек может дослужиться до генерала?
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Святых людей не бывает, и он не генерал, а адмирал, т. к. служил в ВМФ
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это принципиальная разница?

в Севастополь в начале марта 2014-го года не адмиралы пригнали корабли для захвата территории Украины?
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В Крым в начале марта, никакие корабли не пригоняли, их там и так было предостаточно, да и в крымских событиях, флот, особо участия не принимал. И касаемо ФСБ. Ты плохо понимаешь, какие там проверки л/с. Человеку с подмоченной репутацией, подняться по служебной лестнице, крайне тяжело.
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Навіть страшно подумати, які він літери добавив- ХуйлоВІН,нє??!! ))))
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Сейчас хапнут пару мусульман, прищемят им фаберже дверьми, и те во всём сознаются... Ни х#ра с 37 года не изменилось...
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Как-то... обидно, что ли... бИндеровцев совсем со счетов скинули...
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Азимов видно спец из фсб по изготовлению поясов шахидов.
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а Зоряна со Шкиряком кто будет искать? кто-то осознанно уводит следствие по ложному пути.
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Меня все удивляет. Рос. тв все пыталось в этому делу боевиков бендеровцев приписать, а здесь вдруг горячие мусульманские парни, которые почему то в 15 лет получили российский паспорт, и до сих пор не могут ответить на простой вопрос, а как он мог быть гражданином РФ при живых то родителях, гражданах Киргизии. Странно все это.
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В своем вирше Соколик не жалеет эпитетов для хозяина Белого Дома, называя его "гадиной", затем "сосиской и редиской". Ну, и гадина ты, Дональд, Вновь войну затеял в мире, Рад, что не в своей квартире Трахнул "томагавком" больно. Чьи крушишь аэродромы? Асада? Он твой коллега! Демократии телега Доведёт тебя до комы. И тебя толкает НАТО Прямо в шею "томагавком", Будешь, как собака, гавкать Там, где надо и не надо. Ты опущен низко-низко, Нами - нерукопожатный, Ты - глупец, ко власти жадный, Ты - сосиска и редиска!

Источник: http://u-news.com.ua/43419-nu-i-gadina-ty-donald-stihi-rossiyanki-protiv-trampa-zastavili-socseti-rydat-ot-smeha.html
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Аж обидно,а как же миллиарды дрг из Украины с бендеровскими флагами))).Вот сейчас обидно стало.
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А як нас вирахувати??? Рузький знаємо краще, може так???))))
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Цинизм и маразм, царящий в обществе рф, не имеет границ.
И поражает не то, что власть убивает граждан своей страны, прикрываясь озабоченностью "терроризма".
А то, что родственники граждан, убитых властью, после этого боготворят эту же власть...
Пизд@ц какой-то...
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По поводу Путин -Х..йло могу обосновать:

1. Внешность лоха (лицо крысиное, волосы цвета соломы, глаза мерзкие........,
рост недомерка);

2. Закомплексован (зачесывает остатки мерзких волос и клеит их на лысину,
сделало уколы ботокса для омоложения, нормальному мужику этого не надо);

3. На старости лет бросило семью, оставил жену, которая далеко не молода, так
поступает МРАЗЬ;

4. Не держит своего слова, говорит не правду (в Крыму солдат России нет, потом
сказало были);

5. Целует мальчика на улице в живот, ни один нормальный мужик такого не
сделает;

6. Труслив, обидчив и мстителен....

Можно долго продолжать, но и этого достаточно, чтобы понять , что оно Х..йло.
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А мне просто интересно даже стало -чем же этот уроженец Центральной Азии так сильно насолил кремлевской власти что она решила сделать его козлом отпущения или он сирота казанская и на него можно все повесить -ведь не кто за него хлопотать не будет и это очень удивительно ведь доносятся сведения из разных источников что теракт имеет совсем другую версию но видать не судьба и это будет так само замято как и смерть Немцова когда начинают лепить разных козлов отпущения но всеравно нечего не клеется -настоящего виновника и заказчика так и не нашли и в этом случае так само будет.Если кто то помнит как кремль убирал Машерова -первого секретаря компартии Беларусской ССРи до сих пор так и не найден виновник аварии -водитель грузового авто и самого заказчика и так само и сейчас будет.
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Ф.И.О. - А.А.А.
Так просто легче, следующим будет Б.Б.Б.
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Упевнений, що це черговий стрілочник не має до вибуху ніякого відношення, прикладів, коли росіяни звинувачують в тероризмі людей абсолютно сторонніх предостатньо, просто підганяють під сценарій феесбе неугодну національність, щоб потім далі розвивати свій театр абсурба.
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Ну нафига моего любимого писателя сюда постить? Я на его книгах выростала. Это самый великий человек, который когда либо был. И потом у него от рождения была фамилия Озимов.
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- Товарищ полковник, докладываю: задержанный уже сознался в организации трех взрывов.
- Лейтенант, ты что гонишь? Взрыв вообще был только один!
- Мм.... Товарищ полковник, может давайте по быстрому еще что-то взорвем - не переписывать же протокол?
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очередной бедолага-гастарбайтер оказался не в том месте и не в то время
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А его предупреждали- не выходи за ворота стройки.
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Ну хоть не Айзек Азимов и то легче - а то в последнеее время на рассии главные террористы - это писатели, поэты и режисёры.
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У него от рождения была фамилия Озимов. А вообще вы правы, с его атеистическими взглядами запросто можно быть экстремистом в этом православнутом черносотенском халифате.
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Агентство «Росбалт» утверждает, что сумело дозвониться до объявленного террористом-смертником Акбаржона Джалилова, несмотря на официальную версию о его гибели при подрыве бомбы в метро Санкт-Петербурга
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Захар Май‏Подлинная учетная запись @ZaxarBorisych 1 ч.1 час назад

я вот одного не понимаю - почему ФСБ не попросят ИГИЛ взять питерский "теракт" на себя?
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Постановка ФСБ

на митингах в масках, а тут без масок и по ходу даже без бронежилетов и не доставая оружия шли на задержание боевика...
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Этот сеичас устроил цирк с " Медведев корупционер" на носу выборы президента и хуйло к тому времени упразднит должность примьер министра и останется полноправным и не сменяемым. У хуйла есть права еще балатироваться на президентскую должность?
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Та оно и без прав будет баллотироваться, ему как-то пох...
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поймали не понятно кого из конкретного центрально-азиатского региона
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Еще бы. Гиркин аж зад порвал обсирая Путина а в конце добавил" но метро в Питере это не ФСБ взрывало, это или с Узбекистана или с таджикистана, те кому Путин амнистию дал" и ты посмотри , ФСБ тут же нашло жителя средней Азии ......
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Тю а шо терорист и без взрывчатки в карманах, и без плана метрополитена?Это фсб что то упустило.
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Интересно . Ему яйца крутили по часовой стрелке или против? Ну что бы признался о дружбе с Лениным в детстве и о победе над турками в 1786 году?)))))
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Следуя жанру, этот задержанный должен теперь чистосердечно дать показания на яценюка. Моджахед ить
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Уже все СМИ доказали что взрыв был фейком, а эти лишнехромосомные дурочку валяют и дальше.
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у меня уже мозги вскипают от этих чудоновостей, дайте мельдонию, бо пойду по подъезду узбеков да таджиков ловить, очень уж я к ним влюбленный...
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Задержан подозреваемый в организации теракта в питерском метро Азимов, - ФСБ
ОШИБОЧКА!
Не Азимов, а В В Путин
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Вірити чи не вірити не знаю, але рашистам не вірю, кожен вирішує сам!

ТЕРАКТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ - ПОСТАНОВКА (видеоряд доказательств)
http://censoru.net/18123-terakt-v-sankt-peterburge-postanovka-videoryad-dokazatelstv.html

https://www.youtube.com/watch?v=Oy0f2m15C8Y
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗадержан подозреваемый в организации теракта в питерском метро Азимов, - ФСБ. ВИДЕО
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