Задержан подозреваемый в организации теракта в питерском метро Азимов, - ФСБ. ВИДЕО

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, Cтарий Кінь
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, Bander_ua
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, Niki Di
, Андрій Жаровський
, Олександр Дніпро
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, smith & wesson
, Miko R 798886a8
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, Helge Wineman
, NNN
, оззи
, kaktus
, Душелюб Душелюб
, Alexx Lexton
, Wevelsburg
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, Влад Виноград 674b409d
, Влад 3992c5a3
, птах
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, Джон123456
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, Штурман 9fa3d7d3
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, goldshrek shrek
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, paronorma
, Папа Карла
, Nikola Kutovoy
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, Baks13. UA
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, Ніхто Петрович
, Eispickel
, antuanet
, Олександр Гурій
, Zaki Zaki
, Oleg Mamont
, Западенець22
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, Авакарсенов
, Вадим Андросов
, Игорь Литвинюк
, Алексей Носов d8330900
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, Mart
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, Ali Hasan
, Олег Смуток 8713be8e
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, Adelaida Adaprokopchuk
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, Артур Пирожков 0437828b
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, Zushaua
, Aleksandr Ruslanov
, Павел 44 521f088a
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, Веселий сумчанин
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, Татишо
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, Alex Lem
, Lvbnhj
, Berko Berko
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, Богдан Гатила
, Фейс Буук b6410764
, Сидір Лютий
, Константин 1041a131
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, Олександр Філіпов
, haii14
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вскарабкался во власть по обломкам взорванных жилых домов: сразу понял, что под
ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!
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государственности, конечно, есть обожатели. Один из них - Кадыров, который
любит Россию приблизительно за 1 млрд
рублей в день…» А. Г. Невзоров.
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Хотя с тем, что Куйло все взорвал я согласен.
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По Массаду, Ми-6 и ЦРУ такая же эрудированность?
А из службистов СБУ хоть одного знаешь?
От уж эти кацапские уши )))
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могу просто послать.
ты ещё цветы на могилку отвези этому кацапскому фсбешнику
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На следующий день, 31 мая, адмирал Угрюмов скончался от сердечного приступа в своем рабочем кабинете. Предпологаю, что переотмечал звание. Угрюмов при жизни перенес 7 микроинфарктов.
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Кто-то верит, что ФСБ - это такая система, где святой человек может дослужиться до генерала?
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в Севастополь в начале марта 2014-го года не адмиралы пригнали корабли для захвата территории Украины?
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Источник: http://u-news.com.ua/43419-nu-i-gadina-ty-donald-stihi-rossiyanki-protiv-trampa-zastavili-socseti-rydat-ot-smeha.html
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И поражает не то, что власть убивает граждан своей страны, прикрываясь озабоченностью "терроризма".
А то, что родственники граждан, убитых властью, после этого боготворят эту же власть...
Пизд@ц какой-то...
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1. Внешность лоха (лицо крысиное, волосы цвета соломы, глаза мерзкие........,
рост недомерка);
2. Закомплексован (зачесывает остатки мерзких волос и клеит их на лысину,
сделало уколы ботокса для омоложения, нормальному мужику этого не надо);
3. На старости лет бросило семью, оставил жену, которая далеко не молода, так
поступает МРАЗЬ;
4. Не держит своего слова, говорит не правду (в Крыму солдат России нет, потом
сказало были);
5. Целует мальчика на улице в живот, ни один нормальный мужик такого не
сделает;
6. Труслив, обидчив и мстителен....
Можно долго продолжать, но и этого достаточно, чтобы понять , что оно Х..йло.
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Так просто легче, следующим будет Б.Б.Б.
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так вын вже давно ...того ...
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- Лейтенант, ты что гонишь? Взрыв вообще был только один!
- Мм.... Товарищ полковник, может давайте по быстрому еще что-то взорвем - не переписывать же протокол?
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я вот одного не понимаю - почему ФСБ не попросят ИГИЛ взять питерский "теракт" на себя?
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на митингах в масках, а тут без масок и по ходу даже без бронежилетов и не доставая оружия шли на задержание боевика...
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https://vk.com/video314083355_456240608?list=850e65b58fe108bec6
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ОШИБОЧКА!
Не Азимов, а В В Путин
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ТЕРАКТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ - ПОСТАНОВКА (видеоряд доказательств)
http://censoru.net/18123-terakt-v-sankt-peterburge-postanovka-videoryad-dokazatelstv.html
https://www.youtube.com/watch?v=Oy0f2m15C8Y
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