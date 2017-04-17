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 Форум Украины(594828)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (6019) ранение (1580) Донбасс (14127) Антитеррористическая операция (16482)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевики обстреливали украинские позиции из минометов и БМП, один воин травмирован, - пресс-центр штаба АТО

С начала суток враг 15 раз обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил боевую травму.

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Когда наступать будим ..??надоело в окопе жить...наша страна наша территория ..
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для начала хотябы разрешили нашим обороняться... о наступлении и метать не приходится с такими мажор-генералами и гавнокомандующими...
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Шо делать - неясно. Нападать7 А помощи ждать от кого?Тут нужен особый план.
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Поздно пить Боржоми , когда почки отвалились. Барыге и его гоп компании никто помогать не будет. мы все глубже и глубже подходим до той точки, после которой Украины уже не будет
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Ну, безальтернативный Минск со своим детищем Ротердам + продолжает работу. Теперь у нас главный поставщик антрацитового угля -Россия. Никто и никогда не выигрывал войну финансируя её с двух сторон, даже кайзер в Первую мировую......
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Боевики обстреливали украинские позиции из минометов и БМП, один воин травмирован, - пресс-центр штаба АТО - Цензор.НЕТ 8859

Ад пЄрАжкоФ морді нЄ трЄснуть? каж день поминки...
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уже новый термин осваиваем, не ранение а травма? так для официальной статистики лучше? То то я думаю почему у нас с каждым годом войны официальных потерь все меньше, чтобы не злить людей о Пецином прекращении огня и перемирии. В начале 2014 года было более 3 тысяч убитых солдат и десятки тысяч раненных, теперь Барыга рассказывает о уже о 2500 официально погибших за все время войны АТО и ето когда каждый месяц мы теряем около 100 бойцов погибшими. глядишь, еще через пару лет к нулю выйдем по официально погибшим...Потом Барыга скажет что и войны никакой небыло а то все вам показалось и было просто недоразумение с торговыми партнерами. Думаете все ето смешно? Почитайте про войну в Нагорном Карабахе. Кремль и Азербайджан заключили перемирие и одним из условий было засекречивание количества погибших и раненных с обеих сторон.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевики обстреливали украинские позиции из минометов и БМП, один воин травмирован, - пресс-центр штаба АТО
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