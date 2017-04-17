Боевики обстреливали украинские позиции из минометов и БМП, один воин травмирован, - пресс-центр штаба АТО

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Ад пЄрАжкоФ морді нЄ трЄснуть? каж день поминки...
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войныАТО и ето когда каждый месяц мы теряем около 100 бойцов погибшими. глядишь, еще через пару лет к нулю выйдем по официально погибшим...Потом Барыга скажет что и войны никакой небыло а то все вам показалось и было просто недоразумение с торговыми партнерами. Думаете все ето смешно? Почитайте про войну в Нагорном Карабахе. Кремль и Азербайджан заключили перемирие и одним из условий было засекречивание количества погибших и раненных с обеих сторон.
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