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 Форум Украины(594828)
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Здесь называют *villaggio - маленький нас. пункт, фракция какой-то комуны.
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Не обов'язково.. Можуть бути і банальні кримінальні розбірки..Стане зрозумілішим після того, як узнаємо - ким були пасажири на борту..
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Чому то, вважається, що літак це найбезпечніший вид транспорту, хоча це просто маркетинговий хід авіаперевізників. Якби літаків було стільки жа як автомобілів, то вони б стикалися в повітрі сотнями.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Португалии под Лиссабоном разбился самолет - погибло пять человек. ФОТО
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