При попытке пересечь границу с Венгрией задержаны двое граждан Алжира, - Госпогранслужба. ФОТО

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Бо як же інакше ці прекрасні легіні могли так заблукати по дорозі до Угорщини?
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В Мариуполе рота особого назначения ГУНП в Донецкой области провела очередные учения.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава областной полиции Вячеслав Аброськин.
Он объяснил, что по легенде в вагоне поезда находились вооруженные преступники, а пассажиры и полицейские были взяты в заложники."Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая - разбила два окна вагона. Спецоперация была выполнена на отлично - жертв среди заложников удалось избежать", - рассказал Аброськин. ФОТО. ВИДЕО https://www.obozrevatel.com/photo/90761-v-mariupole-spetsnaz-osvobozhdal-zalozhnikov-iz-zahvachennogo-poezda.htm
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