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Теги: Венгрия (407) Госпогранслужба (2604) граница (2915) Закарпатье (1367) нелегалы (207)
Тему создал: Цензор.НЕТ

При попытке пересечь границу с Венгрией задержаны двое граждан Алжира, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда задержали двух нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией.

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Явно не алжирцы! Поскольку алжирцы едут во Францию и более коротким путём, через Средиземное море!
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Теперь их поселят в приюте где будут поить кормить. Нет бы подбросить бедняг к самой границе и тропинку показать.
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в Одессу отправят, здесь для них VIP-приемник давно уже есть
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А може нам брехали? Може Алжир знаходиться не на півночі Африки, а на Далекому Сході?
Бо як же інакше ці прекрасні легіні могли так заблукати по дорозі до Угорщини?
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Не завжди коротший шлях - самий вигідний. Якщо прямувати в Європу навпростець через море - скоріш усього потрапиш у табір біженців.
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Тобто я все ще можу довіряти своїй шкільній географічці?
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Затримані не мали при собі документів,сказали що алжирці,розмовляли на кацапській
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В Мариуполе спецназ освобождал "заложников" из захваченного поезда

В Мариуполе рота особого назначения ГУНП в Донецкой области провела очередные учения.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава областной полиции Вячеслав Аброськин.
Он объяснил, что по легенде в вагоне поезда находились вооруженные преступники, а пассажиры и полицейские были взяты в заложники."Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая - разбила два окна вагона. Спецоперация была выполнена на отлично - жертв среди заложников удалось избежать", - рассказал Аброськин. ФОТО. ВИДЕО https://www.obozrevatel.com/photo/90761-v-mariupole-spetsnaz-osvobozhdal-zalozhnikov-iz-zahvachennogo-poezda.htm
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПри попытке пересечь границу с Венгрией задержаны двое граждан Алжира, - Госпогранслужба. ФОТО
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