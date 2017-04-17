Из-за "национализации" предприятий на оккупированных территориях гуманитарная ситуация там ухудшится через 2-3 месяца, - Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш прогнозирует за несколько месяцев ухудшение гуманитарной ситуации в отдельных районах Донбасса из-за захвата боевиками украинских предприятий, которые до этого работали на неподконтрольной территории и давали работу тысячам жителям ОРДЛО.
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Как раз сезон начинается.
Главное сначала по огороду, с миноискателем пройтись, а то вдруг чего...
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теле Украины.
Украина убухивала туда ежегодно миллиарды, которые
в большинстве разворовывались местной мафией. Так Украина сама взрастила
януковичей, ахметовых, звягильских и им подобных... Если не купиться на
очередную авантюру "возрождения Донбасса", то есть надежда со
временем (не быстро!), закрыв многочисленные нерентабельные шахты, превратить его в нормальный регион Украины.
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блокада временно оккупированных территорий Украины,должна
стать сегодня руководящей идеей и действием для всех, кто за единую суверенную
Украину.
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Они так и 50 лет могут постреливать
И че? Это типа хорошо?
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В какой-то момент водитель заставил пассажиров плотно закрыть шторки и не выглядывать из окон. И люди все понятливо зашептали, что это проехали грузовики с углем на россию, ахметка туда переправляет, а затем через границу поставляет в Украину.
Хотя, ведь это могла быть и рашистская военная техника. В общем, там даже от лугандонов скрывают свои гнусные действия.
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противоречия между циничной и жадной властьюи большинством народа Украины…
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Путлер устанавливает режим нестабильности в Украине причем этот режим финансируется народом Украины. а организовывает это все шоколадная свора под руководством педро.
Педро постепенно отправляет на убой всех наиболее активных граждан Украины, которые представляют угрозу для его шоколадной задницы, и ждет когда народ не свалится.
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А англосаксы тут не при чем.
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Можно снимать кино про Землю после апокалипсиса.
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Так называемая "государственная блокада"
оккупированных территорий - это финт ушами брехливой власти, с целью
перехватить инициативу. Реальной блокады не будет!...
Как, вероятно, это имеет место и в Крыму...
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"Россия стала основным поставщиком угля в Украину"
Импорт угля из России составил 221 тысячу тонн при общем объеме импорта в 413 тысяч тонн.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
По его данным, за первый квартал из ЮАР на украинские электростанции поступило 72,9 тыс. тонн угля, из РФ - 221,6 тыс. тонн, из Польши - 118,9 тыс. тонн.
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины в течение марта 2017 года выросли на 5,2% (на 94,7 тыс. тонн) и к 1 апреля составили 1 млн 921,9 тыс. тонн.
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блокада оккупированных районов Донбасса и Крыма крайне необходима. Все
жители Украины на ее Востоке и на Западе должны ясно понимать, что предавая
интересы Родины, призывая в страну иностранных интервентов, ничего кроме горя и
позора они, в итоге, получить не могут...
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А захарченко с плотницким молча смотрели на все это, как они платят налоги хунте и клювом щелкали?
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Войны и оккупации официально нет, зато есть министерство оккупированных территорий, подозреваю, с нехилым бюджетом и штатом.
И чем оно занимается? Филиал Минстецька, чтоб впаривать лохам туфту, якобы работающие ахметкины предприятия на территории ордло - высшее благо для Украины? А их закрыть - гвалт! беда!
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Нехай вступають в ЗСУ і разом будемо звільняти Донбас чи вони чекають, коли ми їм в клюв вкладемо звільнення, роботу, зарплати, пенсії???!!!
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