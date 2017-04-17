Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании "Восток". ФОТОрепортаж

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Посмотрим, как вы кацапы взвоете, когда нам из США придет вооружение. Скорей всего уже приходит в тихаря а вы, кацапы с "арматами" по миллиарду за штуку так и останетесь доживать свой имперский век до 2018 года, покуда не развалитесь на 81 государство по 1500 миллионов жителей в округе от Иваново до Костромы
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пользы будет больше
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зушками ведь можно тренироваться и в АТО непосредственно "на котах", убивая двух зайцев.. калибр позволяет.. глядишь и до беспилотников кацапских дотянулись бы..
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