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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (7655) Минобороны (4991) учения (1666)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании "Восток". ФОТОрепортаж

В Воздушном командовании "Восток" прошли тактико-специальные учения с боевой стрельбой из зенитных установок ЗУ-23-2 и ЗКУ-1, а также из крупнокалиберных пулеметов ДШК.

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Почему нет фото стрельбы с "максима"?
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Зря ты так о ДАШКЕ нормально косит если глаз настрелян и руки не из жопы.
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Я не о Дашке, я о педро.
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Альо кацап, это у вас в кацапии лучший пулемет "максим", из которого вы, кацапы, привыкли людей расстреливать 100 лет подряд.
Посмотрим, как вы кацапы взвоете, когда нам из США придет вооружение. Скорей всего уже приходит в тихаря а вы, кацапы с "арматами" по миллиарду за штуку так и останетесь доживать свой имперский век до 2018 года, покуда не развалитесь на 81 государство по 1500 миллионов жителей в округе от Иваново до Костромы
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учения надо проводить не на полигоне а на фронте
пользы будет больше
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согласен! там можно сепаров нормально зашкварить. Удобрения в украинскую землю никто не отменял
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зачем эта показуха .неястно . на передке можно пострелять
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показуха. а на передке парни в разнокалиберных лаптях
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На дшк на треногу груз цеплять нужно типа пары мешков с песком. Иначе прыгает от шо зараза и стрелять можно только одиночными.
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100%. Тим паче з нього можна добре пошкодити, або навіть збити, той же гелікоптер.
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курсанти параші проводять навчання по нашим солдатах, а наші десь на полігонах для публіки.
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сначала, по заголовку, "размечтался", что в тылу тренируются минимум "буками-иглами-стрелами"..
зушками ведь можно тренироваться и в АТО непосредственно "на котах", убивая двух зайцев.. калибр позволяет.. глядишь и до беспилотников кацапских дотянулись бы..
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Когда наступать будем ??))кацапня разбегутся как зайцы ..
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увидел на фото зарядную машинку для пи..реза , она меня морально и физически добивала. 21-й век на дворе а усовершенствовать никто не догадался.
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Вот я не понял, где все "Шилки" подевались, воздушное командование, тьфу, показывают тут древнее старье времен вьетнамской войны
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Учения нужно проводить в зоне АТОн на передке,а так это перевод патронов
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУчения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании "Восток". ФОТОрепортаж
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