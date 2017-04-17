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Теги: Нацполиция (6943) спецназ (607) терроризм (20133) учения (1666) Донецкая область (4002) Аброськин (362)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В вагоне вооруженные преступники, взяты в заложники пассажиры и полицейские - по такой легенде рота особого назначения ГУНП в Донецкой области провела тактические учения.

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Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников - Цензор.НЕТ 2234
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"Мусарня" готовится предотвращать сбор протестующих в Киеве.
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Эти учения мусоров не имеют ничего общего к реальности.Крым и лугандон сдали эти же парни,которые на камеры такие картинки показывали.
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Орденоносец Голубан за кого играл? За Беркут чы за своих, за ДНР?
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На учениях всегда все на высоте. Но как до дела...
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На фронт этих фраеров не посылают. Могут перейти на ту сторону.
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Мармелад их специально не реформирует. Как же - именно они до последнего ждали команды на расстрел Майдана. Но ЗЕК сбежал и "кинул" защитинков.
Лучших "псов режима" и не сыскать. Это Мармелад сходу вкурил.
Видел их в деле 20 февраля на подступах к Майдану. Если бы ОНИ тогда имели такую же команду от ЗЭКа и так же себя вели - никакого Майдана не было бы....
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А со стороны террористов, которые захватили заложников, никаких действий не предусмотрено?
Или они выдерживают драматическую паузу?
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І ці теж проводять навчання, Та скільки можно проводити імітацію. Коли в нас АТО і потрібно знешкодити дійсних терористів. За що цим відкормленим платять наші податки, коли НУЛЬОВА ВІДДАЧА, Тільки вот по патріотам план перевиконують. Отака в нас фуйня малята.
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ну всё, мусарам авакова можно давать УБД и наградное оружие
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реальных заложников когда освободите?клоунессы хуйловобобовые.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСпецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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