Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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https://sdelanounas.ru/blogs/92527/
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Лучших "псов режима" и не сыскать. Это Мармелад сходу вкурил.
Видел их в деле 20 февраля на подступах к Майдану. Если бы ОНИ тогда имели такую же команду от ЗЭКа и так же себя вели - никакого Майдана не было бы....
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Или они выдерживают драматическую паузу?
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