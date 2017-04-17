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Теги: памятник (2073) Харьков (4169) вандализм (382)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Харькове восстановлен поврежденный вандалами стенд погибшим за Свободу. ФОТО

В Харькове восстановили стенд погибшим за Свободу и Независимость Украины, который 20 марта повредили вандалы.

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даже при сове делали такие монументы советским воинам что аж дух захватывало,чего стоит родина мать в Киеве,а тут на зеленую бляху прицепили фотографии людей и все, ну это же позор какой то,эти люди заслужывают грандиозного строения в их честь
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Ну знаете на лист забора нацепить фото и назвать это стендом....Люди герои заслуживают уважения и почестей на много лучше и почётней.
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типа, как при сталинском УК - "сост. алк. опъян. - смягчающее обстоятельство"?
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Да ну что ты. и в мыслях небыло. Просто для информации. За ними охотились. Ну они поняли что им трындык настанет если их поймают и сами пришли
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я про их попытку оправдания, мол, ужратые были, не виноватые мы
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В нашем УК (кстати мне кажется в совковом тоже) опьянение как раз отягчающее обстоятельство
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Я - про "сталинский" УК. В нем, как раз, и не было опьянение признаваемым отягчающим обстоятельством.
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Менты сабакава нихуя не работают. Нахера этого козла кормить ?
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ГЫ!!так он легко докажет что сам кормится!!(правда умолчит что за счёт граждан Украины и совсем даже неплохо!!) (кормится!!)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Харькове восстановлен поврежденный вандалами стенд погибшим за Свободу. ФОТО
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