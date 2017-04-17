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 Форум Украины(594828)
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Портрет Президента

«Ні корови ні свині тілько Лєнін на стіні» - казали українські селяни після перших відчутних досягнень більшовицької політики . Звідки в українських селян на стіні взявся Лєнін ясне діло - здебільшого це було хоч якоюсь страховкою від швидкого розстрілу чи заслання. Але...

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Что же вас тут удивляет? Ведь чиновник-бюрократ имеет значимость и важность, пока он занимает должность. Что-то реально делать он не умеет. Без должности он никто, нуль... Ну, кто такой этот Гройсман, если бы его патрон не поставил на должность премьер-министра? Наглый барыга без образования, торговавший трусами, на винницком рынке...Больше ничего... Так что же удивляться иконам с портретом покровителя у этих трутней в их кабинетах?...
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Ну так щоб було на кого спихувать свою косяки, як останній з міністрів - для того й вішають.
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На третьем году парламентско-президентской республики висит портрет только одного вождя, что есть непорядок, нужно еще портреты Парубия и Гройсмана, а то за что же Майдан стоял?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПортрет Президента
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