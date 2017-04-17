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Теги: задержание (5517) свобода слова (975) флаг (748)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины. ФОТО

Фанатов "Ростова" чуть не забрали с Красной площади в отделение полиции из-за желто-синего шарфа.

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ОЙ. ну харош... начинает подзае....
"чуть не задержали".... харош, правда.
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точно. Это "чуть" уже приелось. Вон, Бабай, после общения с чеченами, то ж чуть не родил
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Запретить смотрет ь на голубое безоблачное небо, объявить жёлтые цветы происками "киевской хунты" и занести их в список санкционных товаров.
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надо было сначала отдубасить а потом разбираться - было-бы смешно
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За Звездно- полосатый "матрас" и Юнион Джек сразу расстрел положен
В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины - Цензор.НЕТ 1399
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Пара на паРашке енти, наші кольори, ваще з-а-п-р-е-т-и-т-ь!!
Аставіть толька піздєсят оттенков серого, мона коричневаго!!! )))
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у кацев ваще праблема с ентими нашими цветами. Они предательски везде на радость им. Толи утро с днём
В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины - Цензор.НЕТ 133
толь закат
В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины - Цензор.НЕТ 9253
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Писяют москали.Це добре))))Еще есть флаг правого сектора,то вообще гаплык))))))
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В России люди в настоящих нацистов превратились.
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Вспомнилось как в Донецке "местные" кидались на флаг "Шахтёра",принимая его за флаг ПС. Мало того, что дебилы, ещё и дальтоники.
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я думаю, что мы уже близко к тому времени, когда кацапы будуть боятся выходить из дома, будут ссаться страхом от сочетания синего и жёлтого. Это клиника, и они уже на финишной прямой своего бесславного конца.
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Тряпка генералов Власова,Краснова,Кононова и ещё 200 кацаПсинских генералов Вермахта красивши
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Попутали. Это символ синдрома Дауна был.
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Туристическая полиция существует во всём мире, но в основном для выявления нелицензированных гидов, а также гидов, сопровождающих туристические группы и не имеющих права проводить экскурсии в данной стране или на данном объекте. Это делается для защиты местных гидов, которые в результате конкуренции лишаются зароботка, а в конечном итоге местный бюджет недополучает налоги, которые и идут на поддержание туристических объектов. Но хапать туриста за цвет шарфика могут догадаться только в Расее.
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хмм ... а шо це за прапорець у поліцая на руці ? ... ... . дуже схожий на цей:
В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины - Цензор.НЕТ 3166
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из истории кацаПсинских флагов и прочих гоффносимволов.....
черно-желто-белый флаг незалежной РАБссии появился задолго до эпохи Петьки Первого.но современные кацаПсины напрочь отвергают его по причине того что убитый в 1881 году сцарь всея РАБссии Александр 2 не сохранил рукопись о флаге том для сЦаря Николашки и его потомков...,скорее всего он её сжёг незадолго до теракта против него бандой Софьи Перовской...,история сия темная,что и всё на РАБссии вонючке,какое не возьми СТОЛЕТИЕ...
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Совсем долбанулись эти ватники путинские. Скоро будут бояться своей тени. Вдруг она будет жовто-блакитна.
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Очередной раз убеждаюсь на сколько мудачье путинское они трусливы и бояться нас ))))))))
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От дійсно цікаво: яка хоча б формальна підстава для затримання? Я щось не чув, щоб в Кацаплянді на закнодавчому рівні був заборонений наш прапор чи герб.
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На этих упырей любое сине-жёлтое сочетание действует как серебро и чеснок одновременно.
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Рашисты- оккупанты нашей земли. Мы их землю не оккупировали.В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины - Цензор.НЕТ 1456
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Олимпиада в Сочи 2014 : первой финиширует украинская биатлонистка Алена Пидгрушная,кацаПсинский стадион орёт : упади упади....Крысы позорные..
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интересно ... а что если с флагом Украины и с портретом хуйла одноврименно выйти на эту площадь ??? наверно этого мусорка от резонанса пердак бомбанёт.. как томагавк
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Вчера в Кадырбурге арестовали более 30 мацкалей с кацаПсинским флагом и буклетом Конституция РАБссии..
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РАБссия не виновата,виноват граф Толстой,сказав в 1908 году : кроме убивать мы ничему не обучены.Тебе скок лет дитятко?
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Вот интересно, что будет если я намотаю флаг ВВС в виде шарфа? Мучают смутные подозрения. Вот реально долбанутому кацапью нет покоя..
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Кремлевская стена то , только от набегов татар могла спасти. При современном оружии она и от шмеля не спасет
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епта !
у них есть туристическая полиция!!!!
крутонах!
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а у самих площадь желто голубыми полосками разрисована
под ноги посмотри, мудила!
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Іллєнко: УПЦ МП - не українська церква
Нардеп назвав причину зміни назви УПЦ МП. «Останнє, що вони роблять - це пишуть «Українська православна церква Київської митрополії», щоб всіх остаточно заплутати. Але це означає і те, що вони розуміють свою слабкість в Україні», - зауважив Іллєнко.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины. ФОТО
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