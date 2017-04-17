В Москве футбольных фанатов из Ростова чуть не задержали из-за желто-синего шарфа, напоминающего флаг Украины. ФОТО

Yuriy Voloshkevych, Серов свидомый, серджио def6ff91, Frank Piter, Леонид Богданов, AndyMariman, Виталий Петров 14166a47, Roman Shelest, Саша Крок, Anti Bot dda31bb4, ВКЛ_это_мы_01, Ils ne passeront pas, Роман Урусов, Supple Vine, Прохожый, Эйяфьятлайокудль, Hehe, Oljik, кацахол, Zerder, Robert Chenk, Valeriia Strelchuk, arturs mironovics, Константин 1041a131, Serega 62, Vlad Pr, spel 68dbbe31, курвиметр, Yurii Sliusarchuk, Совестно за Брата, Sophia-Maria Duglass, Александр Кочубей, Berko Berko, Руцкий Рейх, Виктор Олегович, Cтарий Кінь, Baks13. UA, Den Fil, Артем Демидов, Юрій Бровкін, kostjaua5
"чуть не задержали".... харош, правда.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Аставіть толька піздєсят оттенков серого, мона коричневаго!!! )))
Ответить
толь закат
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заборонити поле пшениці!
Ответить
черно-желто-белый флаг незалежной РАБссии появился задолго до эпохи Петьки Первого.но современные кацаПсины напрочь отвергают его по причине того что убитый в 1881 году сцарь всея РАБссии Александр 2 не сохранил рукопись о флаге том для сЦаря Николашки и его потомков...,скорее всего он её сжёг незадолго до теракта против него бандой Софьи Перовской...,история сия темная,что и всё на РАБссии вонючке,какое не возьми СТОЛЕТИЕ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
у них есть туристическая полиция!!!!
крутонах!
Ответить
Ответить
Ответить
под ноги посмотри, мудила!
Ответить
Ответить
Нардеп назвав причину зміни назви УПЦ МП. «Останнє, що вони роблять - це пишуть «Українська православна церква Київської митрополії», щоб всіх остаточно заплутати. Але це означає і те, що вони розуміють свою слабкість в Україні», - зауважив Іллєнко.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить