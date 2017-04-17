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Материалы по теме:  Таможенная война России против Украины
Теги: демпинг (12) пошлина (243) Минэкономразвития (423)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина ввела новые антидемпинговые пошлины в отношении импорта из РФ, - Минэкономразвития

Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести антидемпинговые меры в отношении российского импорта, а также запланировала расследование в отношении импорта из РФ некоторой продукции.

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За первый квартал этого года Украина поставила в РФ товаров на $935 млн. Это на рекордные 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге доля России в украинском экспорте достигла 9%, что укрепило соседнюю страну в статусе крупнейшего покупателя нашей продукции, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Если на Западе продукцией украинского машиностроения не интересуются, то в Россию мы нарастили поставки почти всех номенклатурных позиций данной товарной группы. Объем продаж машин, оборудования и механизмов; электротехнического оборудования составил $251,9 млн., что на 31,2% больше, чем в 2016 году. Реализация средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств выросла до $30 млн. или на 23,5%", подсчитал Василий Голян.
Во многих экспортных категориях РФ не только остается основным нашим покупателем, но и увеличивает свою долю.
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то есть, кацапам снова открыли рынок... Хотя, в принципе, его и не закрывали. Как и границу...
Вот и доказывай после этого Западу, что рф, по отношению к Украине, страна - агрессор. Торговля - полным ходом, границы - не под замком... Как там Ваня Дорн бзднул, типа, мелкая ссора?
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Заправляюсь на государственно (60%) - Коломойской (40%) "Укрнафте". В Запорожье, в центре города (заправка № 70 продают масло "Лукойл" производитель - РФ. Критический импорт? Или твари продажные/ненасытные в службе закупок "Укрнафты"?
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Пока барыгам под зад не дадут - хрен они с мордором якшаться перестанут.
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Как вы думаете, при повышении таможенных платежей производителю-импортеру, на кого он переведет этот повышающий коэффициент? Бинго! На конечного потребителя! То есть, при повышении пошлины, автоматически повышается цена конечного продукта! Или есть предположение, что абразивы произведенные в Испании или Ирландии будут дешевле чем российские (волжские)?
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Есть предположение что они должны быть выше качеством при одинаковой цене. Это уже вопрос к Межведомственной комиссии , выравнять цену. После выравнивания цены по идее должно быть выгоднее производить эту продукцию в Украине
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Российские абразивы покупают во всем мире. И конечно же цена тут играет основную роль. Но оборудование давно уже либо немецкое, либо японское или корейское! И качество соответственное!
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будем импортозамещаться, это все на пользу, разве нет?
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Ну вот вы и ответили вместо меня. Так зачем спонсировать экономику страны -агрессора если технологии западные ? Следовательно необходимо оборудование закупать , а не готовую продукцию и создавать рабочие места в Украине
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Фирташ закрыл свои заводы удобрений в Украине и везет все из раши?
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Подлизнули Фирташу. В результате получим скачек цен на азотные удобрения( далее по цепочке : удорожание себестоимости выращивания зерновых которые и так подешевели на 30% в долларах за последние пару лет ). Зато Фирташ в шоколаде .
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Хватает же наглости, этот гребаный стыд выдавать за результат работы.... ну хоть попутно "незаменимые хозяйственники" не угрожают веерными отключениями по всей стране, прогресс мля.
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Кто воюет, кто торгует. Страна, которая управляется Барыгой и его гоп компанией все ближе и ближе к пропасти
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Насмешил! Читай вот, я недавно писал:
С 1 апреля энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий Ахметову, начал экспорт украинской электроэнергии в Молдову по СПЕЦТРАФИКУ... электроэнергия предоставляется по льготной цене, которая заберет из нищего украинского бюджета около полумиллиарда гривен.(подробнее: Украина продает электроэнергию в Молдову дешевле, чем своим гражданам! )
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а сталин вводил против гитлера антидепинговую растаможку? Зачем вообще писать в новостях "российские оккупанты" или "война с Россией"? Украинцев держат за дебилов. ВСЕХ.
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на месте наших дебилов у власти, которые всеми силами защищают экономику саседней рассеи а не своей страны, сделал бы следующее: разрешил бы вывозить до касабов молочку, колбасы, сыры, овощи и фрукты. Вплоть до организации нелегальных коридоров сквозь границу. Это даст приток денег к нам и удар по сельскому хозяйству касабов. А с кссапляндии полный запрет на ввоз к нам любой продукции. Сейчас все делается на оборот, товарам с кацапии чуть ли не льготный ввоз, а свои товары свои же погранци не пропускают к касабам, чтоб не дай бог украинец своим заработком не обидел фермера с костромы.
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Возят . Как раз весь "прикол "в том чтобы возили только " нужные" фирмы и люди .
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Если украинец своим заработком не дай Бог обидит касапа из костромы , то некий шидёнок из санкт-пидербурга обидит гроссен шида из Болграда его заработком в липецке
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а мы еще надеемся на визовый режим с россией. куда там...
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Україна збільшила експорт тракторів у Росію. Вот тебе агрессор и оккупант Рфе для Пороха и для этой барыжной воровской власти, партнеры по бизнесу для него Рашка.
За перший квартал поточного року Україна поставила в РФ товарів на $935 млн. Це на рекордні 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
«В результаті частка Росії в українському експорті сягнула 9%, що зміцнило сусідню країну в статусі найбільшого покупця нашої продукції», ― сказав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
«Не дивлячись на рішення нашої влади продовжити дію мит на товари з РФ до 31 грудня 2017 року, товарообіг між країнами збільшився на 74,1% і з початку року склав близько $1,5 млрд. Це 11,8% від загального зовнішнього товарообігу України. для порівняння: торгівля в Європою додала тільки на 20%, склавши $4,8 млрд», ― розповів керівник Європейського аналітичного центру Василь Голян.
Так, за два місяці 2017 року експорт з України в Росію виріс на 54,4% в той час як експорт з України в країни ЄС ― всього на 14,3%
-- http://zik.ua/news/2017/04/15/ukraina_zbilshyla_eksport_traktoriv_u_rosiyu_1080767
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В то, что Украина будет полтора года не покупать газ на мацковии три года назад никто не верил. Но это свершившийся факт. Так будет и с углём, сжиженным газом и нефтепродуктами. Дайте срок.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина ввела новые антидемпинговые пошлины в отношении импорта из РФ, - Минэкономразвития
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