Украина ввела новые антидемпинговые пошлины в отношении импорта из РФ, - Минэкономразвития

Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести антидемпинговые меры в отношении российского импорта, а также запланировала расследование в отношении импорта из РФ некоторой продукции.
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"Если на Западе продукцией украинского машиностроения не интересуются, то в Россию мы нарастили поставки почти всех номенклатурных позиций данной товарной группы. Объем продаж машин, оборудования и механизмов; электротехнического оборудования составил $251,9 млн., что на 31,2% больше, чем в 2016 году. Реализация средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств выросла до $30 млн. или на 23,5%", подсчитал Василий Голян.
Во многих экспортных категориях РФ не только остается основным нашим покупателем, но и увеличивает свою долю.
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Вот и доказывай после этого Западу, что рф, по отношению к Украине, страна - агрессор. Торговля - полным ходом, границы - не под замком... Как там Ваня Дорн бзднул, типа, мелкая ссора?
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С 1 апреля энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий Ахметову, начал экспорт украинской электроэнергии в Молдову по СПЕЦТРАФИКУ... электроэнергия предоставляется по льготной цене, которая заберет из нищего украинского бюджета около полумиллиарда гривен.(подробнее: Украина продает электроэнергию в Молдову дешевле, чем своим гражданам! )
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За перший квартал поточного року Україна поставила в РФ товарів на $935 млн. Це на рекордні 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
«В результаті частка Росії в українському експорті сягнула 9%, що зміцнило сусідню країну в статусі найбільшого покупця нашої продукції», ― сказав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
«Не дивлячись на рішення нашої влади продовжити дію мит на товари з РФ до 31 грудня 2017 року, товарообіг між країнами збільшився на 74,1% і з початку року склав близько $1,5 млрд. Це 11,8% від загального зовнішнього товарообігу України. для порівняння: торгівля в Європою додала тільки на 20%, склавши $4,8 млрд», ― розповів керівник Європейського аналітичного центру Василь Голян.
Так, за два місяці 2017 року експорт з України в Росію виріс на 54,4% в той час як експорт з України в країни ЄС ― всього на 14,3%
-- http://zik.ua/news/2017/04/15/ukraina_zbilshyla_eksport_traktoriv_u_rosiyu_1080767
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