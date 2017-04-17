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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: Госпогранслужба (2604) деньги (871) Узбекистан (74) Донбасс (14127) пункт пропуска (285)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гражданин Узбекистана пытался вывезти с оккупированной части Донбасса крупную сумму наличными, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда не позволили гражданину Узбекистана переместить через линию разграничения крупную сумму наличных денег.

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Sky News: западный спецназ принял участие в операции против ИГ в Сирии


Гражданин Узбекистана пытался вывезти с оккупированной части Донбасса крупную сумму наличными, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5372

Гражданин Узбекистана пытался вывезти с оккупированной части Донбасса крупную сумму наличными, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5963

В ночь на 17 апреля телеканал Sky News Arabia сообщил, что бойцы спецподразделений западной коалиции приняли участие в операции в сирийской провинции Дир аз-Зур, атаковав боевиков "Исламского государства", обеспечивающих охраны путей снабжения захваченных нефтяных месторождений.
Судя по имеющейся информации, западный спецназ (вероятно, американский), доставленный в районе города Аль-Маядин на вертолетах Apache, поддержал в ходе этой операции бойцов "Сил демократической Сирии".
Sky News Arabia передает, что в операции были задействованы несколько десятков спецназовцев, которые покинули указанный район после выполнения поставленной задачи. О результатах операции, которая длилась примерно 20 минут, и возможных потерях не сообщается.
После неожиданной атаки руководство ИГ направило дополнительные силы в район Аль-Маядина.
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На якій підставі в того бідолаги державні органи України вкрали гроші? Ділитися не хотів?
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все логично наркота в лугандон бабки домой шо не так
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГражданин Узбекистана пытался вывезти с оккупированной части Донбасса крупную сумму наличными, - Госпогранслужба. ФОТО
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