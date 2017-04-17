Yuriy Voloshkevych, Серов свидомый, серджио def6ff91, Frank Piter, Леонид Богданов, AndyMariman, Виталий Петров 14166a47, Roman Shelest, Саша Крок, Anti Bot dda31bb4, ВКЛ_это_мы_01, Ils ne passeront pas, Роман Урусов, Supple Vine, Прохожый, Эйяфьятлайокудль, Hehe, Oljik, кацахол, Zerder, Robert Chenk, Valeriia Strelchuk, arturs mironovics, Константин 1041a131, Serega 62, Vlad Pr, spel 68dbbe31, курвиметр, Yurii Sliusarchuk, Совестно за Брата, Sophia-Maria Duglass, Александр Кочубей, Berko Berko, Руцкий Рейх, Виктор Олегович, Cтарий Кінь, Baks13. UA, Den Fil, Артем Демидов, Юрій Бровкін, kostjaua5
Вот, все через зад в той бедной Украине
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ага...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И это не от глобального потепления...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бггг, ох уж эти кацапы уже и климитом в Украине керуют
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить