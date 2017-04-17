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 Форум Украины(594828)
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зашибись, курва!!! А я на даче огурки посеял....
Вот, все через зад в той бедной Украине
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Так и фрукта по шарику пойдет...( А я вишенку люблю!
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Я тоже люблю в рюмашку водочки одну вишенку класть. Жинка закрутила 30 литровых баночек.
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Жинка закрутила 30 литровых баночек. -- ВОДОЧКИ?
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Свои еврейские кучки и те во время провести не могут. Всё с запозданием.
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Этим доверь погоду и в Украине давно бы людей не осталось. Так что, слава б-гу, нет.
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Смех смехом, но когда-то кто-то из депутатов выдал, что нам и на фиг не нужна гидрометеорологическая служба Украины, ведь интернет же есть! ))
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согласен.... а раптом выживут? и у меня у первого на цензе будут свои, а не базарные, ага?
ага...В Украине похолодает до -5°С, - Гидрометцентр - Цензор.НЕТ 405
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Дача то в Мордоре, какие блин огурЦы, козломордое?
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Это кацапы,суки,с дикого Востока насылают нам урюськую зиму.Казлы!
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а турция на что ? там всё в порядке , завезут от туда огирки ...
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Якщо вночі будуть заморозки - абрикосам хана , вже порозцвітали ..((
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Что зима, что осень с нашим дурацким климатом это сущий кошмар.
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Млять, и ето ваше обещанное глобальное потепление?
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Последнее время ученые ,скромненько пока, начинают мини ледниковый период предрекать. Так шо, хто й зна, что там конкретно ожидать.
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Несколько лет назад в Украине были зимы с аномально сильными морозами, больше -30, и вот тогда ходила шутка, что это из-за глобального потепления(в это время как раз проходил какой-то международный форум по проблеме глобального потепления). Там это как-то почти логически даже объяснялось, уже позабыл как...
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А в Мариуполе, значит- оазис. Наверное из-за изотопов и стронция. Правильно я решил- не сваливать!
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Вот даже природа не такая, когда у власти в Украине семиты. Первый раз за много лет на Великодень хреновая погода.
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Я этого жду с ужасом. Мне как раз в среду ехать на дальняк а уже 90 % переобулись и на летней резине. а у нас снег с дождем при минусовой температуре
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Для тех кто в квартирах закончился а кто в домах тому пофиг
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Совать дрова в газовый котел - мысль не очень нормальная!
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Странно что такая мысль пришла вам в голову ) для дров нужен твердотопливный котел ! За 3 года покращень каждый здравомыслящий человек установил себе оба типа котлов !
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Походу уже народный христианский календарь не проходит. Старики всегда говорили что на Пасху и после нее уже обычно жара должна быть. Что то последние 5 лет етого не не замечал... мало того вчера околеть можно было...
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Потерпи чуток. Через 5 000 лет на пасху будет июньская жара.
И это не от глобального потепления...
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глянул синоптик. спакуха народ. эта аномалия на один день. сябров вон снегом засыпало как в феврале....
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опять проделки путина)))
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Ото. А з мене підсміювалися що і досі гуму на літню не змінив.
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Смотрел ватаТВ - в Мацкве сегодня День жестянщика.
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Та , бляха-муха ,как раз вовремя. У меня дерево цветет, тюльпаны с нарцисами, и прочее. Все мохнатым ящиком накроется.
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все гівно, бруд і холод до нас від кацапів завжди суне
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Читай внимательно, арктический холод, это Европа удружила.
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тобі що, кацапів жалко? то може ти і сам кацап? )
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Холод всегда у нас северо-восточный ветер приносит, а это от кацапов. Из Европы всегда дует западный, и юго- западный.
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ветер северный...
бггг, ох уж эти кацапы уже и климитом в Украине керуют
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Вроде будет сильный дождь,потом-дождь со снегом и есть надежда,что дождь спасёт урожай фруктов.А огурцы можно и пересадить,невелика потеря, у нас тут на юге картофель уже имеет до 10 см роста,вот это уже опасно.
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Абыднаа ((( деревья цвести начали... второй год на фрукты неурожай ??
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Повылазила тупоголовая мразь зрадофилов, опоблоков, юлесосов. И в такой теме животные гадят. Пора уже всю эту шушеру отстреливать, почки отбивать..
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Что вы тут все взвыли на погоду? А по мне хуже любой погоды может быть только кацап!
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хуже кацапа может только жидовская гнойная власть
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Ну так абрикосы цветут..а когда они цветут..всегда похолодание!!!
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а жидовская скотина кличко мало того что отключил отопление, теперь отключает горячую воду, надеюсь его дети будут кровью харкать за єто
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при чем тут Кличко? Отопление и гар. воду уже лет как 12 -15 отключает Киевенерго- монополист в г. Киеве. Вы барышня Елена из какой деревни, что такого не знаете? Или потролить захотелось?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Украине похолодает до -5°С, - Гидрометцентр
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