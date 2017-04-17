Северная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн

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Это очередной тест Томагавков.Не более.
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Так что покупай таблетки от гланд, пока на россии не расхватали, во .)))
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"Китай помешал освобождению С.кореи ..." - правильная.
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Где разгром и разруха? От какой разрухи спас Китай?
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после того как Трамп слегка грохнул асада теперь это испытание для кима
его уже от дрожи во всем теле ракеты не слушаются и взрываются сами сразу после взлета
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бо як північні корейці дізнаються про існування всесвітньої мережі, кредитних карток, гамбургерів..., а також про те, що збірна Північної Кореї з футболу ніколи не була чемпіоном світу...
може не треба?
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По самым осторожным оценкам, только в первом массированном ракетно-авиационном ударе будет применено не менее 2-2,5 тыс. крылатых ракет морского и воздушного базирования.
Эта армада может несколько раз подряд снести с лица земли пункты высших звеньев управления, узлы связи, объекты противовоздушной обороны, ядерные полигоны и позиционные районы ракетных войск КНДР.
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