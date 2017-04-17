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Теги: ОБСЕ (2436) референдум (1184) Турция (1926) Эрдоган (335)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Референдум по расширению президентских полномочий в Турции не соответствовал международным стандартам, - ОБСЕ

Международные наблюдатели, работавшие на референдуме по расширению президентских полномочий в Турции заявили, что используемые процедуры не соответствуют международным стандартам.

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Референдум по расширению президентских полномочий в Турции не соответствовал международным стандартам, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9008 СШАРеспубликаИсполнительная властьПрезидентство не зависит от законодательной власти.
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Слепых не спросили, какая неожиданность.
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Ну значит все очень плохо для турков. С большой долей вероятность, если бы все было честно то Эрдоган референдум бы проиграл
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Вот и подумай кто и для чего затеял "переворот", после которого произошла чистка органов.
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Каких органов, вычистили огромную часть сектантов. Чего и вам желаем. В парламенте Украины сидят опозиция которые работают на другую страну, агрессора, захватчика. А Украина с ними ничего сделать не может . О каких реформах речь может идти?!
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Через время, скорее всего, будет масса проблем. Диктаторский режим в центре Европы, да еще член НАТО... гребаные социалисты Меркель и Олланд натворили делов. Пару лет в таком же темпе эрдогана и Турция будет на первых местах главной темой во всех сми.
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Нет , теперь Германия потеряет хорошую выручку. Турки строили аэропорт второй по величине в мире , Германия рвала и метала и что только не делали что бы не было этого строительства. И так во многом. Так что британцев понять можно. Быть под влиянием старых маразматиков которые сирийцев палестинцев афганцев принимают( им просто плевать на визы) , а нормальным людям визы ...... Как говорится " замки от порядочных людей, от вора не спасет"
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демократические методы в полу демократической стране исповедующей не христианскую религию .... не может отрицать тенденций пародоксальных эмоций!
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В Японии не исповедуют христианскую религию.
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Индокитай тоже как-то обходится тысячелетиями без раскрашивания яиц.
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Мировоззренческая парадигма, и на уровне индивидуальности, и на уровне сообщества так устроена, что она постоянно вытесняет и замещает неугодную информацию, соображения, контраргументы, в угоду сохранения целостности этой парадигмы.

)))))
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после Украины обсе полностью себя дискредитировало. На эту бестолковую контору можно совершенно спокойно ложить ..й
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то не зовсім так
допомогти не можуть, а надзюрити у кишеню - за нєфіг снєдать
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...можно спокойно ложить элэезендер х..й...
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После зачисток, репрессий результат - за 51 против 49. И это при использовании, как у нас говорят, всего админресурса. Ну вот на хрен оно Эрдогану надо? Собирается править вечно? Только так не бывает
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Бува... Приклад -Федя Костров, Куба..Зимбабва, КНДР-династія уєєєбанов, бувші
азіатскі республіки СССР...))
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Федя Костров на острове царювал - просто так не убежишь, Зимбабве страна людоедов - чуть не так слопают. Ну \а КНДР просто заповедник маразма. Хуйло бы не бузил. с пупсиком уже давно все порешали или порешили
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У него два сына. Как раз президент и премьер-министр. Потом наоборот...
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это они для него сыновья, а самому Эрдогану еще на президентских выборах победить надо. Стамбул. Анкара, Измир референдум не поддержали. А как начнут рядовых турков прессовать да курды бузить, семейству Эрдогана не позавидуешь
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И не забудьте взрывы сосчитать!
Это очень поможет.
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Це вже їх, турків, проблеми...
А шо наш Пейсик скаже???З Трампом поспішив спереду паротяга...)))
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и что скажут защитники эрдогана которые тут 2 дня массово толкались и оскорбляли всех несогласных?
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Турция Не понимаю тех кто удивился, что Эрдоган узурпировал власть в Турции....
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В чем узурпация?Расскажи мне о том как я живу.Ну как москали это любят рассказывать
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Нет ..Это пердоган срал..А серые турки хотят хорошо жить. При диктатуре и без Запада - они будут через время ( пока не выйдет наработанный ресурс - всё будет ОК) сосать натощак.. Из за одного дебила и своей тупости.
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Ты хочешь сказать, что тупые турки выбрали дебила Эрдогана? А как же мудрые украинцы и Порошенко?
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явка на конституционном референдуме 16 апреля в Турции составила 85,46%
-----------
до боли знакомая цифра
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закон Мерфі:
якщо якась фігня може статися, вона обов'язково станеться
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Уже же сказали что ОБСЕ в Украине себя дисредитировала или ты не заметил ?
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Вот и отлично. В допу ваши ес, обсе и ваши международные либерастические говностандарты. Эрдогану респект!!!
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Ситуация со стороны плюс логика:
Переворота в Турции не вышло потому что и не должно было выйти. Включаем логику.. Турция как ни как не Берег Слоновой Кости с папуасами . И если бы реально какие то силы пошли делать такое дело серьёзное..тем более с военными и спецами - гражданин пердоган уже сгнил бы давно и не пиздел сейчас хуйни. В тупость турков при подготовке переворота - не верю..Предположительно - гражданин пердоган сделал просто невероятную подлость. опять же предположение на основе логики : сначала купили лиц для "переворота" пообещав снисхождение типа потом ( для театра перед обычными серыми турками) и пообещали деньги и выезд в хорошее место. А после - сделали врагами страны и похватали. А сейчас всё что они скажут - недоказуемо. Сейчас устанавливается диктатура и возвращается смертная казнь.Разведённых идиотов гражданин пердоган лично отправит на тот свет своим указом и будет единственным центром решений и царём по типу Хуйла или хуй чен ыма. Опять же логически: турки ,попробовавшие европейский стиль - завтра ..через год .. пять...организуют ещё один переворот ..Но настоящий .. Я бы на месте младших пердоганов уже сейчас валил бы куда нибудь в Европу или куда угодно подальше от этих событий а то порвут как тузик грелку.. Ну и видимо турки серые тоже немного не совсем адекватные. Адекватность придёт позже.
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Господа украинцы,расскажите мне,живущему в Турции,о том в каком тоталитарном строе я живу и буду жить,расскажите о том как Эрдоган захватил всю власть и что он вообще творит,проклятый диктатор.Мне это очень нужно от вас узнать.И расскажите где мой правый носок в квартире лежит,вы же все знаете лучше меня.Помнится недавно вы тут кацапов в подобном обвиняли,а выходит и сами такие же,да?
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Был бы результат референдума противоположным - для ОБСЕ все бы соответствовало международным стандартам 100 пудов
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРеферендум по расширению президентских полномочий в Турции не соответствовал международным стандартам, - ОБСЕ
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