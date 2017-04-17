Референдум по расширению президентских полномочий в Турции не соответствовал международным стандартам, - ОБСЕ

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)))))
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допомогти не можуть, а надзюрити у кишеню - за нєфіг снєдать
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азіатскі республіки СССР...))
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Это очень поможет.
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А шо наш Пейсик скаже???З Трампом поспішив спереду паротяга...)))
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до боли знакомая цифра
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якщо якась фігня може статися, вона обов'язково станеться
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Переворота в Турции не вышло потому что и не должно было выйти. Включаем логику.. Турция как ни как не Берег Слоновой Кости с папуасами . И если бы реально какие то силы пошли делать такое дело серьёзное..тем более с военными и спецами - гражданин пердоган уже сгнил бы давно и не пиздел сейчас хуйни. В тупость турков при подготовке переворота - не верю..Предположительно - гражданин пердоган сделал просто невероятную подлость. опять же предположение на основе логики : сначала купили лиц для "переворота" пообещав снисхождение типа потом ( для театра перед обычными серыми турками) и пообещали деньги и выезд в хорошее место. А после - сделали врагами страны и похватали. А сейчас всё что они скажут - недоказуемо. Сейчас устанавливается диктатура и возвращается смертная казнь.Разведённых идиотов гражданин пердоган лично отправит на тот свет своим указом и будет единственным центром решений и царём по типу Хуйла или хуй чен ыма. Опять же логически: турки ,попробовавшие европейский стиль - завтра ..через год .. пять...организуют ещё один переворот ..Но настоящий .. Я бы на месте младших пердоганов уже сейчас валил бы куда нибудь в Европу или куда угодно подальше от этих событий а то порвут как тузик грелку.. Ну и видимо турки серые тоже немного не совсем адекватные. Адекватность придёт позже.
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