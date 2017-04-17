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Теги: протест (5399) Россия (69988) водители (549) дальнобойщики (51)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Платон" ведет к обнищанию России", - хроника протестов дальнобойщиков на юге РФ. ВИДЕО

Введение системы взимания платы с автомобилей под названием "Платон" вызвала массовые протесты водителей-дальнобойщиков на юге России.

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Если честно, я не понимаю, чем занимается наша внешняя разведка!!!!
Данное течение дальнобойщиков педерации просто обязана возглавит наша разведка!!!! Пуйло, всего лишь ушедший на дембель подполковником МАЙОР! Оно не умеет мыслить такими категориями!!!!
Что проблемв организовать и предоставить сервер для коммуникации этих возмущенных дальнобойщиков??? Это при последующих ПЕРСПЕКТИВАХ!!! У нас что проблемы с мозгами в разведке???
У нас тысячи соотечественников едут в Кацапстан на заработки и не каждый из них готов признаться в любви Кацапстану!!! Если война - то война!До возвращения Крыма, Донбасса, Кубани и Дона!
А наши "доблестные разведчики" пишут бравурные "отчеты о проделанной работе"!!!!
А где эта "работа" в Чите и Магадане, Норильске и Воркуте, Тюмени и Москве??? Где???
И это без учета публичных казней кацапских палачей из списка Информнапалм!!!
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Гори-гори ,моя звезда..Звезда омерзительного счастья ))) Давайте зажигайте !
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а еще в прошлом году дальнобои Дагестана готовы были за путена Обамыча в клочья рвать. . Это им Обама "Платон" втюхивает, а не хуйло с Ротенбергами. Больная страна
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Дальнобойщики - это особая каста людей.думаю, что Роттенберги пойдут на уступки, ибо плохо все может закончится для опг ОЗЕРО.
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а ним ли не пофиг,что и куда ведет этих зомби? В могилу б их там оптом вело... Чтоб на планете было чище
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Это как раковая опухоль без палочки Коха . Все равно останется раковой опухолью .
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нам это не грозит, поскольку плату не взимают даже с львовских мусоровозов (40т.)
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Платоническая любовь, а что же делает Антон с дальнобойщиками ))
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Забастовка грузоперевозчиков в Чили 1972-1973

Забастовка грузоперевозчиков в Чили 1972-1973 (исп. Huelga de camioneros 1972 y 1973) - крупномасштабная политическая забастовка владельцев и водителей грузового автотранспорта в Чили 1972-1973. Была направлена против левого правительства Сальвадора Альенде. Проводилась под правыми антимарксистскими, антикоммунистическими лозунгами. Сильно усугубила социально-экономический и политический кризис, способствовала свержению Альенде 11 сентября 1973 года.

"Платон" ведет к обнищанию России", - хроника протестов дальнобойщиков на юге РФ - Цензор.НЕТ 835
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розстріляти майдануту наволоч!
в расії майдан нє прайдьот!
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Денег на кремлядские войнушки нужно много поэтому "платонов" для росисян будет всё больше и больше.
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Все что ведет к обнищанию россию ведет к окончанию АТО
Эти же пусть идут работают , а не майданят
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Впереди голод В 34 х регионах пустеют скалады из за Платона 13 04 2017

https://www.youtube.com/watch?v=kYfK_bTkzJ8
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Найдётся ли на Московии новый Минин и Пожарский,
которые скинут банду Гебешную с плечь россиян?
Вопрос к самим россиянам.
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Там большую часть страны надо "скидывать". Без гражданской войны никак имхо.
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Совсем страх потеряли ??! Не даром омону дали право расстреливать толпу !!!
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Зато какакието обздыхватварьоныя мордочки.... Пааанятнаа, Я -Укроп и ВиноВат..
Не даюсь им зарррабатать...))))
Таки вяличяственна и сакральненька...)))
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Одуванчики и конский щавель. Салати и щи, россия!
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Русские люди абсолютно точно "знают" , что происходит в Украине , в США , во Франции , в Британии , в Швеции, в Сирии , в Афганистане, в Ливии... только об одной стране мира им ничего не известно... Ведь новостей про россию на долбанном телевидении нет...
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чем больше проблем у кацапов тем лутше для Украины
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не уж то хйло даст слабинку как никак 17 на дворе скрепа бунта с мордобитием кацап кацапа где под присмотром кавказцев ?
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Отвлечение внимания от своих проблем на проблемы мордоры- прям как роисяне...А у нас все багатеют от "реформ" пупырей и взлёт цен е связан с налогами, условия для ведение бизнеса просо сказка- чем дальше тем страшнее, а мы обсасываем чужие проблемы.
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у нас "тариф" уже привел к обнищанию . а мы довольны как4 беркови штаны. смеемся над росией. указываем голандцам. ПАПА НЕ ТАКОЙ. римский. оон реформировать надо.
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Юра,плюсуюсь. Мы в огромной Ж, а смеёмся с мордора. Судя по копированию законов с кацапстана нашими покращунами, подобное будет и у нас. Рекомендую всем почитать 190 покращення от кабмина, смеяться перехочется
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СПАСИБО.ЛУИЗА. давно пишу . что нам надо перестать смеяться с дебилов. иначе мы такие же. пора становится развитыми людямы. так меня этнохипстеры тут в мордву отправляют.
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Это не "Платон" ведет, это Вован с Димоном привели.
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Сча погрузят человекс тыщу в автозаки, дубинок надоют кацапорабам и все затихнет. Не дуайте что что-то там будет... с медведкой много наборолись "кто не скачет тот медведька" . Все это фигня, неспособен рабокацап к неповиновению, Н Е С П О С О Б Е Н !!! Получат пи#дюлей - утруться и пойдут по домам зло на жонах да детях "выгонять" .
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Не зря домашние побои узаконили . Это что бы было где пар спустить .
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Луиза. Очень напряга от минЗдрава и от гриневич. Калька?
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Юра примак
Минусую.
Это просто прагматично.
Чем хуже в рашке тем ближе конец АТО, а не потому что кто то следит что в рашке.
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Ерунда. Три года басня про плохо в Раисе, а войне не видно конца. Пуйлу начхать на народ как и нашим покращунам.
- Так дети, водка подорожает...- Так что папа, ты будешь меньше пить?
- Нет дети, вы будете меньше есть!!
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Убей хуйло , и возможно, война и прекратится.
Хотя есть и другой вариант. Сдаться... Луизочка, стерва, очень бы этого желала...
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« Русские вообще не представляют собой народ, как немецкий или английский , для нас русская душа -- с её грязью, музыкой , водкой, смирением и своеобразной грустью - остаётся чем-то непостижимым …тем не менее некоторым ,быть может, доступно едва выразимое словами впечатление об этой душе. Оно, по крайней мере,не заставляет сомневаться в той неизмеримой пропасти, которая лежит между нами и ними. /Освальд Шпенглер1880-1936 немецкий историософ/
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Юра примак
Еще раз минусую.
Не стоит называть их дебилами . Посмотрите на северокорейцев . Они же ни чем не отличаются от южных. Как вы думаете как они дошли до такой жизни что Вы называете их дебилами ?
И не станете ли вы таким же дебилом если окажетесь в тех же условиях ?
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Это то чего вам следует бояться, а не повышения тарифов на коммуналку.
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Не ерунда. Россия отстанет от Украины когда займется своими проблемами. А займется когда у нее будут серьезные проблемы. Если бы вы жили на России дорогая коммуналка не была бы для вас проблемой. У них она давно дорогая. Просто об этом не пишут в газете правда. Поэтому дорогая коммуналка это не та проблема , которая должна вас волновать. Главное не попасть под влияние россии и не стать такими же дебилами над которыми вы смеетесь.
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КПРФ РФ -- поддерживает протест дальнобойщиков. Ви зрозуміли ? --отожжжж :D

http://www.kprf-irk.ru/partii/2048-kprf-podderzhivaet-protest-dalnoboyschikov.html
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"Любят русские люди бунтовать.Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы.И ведь знают,что бунтуют,а все равно стоят" (с). Так и этот,с позволения сказать,бунт,ничем не закончится.Разгонят,нахер всех,парочке двушечку вкатают,и все. А все потому,что рабы.Ну типа -господь терпел,и нам велел,есть такая старинная русская пословица.Так и будут терпеть,пока не подохнут.Скорей бы уж...
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Цензор.НЕТФорум Украины"Платон" ведет к обнищанию России", - хроника протестов дальнобойщиков на юге РФ. ВИДЕО
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