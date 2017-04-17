"Платон" ведет к обнищанию России", - хроника протестов дальнобойщиков на юге РФ. ВИДЕО

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Данное течение дальнобойщиков педерации просто обязана возглавит наша разведка!!!! Пуйло, всего лишь ушедший на дембель подполковником МАЙОР! Оно не умеет мыслить такими категориями!!!!
Что проблемв организовать и предоставить сервер для коммуникации этих возмущенных дальнобойщиков??? Это при последующих ПЕРСПЕКТИВАХ!!! У нас что проблемы с мозгами в разведке???
У нас тысячи соотечественников едут в Кацапстан на заработки и не каждый из них готов признаться в любви Кацапстану!!! Если война - то война!До возвращения Крыма, Донбасса, Кубани и Дона!
А наши "доблестные разведчики" пишут бравурные "отчеты о проделанной работе"!!!!
А где эта "работа" в Чите и Магадане, Норильске и Воркуте, Тюмени и Москве??? Где???
И это без учета публичных казней кацапских палачей из списка Информнапалм!!!
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Забастовка грузоперевозчиков в Чили 1972-1973 (исп. Huelga de camioneros 1972 y 1973) - крупномасштабная политическая забастовка владельцев и водителей грузового автотранспорта в Чили 1972-1973. Была направлена против левого правительства Сальвадора Альенде. Проводилась под правыми антимарксистскими, антикоммунистическими лозунгами. Сильно усугубила социально-экономический и политический кризис, способствовала свержению Альенде 11 сентября 1973 года.
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в расії майдан нє прайдьот!
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Эти же пусть идут работают , а не майданят
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https://www.youtube.com/watch?v=kYfK_bTkzJ8
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которые скинут банду Гебешную с плечь россиян?
Вопрос к самим россиянам.
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Не даюсь им зарррабатать...))))
Таки вяличяственна и сакральненька...)))
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Трава уже вылезла.
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Минусую.
Это просто прагматично.
Чем хуже в рашке тем ближе конец АТО, а не потому что кто то следит что в рашке.
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- Так дети, водка подорожает...- Так что папа, ты будешь меньше пить?
- Нет дети, вы будете меньше есть!!
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Хотя есть и другой вариант. Сдаться... Луизочка, стерва, очень бы этого желала...
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Еще раз минусую.
Не стоит называть их дебилами . Посмотрите на северокорейцев . Они же ни чем не отличаются от южных. Как вы думаете как они дошли до такой жизни что Вы называете их дебилами ?
И не станете ли вы таким же дебилом если окажетесь в тех же условиях ?
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http://www.kprf-irk.ru/partii/2048-kprf-podderzhivaet-protest-dalnoboyschikov.html
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