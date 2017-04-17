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Теги: Азербайджан (263) Армения (267) конфликт (675) обстрел (6019) перемирие (979) Нагорный Карабах (46)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах и нарушении перемирия в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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После решения Европейского суда по делу о событиях в Беслане в 2004 году, «матерей Беслана» подвергли травли

На днях Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим от рук путинских спецслужб в Беслане в 2004 году компенсацию около 3 млн. евро.
Напомним, что матери убитых русскими войсками в Беслане детей подали летом 2007 года иск против правительства России в Европейский суд по правам человека. Суд изучал дело 10 лет (!) и наконец постановил, что Кремль 4 раза нарушили право детей на жизнь.
ЕСПЧ нашел четыре нарушения 2-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей право на жизнь, а именно: в отношении планирования и проведения операции, в отношении непредотвращения атаки, в отношении применения силы по детям и в отношении фактического отказа от расследования дела.
По истечении трех месяцев после вступления приговора в силу Россия обязуется выплатить около 3 млн. евро 406 истцам, каждый из которых должен получить от 5 до 20 тысяч евро, сообщает юрист правозащитной организации «Мемориал».
При этом сами пострадавшие от штурма школы говорят, что главной их целью было установление виновных в произошедшем и проведение объективного расследования, а не возмещение ущерба.
Однако реакция в Осетии оказалась шокирующей. Оказывается, в осетинском обществе огромное число людей, которые пылают ненавистью к «матерям Беслана» за то, что «они не сидят молча и тихо скорбят, а чего-то там требуют», - пишет местное издание Hohag.
«Порой кажется, что ничего тебя уже не удивит в этом сумасшедшем мире, но общество даёт повод вновь и вновь. Порадовавшись за матерей Беслана в связи с их победой в ЕСПЧ, совершенно случайно открыла комментарии в одном из осетинских пабликов под этой новостью. Волосы стали дыбом...», - пишет издание.
«Это лживое дело было изначально вот таким, и все эти годы эти женщины ходили по всем инстанциям и добивались правды, потому что то, что рассказывало следствие - это ложь. Они обили тут все пороги, им ничем не помогли, нашли каких-то стрелочников и после этого они обратились в ЕСПЧ», - отмечает Hohag.
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Вот как-то странно, что осетины и дагестанцы не способны ответить той же монетой кацапам, как это сделали чечены и ингуши!!!!
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Пару рот Валер Пермяковых и в Нагорном Карабахе не будет ни одной живой души.
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Чеши отсюда кадырке хвост полировать, недозамаскированный!
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Азеры ! Мочите прокацапов. Освободим Донбасс,к вам подтянемся помогать.
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тяжело Алиеву, потому что у него нет внешней поддержки в отличии от противника
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Як заіпли ці ПМР, ЛНР, ДНР, КНР (о як)....
Шо там ще на повісці у клемлядів в голові?
ХНР, ННР, ОНР їм облимались, і проектом новоотсосії по писоку натовкли. Куди далі?
Сірію теж проіпали....
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Чё тут обвинять? Весь Мир знает ©, что это Путин в обе стороны стрельнул.
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прям в скобочках пишут "референдум" так называемый" нагорный карабах" типа понимаем вас.у нас такая же херня.
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2067 год. Украина и ДНР/ЛНР обвинили друг друга в обстрелах и нарушении минских договоренностей.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАзербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах и нарушении перемирия в Нагорном Карабахе
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