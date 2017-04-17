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Теги: авто (4241) поджог (660) волонтеры (2369) Торецк (16)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Машина для сепаров была, что бельмо на глазу": В Торецке сожгли автомобиль волонтера Ельца. ФОТО

В Торецке Донецкой области волонтеру Владимиру Ельцу сожгли автомобиль, которым он перевозил помощь для армии.

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Даун Аброськин занимается поиском убийц собаки обоссавшей колесо машины волонтеров в Мариуполе!!! Это ЧМО "сильно занят"!!!!
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Як можна допомогти? Він робить те, що я не можу...
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Сепарская полиция конечно же расследует эту выходку сепаров, ога.
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В восточных областях мусора с сбу, прокурвы с судами, чинуши с бюджетниками - почти 100 % сепары. Не считая ватных пенсов и добрячего куска антиукраинской массы обычного населения. Кто там будет расследовать?)
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подтверждаю ! у нас в Славянске та же ситуация...сепарский мэр и местная бандо-чиновничья кодла полностью воспрянула и гнобит про-украинскую позицию...ждут ДНР
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Надо быть жестче с этим быдлом.Иначе мы будем в пролете напостое. За каждый такой "подвиг" нужно отдавать должок десятикратно. Мочить всех,кто даже просто косо посмотрел на украинского содата.Нелегально мочить.По-тихому.С бандитами по бандитски.
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Кто должен мочить за солдат?Те кто скрываются от военкомата или солдаты опять сами за себя должны мочить?Тогда вопрос другой.А те кто уже убивал,хотят ли убивать еще по советам подобных мочителей...
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Похоже ты в меньшенстве.Так,что варежку ,прикрой.
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В меньшенстве чего?Кто мочить должен по твоему предложению?
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?תמיד יש ברירה . אתה אזרח ישראלי? כמה זמן אתה בארץ

Можна українською
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Да,израх.Давнооо уж)Украинской раскладки нет в телефоне,а коверкать мову русским шрифтом не хочу.
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Підтримую так і потрібно діяти та поводитись з такими мутанськими гни да ми.
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Не следует забывать,что исполнители - это лишь шестерки. Ловить их и лупить,пока не выйдут на заказчика. А это без всяких гаданий - богатые рыги-воры. Этим суд линча.Сабакава только перед фактом ставить.В конце потом и этого уебка в петлю.
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Это спалили те же мусора,которым петька медальки за блокадников выдавал.
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Загравання влади з сепарами-зрадниками до другого і не могли призвести.
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да, достали, мешают путену нести мир в Украину...
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Вы о Захарченко, который все рвется присоединять то Днепр, то Одессу? А это чмо вам не надоело?
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Атброськин и Голубан ща быстро раскроют преступление
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искать поджигателей нужно а новой полиции - очьень важьно.
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А машины местных сепаров из негорючих материалов сделаны? У одесситов поинтересуйтесь как коктейли готовят.
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...для патриотов сразу тюрьмы ...и так артёмовские и мариупольские СИЗО про-украинскими забиты..а сепаров суды или условно отпускают или за выкуп или по обмену ,сколько сепаров РЕАЛЬНО сидят ? 5 шт. на всю Украину ?
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та ну что вы.. это же "тамжежнашилюде".. Мы ж этих поджигателей кормить-поить и жалеть обязаны..
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испокон вечно в военное время предателей убивали,а не церемонились с залогами.
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дик наш парасен того й не проголосив АТО, щоб зрадників на місці не розстрілювали.
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Господа волонтеры,

продолжайте всей Украиной возить гуманитарку в Авдеевку.

3 года уже прошло, а ничего так и не поняли...
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Больше толерастии, больше фейковых раследований, больше прав человека, больше Женевской конвенции, больше Европейских ценностей, и Украина будет в акурат в границах Львовской области.
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с таким подходом Львовская область окажется и та в составе малороссии (УССР)
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Долго еще отстаивать патриотам Украину. А мразей про раборашки и сурського мирька много. Переделать их нельзя (вата не подлежит переплавке) мощг искать у них жто ваАще бесполезное дело!
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Я не кровожадный, но вдруг, как то захотелось....
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А что скажет Сабаков и Атброськин? Походу они не контролируют ситуацию и порядок в регионе или на стороне сепаратистов.
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...они контролируют только контрабас в связке с сепаратистами,не более...всё остальное,откаты,решалова,взятки и коррупция осталось как и прежде.
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Працевлаштування в нацполіції паліям забезпечено.
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Гнать надо кацапское быдло в стойни чеченам пусть они их к геям отправляют. 20 лет дружбу налаживали, к чему это все привело. Мироуспокоение приводит к еще большему количеству смертей и покалеченных душ. Пока не выдавим этот гнойник на теле Украины не будет смысла во всех реформах.
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гнойники в Аппарате и кресле Президента,Кабмине и Раде...а в Донбассе,как и во всей Украине, уже последствия.
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это тот самы аброскин ??? афигеть аваков же уже теперь идет под статью придательство, а после выборов авакова же повесит и самапомочь будет за и все партий, он что думает в днр бежать с порошенко
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Тут така ситуація з ватою кругом! І кримчан проросійських теж вистачає. Пристосуванці, які заробляють гроші, але морда постійно повернута у бік рфії!
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Безнаказанность порождает более серьезное преступление. Журналистка права, - дальше будет хуже. Да с таким"патриотом"-президентом горя хлебнем.
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Еще раз убеждаюсь,что там нужно фильтровать всех подряд а не тупо деньги в них вкладывать. Кацап-он шо курский,шо донецкий-изменению не поддается-боярышник все гены перелопатил...
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За таке треба карати, бо ц Донбас - не покараєш цю бандоту за таке, то завтра вони ще гірше щось витворять!
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Ми всі роки незалежності були
затолерантні до усілякої наволочі, яка живучи в Україні десятки років завжди
ненавиділа все українске і опустилася до того, щоб не вчити українську, привела
окупантів -вбивць в Україну і служить їм поліцаями-зрадниками!!!

А тому з нормальними людьми по-людськи, а з сволотою по-їхньому - головне, щоб
не постраждали невинні люди!
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Кстати найти исполнителей, - как два пальца об асфальт, - достаточно пересмотреть видео нападавших на блокировщиков в Торецке месяц назад. Там все и еще трохи..Но смотреть то некому, ибо кому предназначено смотреть и искать сами с поджигателями пьют вечером.
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нашли к кому обратиться.к Аброськину.просепарский ментяра.
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Ну дак, Аваков же понабирал сепаров в новую полицию.
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Ещё и ватную новую полицию небось набрали, реформаторы хреновы. Где экзамен украинской истории и языка для чиновников, где паспорта неграждан?
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реформа полиции изначально шла к провалу,у нас в поселке ни одного нового мента,это обновление? и так во многих местах,кто правил тот правит...
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этот волонтер хороший он или плохой он ненавидим местным населением. Да они такие как они есть они ненавидят ВСУ тем более сейчас их есть за что ненавидеть. А этого дэбила который своим дэбилизмом достал там всех тем более.
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новости становятся все лучше и лучше.а през наш ездит по зарубежью.этож вобще пистец менты открыто смеются падлы.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Машина для сепаров была, что бельмо на глазу": В Торецке сожгли автомобиль волонтера Ельца. ФОТО
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