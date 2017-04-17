"Машина для сепаров была, что бельмо на глазу": В Торецке сожгли автомобиль волонтера Ельца. ФОТО

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Можна українською
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продолжайте всей Украиной возить гуманитарку в Авдеевку.
3 года уже прошло, а ничего так и не поняли...
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затолерантні до усілякої наволочі, яка живучи в Україні десятки років завжди
ненавиділа все українске і опустилася до того, щоб не вчити українську, привела
окупантів -вбивць в Україну і служить їм поліцаями-зрадниками!!!
А тому з нормальними людьми по-людськи, а з сволотою по-їхньому - головне, щоб
не постраждали невинні люди!
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москаля!", - Орест Лютий
http://kovalenko.patrioty.org.ua/blogs/ubyi-u-sobi-moskalia-165273.html
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